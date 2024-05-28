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Низкокалорийный салат с клубникой, бри и авокадо к ужину за 20 минут

28 мая 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить из клубники — идеальный рецепт салата к ужину для худеющих
Салат с клубникой, бри и авокадо. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Сезон клубники в разгаре. Предлагаем приготовить очень простой и вкусный салат, который замечательно подойдет для ужина. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • руккола или микс салатов 60 г;
  • сыр бри 60 г;
  • клубника 200 г;
  • авокадо 1/2 шт.;
  • жареные кедровые орехи 30 г. 

Для заправки:

  • растительное масло 4 ст.л.;
  • мед 1 ст.л.;
  • сок 1/2 лимона;
  • соль черный молотый перец по вкусу. 

Способ приготовления 

Вымытую и высушенную зелень выкладываем на блюдо. 

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Сок лимона. Фото: YouTube @evadaren

Сверху добавляем нарезанный сыр и клубнику, а также авокадо. 

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Клубника и авокадо. Фото: YouTube @evadaren

Поливаем салат заправкой и посыпаем кедровыми орехами.

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Приготовление салата. Фото: YouTube @evadaren

Ранее мы писали про вкусный весенний салат на ужин — готовится 30 минут. 

Вы не поверите, каким вкусным может быть салат — рецепт из мивины за 20 минут

Также советуем ознакомиться с необычным рецептом салата из молодой капусты — ароматным и ярким.

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