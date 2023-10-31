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Ніжний десерт без випікання, без цукру, борошна та олії — всього 100 калорій на 100 грам

31 жовтня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Десерт без випічки —відео рецепт
Торт-суфле. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ніжний десерт без цукру і борошна — всього 100 калорій на 100 грамів. Якщо ви хочете приготувати корисний і смачний десерт без випічки, то цей рецепт стане вам у нагоді.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • форма для запікання діаметром 18-19 см;
  • сир 600 г (будь-якої жирності);
  • яйце 2 шт.;
  • мед 100 г (оскільки десерт виходить несолодким, можна збільшити до 150-200 г);
  • ванілін (на кінчику ножа);
  • крохмаль 40 г;
  • молоко 500 г (крем) + 100 г (для желатину);
  • желатин 18-20 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно залити желатин молоком (100 г) і залишити на 10 хвилин, щоб він набух.

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Яйця та крохмаль. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно змішати яйця з крохмалем та невеликою кількістю молока.

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Додавання молока. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Коли маса стане повністю однорідною, додати ту кількість молока, що залишилося (всього в крем 500 г молока).

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Приготування десерту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Варити на помірному вогні, постійно помішуючи. Коли з'являться перші бульбашки кипіння, заварити крем протягом 30-60 секунд, зняти з вогню.

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Приготування десерту. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Набряклий желатин прогріти до температури близько 60 градусів, в жодному разі не кип'ятити, інакше він втратить свої властивості.

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Маса у формі для випікання. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Блендером перебити сир, додати крем та желатин, збити до повної однорідності.

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Торт у формі для випікання. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити у форму, накрити харчовою плівкою та відправити у холодильник на 6-8 годин до повного застигання.

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Готовий десерт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт торту "Наполеон" без випікання за 20 хвилин.

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