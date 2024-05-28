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Низькокалорійний салат із полуницею, брі та авокадо до вечері за 20 хвилин

28 травня 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати з полуниці – ідеальний рецепт салату на вечерю для тих, хто худне
Салат з полуницею, брі та авокадо. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Сезон полуниці у розпалі. Пропонуємо приготувати дуже простий і смачний салат, який чудово підійде для вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • рукола або мікс салатів 60 г;
  • сир бри 60 г;
  • полуниця 200 г;
  • авокадо 1/2 шт.;
  • смажені кедрові горіхи 30 г.

Для заправки:

  • олія 4 ст.л.;
  • мед 1 ст.л.;
  • сік 1/2 лимона;
  • сіль чорний мелений перець за смаком.

Спосіб приготування

Вимиту та висушену зелень викладаємо на тарілку.

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Сік лимона. Фото: YouTube @evadaren

Зверху додаємо нарізаний сир та полуницю, а також авокадо.

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Полуниця та авокадо. Фото: YouTube @evadaren

Поливаємо салат заправкою та посипаємо кедровими горіхами.

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Приготування салату. Фото: YouTube @evadaren

Раніше ми писали про смачний весняний салат на вечерю — готується 30 хвилин.

Ви не повірите, яким смачним може бути салат — рецепт з мівіни за 20 хвилин.

Також радимо ознайомитися з незвичайним рецептом салату з молодої капусти — ароматним та яскравим.

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