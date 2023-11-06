Творожный десерт на завтрак — видео рецепт

Низкокалорийная запеканка из творога без муки и масла на завтрак
Невесомый десерт из творога, который просто тает во рту. Он готовится без муки, масла и с минимальным количеством сахара. Отлично подойдет на завтрак к чаю.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- диаметр формы для запекания — 21 см;
- творог — 600 г;
- йогурт густой или сметана — 250 г + 70 г (чтобы смазать сверху);
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 90 г (получается не слишком сладко);
- ванильный сахар — 20 г;
- крахмал — 30 г;
- малина — 250-300 г;
- соль.
Способ приготовления
Сначала необходимо творог, йогурт, крахмал и желтки перебить блендером до однородности.
Белки взбить миксером с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до устойчивых пиков.
В зависимости от мощности миксера придется взбивать минут 10-12. Если любите сладкое, то количество сахара можно увеличить.
Потом можно сверху просто полить медом, так получается полезнее.
Далее нужно ввести небольшими порциями взбитые белки к творожной массе.
Перемешать аккуратными движениями сверху вниз, стараясь максимально сохранить воздушность массы.
Дно и бока формы выстелить пергаментом, переложить творожную массу в форму. Выпекать в заранее прогретой до 160 градусов духовке 45-50 минут.
При выпекании запеканка поднимется и могут появится трещины. При остывании она снова опустится и трещинки станут менее заметными.
Дать запеканке остыть в форме, только потом достать из формы. Верх смазать йогуртом и украсить малиной.
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