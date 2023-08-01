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“Ніжинський салат” на зиму: рецепт за старим переписом від бабусі

1 серпня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Особливий салат з огірків — відео рецепт
Ніжинський салат. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

"Ніжинський салат" з огірків на зиму — це класика, яка полюбилася багатьом родинам і вже не одному поколінню. Такий салат був дуже популярним багато років тому, але до нашого часу дійшло дуже багато варіацій цього рецепту. Пропонуємо вам той самий рецепт, який був багато років тому, наші бабусі зберегли його без змін. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобляться такі інгредієнти (вихід 3 літри):

  • огірки — 2кг;
  • цибуля — 700г;
  • сіль — 1ст.л;
  • кріп — пучок (50-100г);

У банки об'ємом 500мл:

  • сіль — 1ч.л;
  • цукор — 1ч.л;
  • оцет (9%) — 2ст.л;
  • олія — 1ст.л;
  • лавровий листок — 1шт;
  • чорний перець горошком — 4-5шт.

Спосіб приготування 

Для цього рецепту підійдуть огірки різного розміру. Спочатку їх необхідно порізати тонкими кільцями. 

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Свіжі огірки. Фото YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі нарізаємо цибулю півкільцями та додаємо до огірків. 

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Нарізані огірки. Фото YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Нарізаємо кріп та також додаємо до огірків та цибулі. Далі необхідно посолити. 

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Нарізання цибулі. Фото YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Все ретельно перемішуємо та залишаємо настоятися на 1,5-3 години. 

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Цибуля та кріп. Фото YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На дно банок вкладаємо лавровий лист та 4-5 горошинок чорного перцю. 

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Суміш для салату. Фото YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Накладаємо салат в банки. Огірки потрібно вкладати досить щільно. Сік, який залишився з огірків також додаємо в банки.

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банки для салату. Фото YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

З цієї кількості огірків вийшло 6 півлітрових банок. В кожну банку додаємо по одній чайній ложці цукру. 

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Огірки в банках. Фото YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі додаємо по одній столовій ложці рослинної рафінованої олії без запаху та по одній столовій ложці оцету. 

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Огірки в банках. Фото YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі банки необхідно стерилізувати. Від моменту закипання стерилізуємо 20 хвилин.

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Додавання оцету та олії. Фото YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Чим більше банка, тим більше часу потрібно буде на стерилізацію. 

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Стерилізації банок. Фото YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Банки вкладаємо догори дригом та залишаємо до повного охолодження. 

Раніше ми писали про рецепт лечо з рисом на зиму. Виходить бюджетно та дуже зручно. В одній банці у вас страва, яка практично повноцінна. Такий рецепт ще називають студентським, тому що такі закрутки зручно передавати своїм дітям. 

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