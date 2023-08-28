Самый вкусный рецепт сырников — видео

Новый рецепт сырников: на завтрак, в офис или школу
Очень вкусный рецепт сырников, готовится просто и без лишних хлопот. Обязательно попытайтесь приготовить именно так.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс – полезные и простые рецепты.
Вам понадобится:
- 360 г творога 5%;
- 2 желтка;
- 2 ст. л. сахара или сахарозаменитель;
- 2 ст. л. муки;
- 300 мл кокосового молока;
- 1 ст. л. мака;
- 1 ст. л. сахара.
Способ приготовления
Сначала разминаем творог. Если у вас творог не из брекетов, его лучше перетереть через сито.
Берем два яйца и отделяем белки от желтков. Белки нам не понадобятся, а желтки добавляем в творог.
Добавляем подсластитель или сахар и две столовые ложки муки. Все тщательно перемешать до однородной массы.
Присыпаем поверхность мукой, а из нашей массы делаем колбаску.
Нарезаем колбаску на восемь одинаковых частей.
Чтобы сырники получились хорошей формы, берем обычный стакан, кладем сырник, накрываем стаканом и делаем такие движения, чтобы сырник сформировался в четкую форму.
Далее разогреваем сковороду и жарим сырники с обеих сторон. Готовить их до полной готовности не нужно.
Далее берем одну столовую ложку мака и заливаем кипятком. Ставим на огонь и варим 5 минут.
Сливаем лишнюю жидкость, отправляем мак в кастрюлю и добавляем 300 мл кокосового молока. Можно заменить обычным молоком.
Также можно добавить немного сахара или подсластителя. Помешивая нужно варить несколько минут.
Выкладываем сырники в форму для выпечки и заливаем нашей массой из молока и мака.
Ставим в духовку на 180 градусов на 15-20 минут.
Сырники можно подавать с любимыми фруктами.
Раньше мы писали о традиционном рецепте украинских сырников из Карпат. Сырники являются неотъемлемой частью украинской кухни. У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления этого блюда. Этот рецепт из села отличается своим ярким вкусом.