Что приготовить из клубники — идеальный рецепт салата к ужину для худеющих

Низкокалорийный салат с клубникой, бри и авокадо к ужину за 20 минут
28 мая 2024 08:30
Салат с клубникой, бри и авокадо. Фото: YouTube @evadaren
Сезон клубники в разгаре. Предлагаем приготовить очень простой и вкусный салат, который замечательно подойдет для ужина.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
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Вам понадобится:
- руккола или микс салатов 60 г;
- сыр бри 60 г;
- клубника 200 г;
- авокадо 1/2 шт.;
- жареные кедровые орехи 30 г.
Для заправки:
- растительное масло 4 ст.л.;
- мед 1 ст.л.;
- сок 1/2 лимона;
- соль черный молотый перец по вкусу.
Способ приготовления
Вымытую и высушенную зелень выкладываем на блюдо.
Сверху добавляем нарезанный сыр и клубнику, а также авокадо.
Поливаем салат заправкой и посыпаем кедровыми орехами.
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