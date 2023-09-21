Дуже смачний осінній рецепт з гарбуза

Гарбуз і морква. Фото: Freepik

Незрівнянний десерт із трьох інгредієнтів — гарбуз, морква та яблуко. Це насправді — смачні та корисні ласощі. Неймовірно ароматний з приємним вершковим смаком. З'їдається дуже швидко, подобається і дітям, і дорослим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії.

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Вам знадобиться:

гарбуз 500 г;

морква 500 г;

яблука 500 г;

вершки згущені 300 г

лимонний сік 20 мл;

апельсиновий сік 100 мл;

цедра одного апельсина.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно покласти в каструлю нарізаний гарбуз, моркву та нарізані яблука.

Складові для рецепта. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

Все це необхідно залити 200 мл холодної води та поставити на плиту.

Гарбуз, яблуко та морква. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

Доводимо до закипання та зменшуємо вогонь на середній та варимо до м'якості. Варити потрібно протягом 30 хвилин, періодично помішуючи.

Пюре з гарбуза, моркви та яблука. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

Коли всі інгредієнти стали м'якими, потрібно все перебити блендером в пюреподібну массу.

Згущене молоко. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

В пюре додаємо згущені вершки або згущене молоко. Потім додаємо цедру одного апельсину, лимонний сік та апельсиновий сік, все ретельно перемішати.

Пюре зі згущеним молоком. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

Блендером ще раз перебити все до повної однорідності.

Пюре з гарбуза, моркви та яблука. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

Ставимо кастрюлю на плиту та варимо при закритій кришці протягом 15-20 хвилин.

Десерт з гарбуза. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

Розливаємо все по чистих стерильних банках. Закриваємо кришками та залишаємо до повного охолодження.

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