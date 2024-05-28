Что приготовить из клубники — идеальный рецепт салата к ужину для худеющих

Салат с клубникой, бри и авокадо. Фото: YouTube @evadaren

Сезон клубники в разгаре. Предлагаем приготовить очень простой и вкусный салат, который замечательно подойдет для ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

руккола или микс салатов 60 г;

сыр бри 60 г;

клубника 200 г;

авокадо 1/2 шт.;

жареные кедровые орехи 30 г.

Для заправки:

растительное масло 4 ст.л.;

мед 1 ст.л.;

сок 1/2 лимона;

соль черный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления

Вымытую и высушенную зелень выкладываем на блюдо.

Сок лимона. Фото: YouTube @evadaren

Сверху добавляем нарезанный сыр и клубнику, а также авокадо.

Клубника и авокадо. Фото: YouTube @evadaren

Поливаем салат заправкой и посыпаем кедровыми орехами.

Приготовление салата. Фото: YouTube @evadaren

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