Особый салат из огурцов — видео рецепт

"Нежинский салат" на зиму: рецепт по старой переписи от бабушки
"Нежинский салат" из огурцов на зиму – это классика, полюбившаяся многим семьям и уже не одному поколению. Такой салат был очень популярен много лет назад, но до настоящего времени дошло очень много вариаций этого рецепта. Предлагаем вам тот же рецепт, который был много лет назад, наши бабушки сохранили его без изменений.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобятся следующие ингредиенты (выход 3 литра):
- огурцы – 2кг;
- лук — 700г;
- соль – 1ст.л;
- укроп – пучок (50-100г);
В банки объемом 500мл:
- соль — 1ч.л;
- сахар – 1ч.л;
- уксус (9%) — 2ст.л;
- масло – 1ст.л;
- лавровый лист — 1шт;
- черный перец горошком – 4-5шт.
Способ приготовления
Для этого рецепта подойдут огурцы разного размера. Сначала их необходимо порезать тонкими колечками.
Затем нарезаем лук полукольцами и добавляем к огурцам.
Нарезаем укроп и добавляем к огурцам и луку. Далее нужно посолить.
Все тщательно перемешиваем и оставляем настояться на 1,5-3 часа.
На дно банок укладываем лавровый лист и 4-5 горошинок черного перца.
Накладываем салат в банки. Огурцы нужно укладывать достаточно плотно. Оставшийся с огурцов сок также добавляем в банки.
Из этого количества огурцов вышло 6 пол-литровых банок. В каждую банку добавляем по одной чайной ложке сахара.
Затем добавляем по одной столовой ложке растительного рафинированного масла без запаха и по одной столовой ложке уксуса.
Далее банки нужно стерилизовать. С момента закипания стерилизуем 20 минут.
Чем больше банка, тем больше времени потребуется на стерилизацию.
Банки вкладываем вверх дном и оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали о рецепте лечо с рисом на зиму. Выходит бюджетно и очень удобно. В одной банке у вас блюдо, которое практически полноценно. Такой рецепт еще называют студенческим, потому что такие закрутки удобно передавать своим детям.