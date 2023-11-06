Сирний десерт на сніданок — відео рецепт

Десерт із сиру. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Невагомий десерт із сиру, який просто тане у роті. Він готується без борошна, олії та з мінімальною кількістю цукру. Чудово підійде на сніданок до чаю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

діаметр форми для запікання — 21 см;

кисломолочний сир — 600 г;

йогурт густий або сметана — 250 г + 70 г (щоб змастити зверху);

яйця — 4 шт.;

цукор — 90 г (виходить не надто солодко);

ванільний цукор — 20 г;

крохмаль — 30 г;

малина — 250-300 г;

сіль.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно сир, йогурт, крохмаль та жовтки перебити блендером до однорідності.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Білки збити міксером із цукром, ванільним цукром та щіпкою солі до стійких піків.

Приготування сирної маси. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залежно від потужності міксера доведеться збивати 10-12 хвилин. Якщо любите солодке, кількість цукру можна збільшити.

Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім можна зверху просто полити медом, тоді виходить корисніше.

Сиркова маса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно ввести невеликими порціями збиті білки до сирної маси.

Сирна запіканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемішати акуратними рухами зверху донизу, намагаючись максимально зберегти легкість маси.

Сирна запіканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дно та боки форми вистелити пергаментом, перекласти сирну масу у форму. Випікати в заздалегідь прогрітій до 160 градусів духовці 45-50 хвилин.

Шар йогурту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

При випіканні запіканка підніметься і можуть з'явитися тріщини. При охолодженні вона знову опуститься і тріщини стануть менш помітними.

Запіканка з малиною. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати запіканці охолонути у формі, тільки потім дістати з форми. Верх змастити йогуртом і прикрасити малиною.

Шматок запіканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про найпростіший ідеальний рецепт шарлотки з яблуками.

Також ми писали про простий рецепт медовика за 30 хвилин, без розкочування коржів.

Рецепт торта "Наполеон" без випічки за 20 хвилин.