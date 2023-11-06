Сирний десерт на сніданок — відео рецепт

Низькокалорійна запіканка із сиру без борошна та олії на сніданок
Невагомий десерт із сиру, який просто тане у роті. Він готується без борошна, олії та з мінімальною кількістю цукру. Чудово підійде на сніданок до чаю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- діаметр форми для запікання — 21 см;
- кисломолочний сир — 600 г;
- йогурт густий або сметана — 250 г + 70 г (щоб змастити зверху);
- яйця — 4 шт.;
- цукор — 90 г (виходить не надто солодко);
- ванільний цукор — 20 г;
- крохмаль — 30 г;
- малина — 250-300 г;
- сіль.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно сир, йогурт, крохмаль та жовтки перебити блендером до однорідності.
Білки збити міксером із цукром, ванільним цукром та щіпкою солі до стійких піків.
Залежно від потужності міксера доведеться збивати 10-12 хвилин. Якщо любите солодке, кількість цукру можна збільшити.
Потім можна зверху просто полити медом, тоді виходить корисніше.
Далі потрібно ввести невеликими порціями збиті білки до сирної маси.
Перемішати акуратними рухами зверху донизу, намагаючись максимально зберегти легкість маси.
Дно та боки форми вистелити пергаментом, перекласти сирну масу у форму. Випікати в заздалегідь прогрітій до 160 градусів духовці 45-50 хвилин.
При випіканні запіканка підніметься і можуть з'явитися тріщини. При охолодженні вона знову опуститься і тріщини стануть менш помітними.
Дати запіканці охолонути у формі, тільки потім дістати з форми. Верх змастити йогуртом і прикрасити малиною.
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