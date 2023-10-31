Десерт без випічки —відео рецепт

Ніжний десерт без випікання, без цукру, борошна та олії — всього 100 калорій на 100 грам
Ніжний десерт без цукру і борошна — всього 100 калорій на 100 грамів. Якщо ви хочете приготувати корисний і смачний десерт без випічки, то цей рецепт стане вам у нагоді.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- форма для запікання діаметром 18-19 см;
- сир 600 г (будь-якої жирності);
- яйце 2 шт.;
- мед 100 г (оскільки десерт виходить несолодким, можна збільшити до 150-200 г);
- ванілін (на кінчику ножа);
- крохмаль 40 г;
- молоко 500 г (крем) + 100 г (для желатину);
- желатин 18-20 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно залити желатин молоком (100 г) і залишити на 10 хвилин, щоб він набух.
Далі потрібно змішати яйця з крохмалем та невеликою кількістю молока.
Коли маса стане повністю однорідною, додати ту кількість молока, що залишилося (всього в крем 500 г молока).
Варити на помірному вогні, постійно помішуючи. Коли з'являться перші бульбашки кипіння, заварити крем протягом 30-60 секунд, зняти з вогню.
Набряклий желатин прогріти до температури близько 60 градусів, в жодному разі не кип'ятити, інакше він втратить свої властивості.
Блендером перебити сир, додати крем та желатин, збити до повної однорідності.
Залити у форму, накрити харчовою плівкою та відправити у холодильник на 6-8 годин до повного застигання.
Раніше ми писали про рецепт торту "Наполеон" без випікання за 20 хвилин.
Читайте Новини.LIVE!