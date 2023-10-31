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Нежный десерт без выпечки, без сахара, муки и растительного масла — всего 100 калорий на 100 грамм

31 октября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Десерт без выпечки — видео рецепт
Торт-суфле. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Нежный десерт без сахара и муки — всего 100 калорий на 100 грамм. Если вы хотите приготовить полезный и вкусный десерт без выпечки, то этот рецепт вам пригодится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • формы для запекания диаметром 18-19 см;
  • творог 600 г (любой жирности);
  • яйцо 2 шт.;
  • мед 100 г (поскольку десерт получается несладким, можно увеличить до 150-200 г);
  • ванилин  (на кончике ножа);
  • крахмал 40 г;
  • молоко 500 г (крем) + 100 г (для желатина);
  • желатин 18-20 г. 

Способ приготовления 

Сначала нужно залить желатин молоком (100 г) и оставить на 10 минут, чтобы он набух.

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Яйца и крахмал. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно смешать яйца с крахмалом и небольшим количеством молока. 

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Добавление молока. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Когда масса станет полностью однородной, добавить оставшееся количество молока (всего в крем 500 г молока). 

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Приготовление десерта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Варить нужно на умеренном огне, постоянно помешивая. Когда появятся первые пузыри кипения, заварить крем в течение 30-60 секунд, снять с огня.

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Приготовление десерта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Набухший желатин прогреть до температуры около 60 градусов, ни в коем случае не кипятить, иначе он утратить свои желирующие свойства.

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Масса в форме для выпекания. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Блендером перебить творог, добавить крем и желатин, взбивать до полной однородности. 

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Торт в форме для выпекания. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить в форму, накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на 6-8 часов до полного застывания.

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Готовый десерт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт торта "Наполеон" без выпечки за 20 минут. 

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