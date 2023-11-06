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Низкокалорийная запеканка из творога без муки и масла на завтрак

6 ноября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Творожный десерт на завтрак — видео рецепт
Десерт из творога. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Невесомый десерт из творога, который просто тает во рту. Он готовится без муки, масла и с минимальным количеством сахара. Отлично подойдет на завтрак к чаю. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • диаметр формы для запекания — 21 см;
  • творог — 600 г;
  • йогурт густой или сметана — 250 г + 70 г (чтобы смазать сверху);
  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 90 г (получается не слишком сладко);
  • ванильный сахар — 20 г;
  • крахмал — 30 г;
  • малина — 250-300 г;
  • соль. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо творог, йогурт, крахмал и желтки перебить блендером до однородности.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Белки взбить миксером с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до устойчивых пиков. 

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Приготовление творожной массы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В зависимости от мощности миксера придется взбивать минут 10-12. Если любите сладкое, то количество сахара можно увеличить. 

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Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потом можно сверху просто полить медом, так получается полезнее.

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Творожная масса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно ввести небольшими порциями взбитые белки к творожной массе. 

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Творожная запеканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемешать аккуратными движениями сверху вниз, стараясь максимально сохранить воздушность массы.

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Творожная запеканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дно и бока формы выстелить пергаментом, переложить творожную массу в форму. Выпекать в заранее прогретой до 160 градусов духовке 45-50 минут. 

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Слой йогурта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

При выпекании запеканка поднимется и могут появится трещины. При остывании она снова опустится и трещинки станут менее заметными.

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Запеканка с малиной. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать запеканке остыть в форме, только потом достать из формы. Верх смазать йогуртом и украсить малиной.

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Кусочек запеканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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