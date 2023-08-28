Самый вкусный рецепт сырников — видео

Сырники с соусом. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Очень вкусный рецепт сырников, готовится просто и без лишних хлопот. Обязательно попытайтесь приготовить именно так.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс – полезные и простые рецепты.

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Вам понадобится:

360 г творога 5%;

2 желтка;

2 ст. л. сахара или сахарозаменитель;

2 ст. л. муки;

300 мл кокосового молока;

1 ст. л. мака;

1 ст. л. сахара.

Способ приготовления

Сначала разминаем творог. Если у вас творог не из брекетов, его лучше перетереть через сито.

Творог для сырников. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Берем два яйца и отделяем белки от желтков. Белки нам не понадобятся, а желтки добавляем в творог.

Куриные яйца. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Добавляем подсластитель или сахар и две столовые ложки муки. Все тщательно перемешать до однородной массы.

Творог и мука. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Присыпаем поверхность мукой, а из нашей массы делаем колбаску.

Колбаска из творога. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Нарезаем колбаску на восемь одинаковых частей.

Формирование сырников. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Чтобы сырники получились хорошей формы, берем обычный стакан, кладем сырник, накрываем стаканом и делаем такие движения, чтобы сырник сформировался в четкую форму.

Форма сырника. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далее разогреваем сковороду и жарим сырники с обеих сторон. Готовить их до полной готовности не нужно.

Жареные сырники. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далее берем одну столовую ложку мака и заливаем кипятком. Ставим на огонь и варим 5 минут.

Мак в воде. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Сливаем лишнюю жидкость, отправляем мак в кастрюлю и добавляем 300 мл кокосового молока. Можно заменить обычным молоком.

Молоко и мак. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Также можно добавить немного сахара или подсластителя. Помешивая нужно варить несколько минут.

Сырники в форме для запекания. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Выкладываем сырники в форму для выпечки и заливаем нашей массой из молока и мака.

Сырники в духовке. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Ставим в духовку на 180 градусов на 15-20 минут.

Готовые сырники. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Сырники можно подавать с любимыми фруктами.

Раньше мы писали о традиционном рецепте украинских сырников из Карпат. Сырники являются неотъемлемой частью украинской кухни. У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления этого блюда. Этот рецепт из села отличается своим ярким вкусом.