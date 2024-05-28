Що приготувати з полуниці – ідеальний рецепт салату на вечерю для тих, хто худне

Салат з полуницею, брі та авокадо. Фото: YouTube @evadaren

Сезон полуниці у розпалі. Пропонуємо приготувати дуже простий і смачний салат, який чудово підійде для вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

рукола або мікс салатів 60 г;

сир бри 60 г;

полуниця 200 г;

авокадо 1/2 шт.;

смажені кедрові горіхи 30 г.

Для заправки:

олія 4 ст.л.;

мед 1 ст.л.;

сік 1/2 лимона;

сіль чорний мелений перець за смаком.

Спосіб приготування

Вимиту та висушену зелень викладаємо на тарілку.

Сік лимона. Фото: YouTube @evadaren

Зверху додаємо нарізаний сир та полуницю, а також авокадо.

Полуниця та авокадо. Фото: YouTube @evadaren

Поливаємо салат заправкою та посипаємо кедровими горіхами.

Приготування салату. Фото: YouTube @evadaren

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