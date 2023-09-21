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Незрівнянний десерт із трьох інгредієнтів: гарбуз, морква та яблуко

21 вересня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачний осінній рецепт з гарбуза
Гарбуз і морква. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Незрівнянний десерт із трьох інгредієнтів — гарбуз, морква та яблуко. Це насправді — смачні та корисні ласощі. Неймовірно ароматний з приємним вершковим смаком. З'їдається дуже швидко, подобається і дітям, і дорослим. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії

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Вам знадобиться: 

  • гарбуз 500 г;
  • морква 500 г;
  • яблука 500 г;
  • вершки згущені 300 г
  • лимонний сік 20 мл;
  • апельсиновий сік 100 мл;
  • цедра одного апельсина. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно покласти в каструлю нарізаний гарбуз, моркву та нарізані яблука. 

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Складові для рецепта. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

Все це необхідно залити 200 мл холодної води та поставити на плиту.

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Гарбуз, яблуко та морква. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

Доводимо до закипання та зменшуємо вогонь на середній та варимо до м'якості. Варити потрібно протягом 30 хвилин, періодично помішуючи. 

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Пюре з гарбуза, моркви та яблука. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

Коли всі інгредієнти стали м'якими, потрібно все перебити блендером в пюреподібну массу. 

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Згущене молоко. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

В пюре додаємо згущені вершки або згущене молоко. Потім додаємо цедру одного апельсину, лимонний сік та апельсиновий сік, все ретельно перемішати. 

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Пюре зі згущеним молоком. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

Блендером ще раз перебити все до повної однорідності. 

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Пюре з гарбуза, моркви та яблука. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

Ставимо кастрюлю на плиту та варимо при закритій кришці протягом 15-20 хвилин. 

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Десерт з гарбуза. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

Розливаємо все по чистих стерильних банках. Закриваємо кришками та залишаємо до повного охолодження. 

Раніше ми писали про суперрецепт м'яса з корисним овочем. Осіння страва зі справжнім королем осені — гарбуз, фарширований м'ясом та овочами. 

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