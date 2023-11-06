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Низькокалорійна запіканка із сиру без борошна та олії на сніданок

6 листопада 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Сирний десерт на сніданок — відео рецепт
Десерт із сиру. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Невагомий десерт із сиру, який просто тане у роті. Він готується без борошна, олії та з мінімальною кількістю цукру. Чудово підійде на сніданок до чаю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • діаметр форми для запікання — 21 см;
  • кисломолочний сир — 600 г;
  • йогурт густий або сметана — 250 г + 70 г (щоб змастити зверху);
  • яйця — 4 шт.;
  • цукор — 90 г (виходить не надто солодко);
  • ванільний цукор — 20 г;
  • крохмаль — 30 г;
  • малина — 250-300 г;
  • сіль.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно сир, йогурт, крохмаль та жовтки перебити блендером до однорідності.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Білки збити міксером із цукром, ванільним цукром та щіпкою солі до стійких піків.

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Приготування сирної маси. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залежно від потужності міксера доведеться збивати 10-12 хвилин. Якщо любите солодке, кількість цукру можна збільшити.

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Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім можна зверху просто полити медом, тоді виходить корисніше.

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Сиркова маса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно ввести невеликими порціями збиті білки до сирної маси.

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Сирна запіканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемішати акуратними рухами зверху донизу, намагаючись максимально зберегти легкість маси.

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Сирна запіканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дно та боки форми вистелити пергаментом, перекласти сирну масу у форму. Випікати в заздалегідь прогрітій до 160 градусів духовці 45-50 хвилин.

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Шар йогурту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

При випіканні запіканка підніметься і можуть з'явитися тріщини. При охолодженні вона знову опуститься і тріщини стануть менш помітними.

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Запіканка з малиною. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дати запіканці охолонути у формі, тільки потім дістати з форми. Верх змастити йогуртом і прикрасити малиною.

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Шматок запіканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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