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Необычный рецепт молодого картофеля с маком

29 мая 2024 17:34
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Молодой картофель с маком — пошаговый рецепт приготовления
Картофель с маком. Фото: yizhakultura
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Не пренебрегайте мелким молодым картофелем. Пока картошка молодая, ее очень легко очистить и приготовить из нее невероятно вкусный обед или ужин. Картофель с маком не только вкусный, но и красиво выглядит.

Рецепт опубликовали yizhakultura

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Толченый картофель с маком часто готовили в конце лета в городках и селах на границе Среднего Поднепровья и Подолья. 

Чаще всего мак парили, растирали и вмешивали в вареный толченый картофель. Это не удивительно, если учесть, что семена мака содержат жиры, из которых делают масло, а также можно готовить вегетарианское молоко. Таким образом, толченый картофель с тертым маком — аналог картофельного пюре с молоком или сметаной. Это идеальный вариант для вегетарианцев.

К пюре с маком мы вернемся зимой, а сейчас предлагаем рецепт жареного молодого картофеля с маком. Готовить его можно как вегетарианцам на подсолнечном масле, так и на сале.

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Молодая картошка. Фото: Freepik

Вам понадобится:

  • молодой картофель мелкий (до 5 см в диаметре) 1 кг;
  • семена мака 50 г;
  • соленое сало 65 г или подсолнечное масло 30 мл;
  • чеснок 5 мелких или 2 больших зубчика;
  • соль 4 г;
  • перец 2 г.

Способ приготовления

Хорошо промойте картофель под холодной водой, можно использовать перчатки или губку, чтобы сразу снять нежную кожуру. Остатки кожуры удалите ножом. Затем залейте картофель холодной водой, посолите и варите около 10 минут. Молодой картофель варится быстро.

Пока картофель варится, разогрейте сухую сковороду и всыпьте на нее мак. Постоянно помешивая, прожарьте мак 2-3 минуты на большом огне, затем высыпьте его на отдельную тарелку.

В той же сковороде, которая уже должна быть хорошо разогрета, обжарьте мелкие кусочки сала до шкварок. Если используете подсолнечное масло, просто разогрейте его.

Слейте воду с картофеля и выложите его на сковороду с топленым салом или разогретым маслом. Обжаривайте на большом огне до золотистой корочки, примерно 3-4 минуты. Затем добавьте рубленый чеснок, перец и мак.

Несколько раз встряхните сковороду или осторожно перемешайте картофель.

Выложите картофель на тарелку. Блюдо идеально сочетается со свежими огурцами и помидорами. Запивать его можно простоквашей, кефиром или айраном.

Раньше мы писали о самом простом рецепте хрустящего картофеля по-крестьянски.

Возьмите три картофелины и приготовьте этот гениальный завтрак или ужин — итальянская фритата.

овощи
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Ужин
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молодая картошка

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