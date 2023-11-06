Творожный десерт на завтрак — видео рецепт

Десерт из творога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Невесомый десерт из творога, который просто тает во рту. Он готовится без муки, масла и с минимальным количеством сахара. Отлично подойдет на завтрак к чаю.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

диаметр формы для запекания — 21 см;

творог — 600 г;

йогурт густой или сметана — 250 г + 70 г (чтобы смазать сверху);

яйца — 4 шт.;

сахар — 90 г (получается не слишком сладко);

ванильный сахар — 20 г;

крахмал — 30 г;

малина — 250-300 г;

соль.

Способ приготовления

Сначала необходимо творог, йогурт, крахмал и желтки перебить блендером до однородности.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Белки взбить миксером с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до устойчивых пиков.

Приготовление творожной массы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В зависимости от мощности миксера придется взбивать минут 10-12. Если любите сладкое, то количество сахара можно увеличить.

Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потом можно сверху просто полить медом, так получается полезнее.

Творожная масса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно ввести небольшими порциями взбитые белки к творожной массе.

Творожная запеканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемешать аккуратными движениями сверху вниз, стараясь максимально сохранить воздушность массы.

Творожная запеканка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дно и бока формы выстелить пергаментом, переложить творожную массу в форму. Выпекать в заранее прогретой до 160 градусов духовке 45-50 минут.

Слой йогурта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

При выпекании запеканка поднимется и могут появится трещины. При остывании она снова опустится и трещинки станут менее заметными.

Запеканка с малиной. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать запеканке остыть в форме, только потом достать из формы. Верх смазать йогуртом и украсить малиной.

Кусочек запеканки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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