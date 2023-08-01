Особливий салат з огірків — відео рецепт

“Ніжинський салат” на зиму: рецепт за старим переписом від бабусі
"Ніжинський салат" з огірків на зиму — це класика, яка полюбилася багатьом родинам і вже не одному поколінню. Такий салат був дуже популярним багато років тому, але до нашого часу дійшло дуже багато варіацій цього рецепту. Пропонуємо вам той самий рецепт, який був багато років тому, наші бабусі зберегли його без змін.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобляться такі інгредієнти (вихід 3 літри):
- огірки — 2кг;
- цибуля — 700г;
- сіль — 1ст.л;
- кріп — пучок (50-100г);
У банки об'ємом 500мл:
- сіль — 1ч.л;
- цукор — 1ч.л;
- оцет (9%) — 2ст.л;
- олія — 1ст.л;
- лавровий листок — 1шт;
- чорний перець горошком — 4-5шт.
Спосіб приготування
Для цього рецепту підійдуть огірки різного розміру. Спочатку їх необхідно порізати тонкими кільцями.
Далі нарізаємо цибулю півкільцями та додаємо до огірків.
Нарізаємо кріп та також додаємо до огірків та цибулі. Далі необхідно посолити.
Все ретельно перемішуємо та залишаємо настоятися на 1,5-3 години.
На дно банок вкладаємо лавровий лист та 4-5 горошинок чорного перцю.
Накладаємо салат в банки. Огірки потрібно вкладати досить щільно. Сік, який залишився з огірків також додаємо в банки.
З цієї кількості огірків вийшло 6 півлітрових банок. В кожну банку додаємо по одній чайній ложці цукру.
Далі додаємо по одній столовій ложці рослинної рафінованої олії без запаху та по одній столовій ложці оцету.
Далі банки необхідно стерилізувати. Від моменту закипання стерилізуємо 20 хвилин.
Чим більше банка, тим більше часу потрібно буде на стерилізацію.
Банки вкладаємо догори дригом та залишаємо до повного охолодження.
Раніше ми писали про рецепт лечо з рисом на зиму. Виходить бюджетно та дуже зручно. В одній банці у вас страва, яка практично повноцінна. Такий рецепт ще називають студентським, тому що такі закрутки зручно передавати своїм дітям.