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Незвичайний рецепт молодої картоплі з маком

29 травня 2024 17:34
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Молода картопля з маком —покроковий рецепт приготування
Картопля з маком. Фото: yizhakultura
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Не нехтуйте дрібною молодою картоплею. Поки картопля молода, її дуже легко очистити та приготувати з неї неймовірно смачний обід чи вечерю. Картопля з маком не тільки смачна, але й гарна на вигляд.

Рецепт опублікували yizhakultura.

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Товчену картоплю з маком часто готували наприкінці літа у містечках та селах на кордоні Середнього Подніпров'я та Поділля.

Найчастіше мак парили, розтирали та додавали у варену товчену картоплю. Це недивно, якщо врахувати, що насіння маку містить жири, з яких роблять масло, а також можна готувати вегетаріанське молоко. Таким чином, товчена картопля з тертим маком — аналог картопляного пюре з молоком або сметаною. Це ідеальний варіант для вегетаріанців.

До пюре з маком ми повернемося взимку, а зараз пропонуємо рецепт смаженої молодої картоплі з маком. Готувати його можна як вегетаріанцям на олії, так і на салі.

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Молода картопля. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

  • молода картопля дрібна (до 5 см в діаметрі) 1 кг;
  • насіння маку 50 г;
  • солоне сало 65 г або олія 30 мл;
  • часник 5 дрібних або 2 великих зубчики;
  • сіль 4 г;
  • перець 2 г.

Спосіб приготування

Добре промийте картоплю під холодною водою, можна використовувати рукавички або губку, щоб одразу зняти ніжну шкірку. Залишки шкірки видаліть ножем. Потім залийте картоплю холодною водою, посоліть та варіть близько 10 хвилин. Молода картопля вариться швидко.

Поки картопля вариться, розігрійте суху сковороду та всипте на неї мак. Постійно помішуючи, просмажте мак 2-3 хвилини на великому вогні, потім висипте на окрему тарілку.

У тій же сковороді, яка повинна бути добре розігріта, обсмажте дрібні шматочки сала до шкварок. Якщо використовуєте олію, просто розігрійте її.

Злийте воду з картоплі і викладіть на сковороду з топленим салом або розігрітим маслом. Обсмажуйте на великому вогні до золотистої скоринки, приблизно 3-4 хвилини. Потім додайте рубаний часник, перець та мак.

Кілька разів струсіть сковороду або обережно перемішайте картоплю.

Викладіть картоплю на тарілку. Страва ідеально поєднується зі свіжими огірками та помідорами. Запивати його можна кислим молоком, кефіром або айраном.

Раніше ми писали про найпростіший рецепт хрусткої картоплі по-селянськи.

Візьміть три картоплини та приготуйте цей геніальний сніданок чи вечерю — італійська фритата.

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