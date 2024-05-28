Що приготувати з полуниці – ідеальний рецепт салату на вечерю для тих, хто худне

Низькокалорійний салат із полуницею, брі та авокадо до вечері за 20 хвилин
28 травня 2024 08:30
Салат з полуницею, брі та авокадо. Фото: YouTube @evadaren
Сезон полуниці у розпалі. Пропонуємо приготувати дуже простий і смачний салат, який чудово підійде для вечері.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
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Вам знадобиться:
- рукола або мікс салатів 60 г;
- сир бри 60 г;
- полуниця 200 г;
- авокадо 1/2 шт.;
- смажені кедрові горіхи 30 г.
Для заправки:
- олія 4 ст.л.;
- мед 1 ст.л.;
- сік 1/2 лимона;
- сіль чорний мелений перець за смаком.
Спосіб приготування
Вимиту та висушену зелень викладаємо на тарілку.
Зверху додаємо нарізаний сир та полуницю, а також авокадо.
Поливаємо салат заправкою та посипаємо кедровими горіхами.
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