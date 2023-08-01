Особый салат из огурцов — видео рецепт

Нежинский салат. Фото: google

"Нежинский салат" из огурцов на зиму – это классика, полюбившаяся многим семьям и уже не одному поколению. Такой салат был очень популярен много лет назад, но до настоящего времени дошло очень много вариаций этого рецепта. Предлагаем вам тот же рецепт, который был много лет назад, наши бабушки сохранили его без изменений.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

Читайте также:

Вам понадобятся следующие ингредиенты (выход 3 литра):

огурцы – 2кг;

лук — 700г;

соль – 1ст.л;

укроп – пучок (50-100г);

В банки объемом 500мл:

соль — 1ч.л;

сахар – 1ч.л;

уксус (9%) — 2ст.л;

масло – 1ст.л;

лавровый лист — 1шт;

черный перец горошком – 4-5шт.

Способ приготовления

Для этого рецепта подойдут огурцы разного размера. Сначала их необходимо порезать тонкими колечками.

Свежие огурцы. Фото YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем нарезаем лук полукольцами и добавляем к огурцам.

Нарезанные огурцы. Фото YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Нарезаем укроп и добавляем к огурцам и луку. Далее нужно посолить.

Нарезка лука. Фото YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Все тщательно перемешиваем и оставляем настояться на 1,5-3 часа.

Лук и укроп. Фото YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На дно банок укладываем лавровый лист и 4-5 горошинок черного перца.

Смесь для салата. Фото YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Накладываем салат в банки. Огурцы нужно укладывать достаточно плотно. Оставшийся с огурцов сок также добавляем в банки.

банки для салата. Фото YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Из этого количества огурцов вышло 6 пол-литровых банок. В каждую банку добавляем по одной чайной ложке сахара.

Огурцы в банках. Фото YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем добавляем по одной столовой ложке растительного рафинированного масла без запаха и по одной столовой ложке уксуса.

Огурцы в банках. Фото YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далее банки нужно стерилизовать. С момента закипания стерилизуем 20 минут.

Добавление уксуса и растительного масла. Фото YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Чем больше банка, тем больше времени потребуется на стерилизацию.

Стерилизация банок. Фото YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Банки вкладываем вверх дном и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте лечо с рисом на зиму. Выходит бюджетно и очень удобно. В одной банке у вас блюдо, которое практически полноценно. Такой рецепт еще называют студенческим, потому что такие закрутки удобно передавать своим детям.