Десерт без выпечки — видео рецепт

Нежный десерт без выпечки, без сахара, муки и растительного масла — всего 100 калорий на 100 грамм
Нежный десерт без сахара и муки — всего 100 калорий на 100 грамм. Если вы хотите приготовить полезный и вкусный десерт без выпечки, то этот рецепт вам пригодится.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- формы для запекания диаметром 18-19 см;
- творог 600 г (любой жирности);
- яйцо 2 шт.;
- мед 100 г (поскольку десерт получается несладким, можно увеличить до 150-200 г);
- ванилин (на кончике ножа);
- крахмал 40 г;
- молоко 500 г (крем) + 100 г (для желатина);
- желатин 18-20 г.
Способ приготовления
Сначала нужно залить желатин молоком (100 г) и оставить на 10 минут, чтобы он набух.
Далее нужно смешать яйца с крахмалом и небольшим количеством молока.
Когда масса станет полностью однородной, добавить оставшееся количество молока (всего в крем 500 г молока).
Варить нужно на умеренном огне, постоянно помешивая. Когда появятся первые пузыри кипения, заварить крем в течение 30-60 секунд, снять с огня.
Набухший желатин прогреть до температуры около 60 градусов, ни в коем случае не кипятить, иначе он утратить свои желирующие свойства.
Блендером перебить творог, добавить крем и желатин, взбивать до полной однородности.
Залить в форму, накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на 6-8 часов до полного застывания.
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