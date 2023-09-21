Дуже смачний осінній рецепт з гарбуза

Незрівнянний десерт із трьох інгредієнтів: гарбуз, морква та яблуко
Незрівнянний десерт із трьох інгредієнтів — гарбуз, морква та яблуко. Це насправді — смачні та корисні ласощі. Неймовірно ароматний з приємним вершковим смаком. З'їдається дуже швидко, подобається і дітям, і дорослим.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії.
Вам знадобиться:
- гарбуз 500 г;
- морква 500 г;
- яблука 500 г;
- вершки згущені 300 г
- лимонний сік 20 мл;
- апельсиновий сік 100 мл;
- цедра одного апельсина.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно покласти в каструлю нарізаний гарбуз, моркву та нарізані яблука.
Все це необхідно залити 200 мл холодної води та поставити на плиту.
Доводимо до закипання та зменшуємо вогонь на середній та варимо до м'якості. Варити потрібно протягом 30 хвилин, періодично помішуючи.
Коли всі інгредієнти стали м'якими, потрібно все перебити блендером в пюреподібну массу.
В пюре додаємо згущені вершки або згущене молоко. Потім додаємо цедру одного апельсину, лимонний сік та апельсиновий сік, все ретельно перемішати.
Блендером ще раз перебити все до повної однорідності.
Ставимо кастрюлю на плиту та варимо при закритій кришці протягом 15-20 хвилин.
Розливаємо все по чистих стерильних банках. Закриваємо кришками та залишаємо до повного охолодження.
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