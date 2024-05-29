Молодой картофель с маком — пошаговый рецепт приготовления

Необычный рецепт молодого картофеля с маком
Не пренебрегайте мелким молодым картофелем. Пока картошка молодая, ее очень легко очистить и приготовить из нее невероятно вкусный обед или ужин. Картофель с маком не только вкусный, но и красиво выглядит.
Рецепт опубликовали yizhakultura.
Толченый картофель с маком часто готовили в конце лета в городках и селах на границе Среднего Поднепровья и Подолья.
Чаще всего мак парили, растирали и вмешивали в вареный толченый картофель. Это не удивительно, если учесть, что семена мака содержат жиры, из которых делают масло, а также можно готовить вегетарианское молоко. Таким образом, толченый картофель с тертым маком — аналог картофельного пюре с молоком или сметаной. Это идеальный вариант для вегетарианцев.
К пюре с маком мы вернемся зимой, а сейчас предлагаем рецепт жареного молодого картофеля с маком. Готовить его можно как вегетарианцам на подсолнечном масле, так и на сале.
Вам понадобится:
- молодой картофель мелкий (до 5 см в диаметре) 1 кг;
- семена мака 50 г;
- соленое сало 65 г или подсолнечное масло 30 мл;
- чеснок 5 мелких или 2 больших зубчика;
- соль 4 г;
- перец 2 г.
Способ приготовления
Хорошо промойте картофель под холодной водой, можно использовать перчатки или губку, чтобы сразу снять нежную кожуру. Остатки кожуры удалите ножом. Затем залейте картофель холодной водой, посолите и варите около 10 минут. Молодой картофель варится быстро.
Пока картофель варится, разогрейте сухую сковороду и всыпьте на нее мак. Постоянно помешивая, прожарьте мак 2-3 минуты на большом огне, затем высыпьте его на отдельную тарелку.
В той же сковороде, которая уже должна быть хорошо разогрета, обжарьте мелкие кусочки сала до шкварок. Если используете подсолнечное масло, просто разогрейте его.
Слейте воду с картофеля и выложите его на сковороду с топленым салом или разогретым маслом. Обжаривайте на большом огне до золотистой корочки, примерно 3-4 минуты. Затем добавьте рубленый чеснок, перец и мак.
Несколько раз встряхните сковороду или осторожно перемешайте картофель.
Выложите картофель на тарелку. Блюдо идеально сочетается со свежими огурцами и помидорами. Запивать его можно простоквашей, кефиром или айраном.
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