Десерт без выпечки — видео рецепт

Торт-суфле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нежный десерт без сахара и муки — всего 100 калорий на 100 грамм. Если вы хотите приготовить полезный и вкусный десерт без выпечки, то этот рецепт вам пригодится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

формы для запекания диаметром 18-19 см;

творог 600 г (любой жирности);

яйцо 2 шт.;

мед 100 г (поскольку десерт получается несладким, можно увеличить до 150-200 г);

ванилин (на кончике ножа);

крахмал 40 г;

молоко 500 г (крем) + 100 г (для желатина);

желатин 18-20 г.

Способ приготовления

Сначала нужно залить желатин молоком (100 г) и оставить на 10 минут, чтобы он набух.

Яйца и крахмал. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно смешать яйца с крахмалом и небольшим количеством молока.

Добавление молока. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Когда масса станет полностью однородной, добавить оставшееся количество молока (всего в крем 500 г молока).

Приготовление десерта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Варить нужно на умеренном огне, постоянно помешивая. Когда появятся первые пузыри кипения, заварить крем в течение 30-60 секунд, снять с огня.

Приготовление десерта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Набухший желатин прогреть до температуры около 60 градусов, ни в коем случае не кипятить, иначе он утратить свои желирующие свойства.

Масса в форме для выпекания. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Блендером перебить творог, добавить крем и желатин, взбивать до полной однородности.

Торт в форме для выпекания. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить в форму, накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на 6-8 часов до полного застывания.

Готовый десерт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт торта "Наполеон" без выпечки за 20 минут.