Очень вкусный осенний рецепт из тыквы — видео

Тыква и морковь. Фото: Freepik

Бесподобный десерт из 3-х ингредиентов – тыква, морковь и яблоко. Это на самом деле — вкусное и полезное лакомство. Получается невероятно ароматно с приятным сливочным вкусом. Съедается очень быстро, нравится и детям, и взрослым.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные рецепты от Надежды.

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Вам понадобится:

тыква 500 г;

морковь 500 г;

яблоки 500 г;

сливки сгущенные 300 г;

лимонный сок 20 мл;

апельсиновый сок 100 мл;

цедра одного апельсина.

Способ приготовления

Сначала нужно положить в кастрюлю нарезанную тыкву, морковь и нарезанные яблоки.

Составляющие для рецепта. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

Все это нужно залить 200 мл холодной воды и поставить на плиту.

Тыква, яблоко и морковь. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

Доводим до закипания и убавляем огонь на средний и варим до мягкости. Варить нужно в течение 30 минут, периодически помешивая.

Пюре из тыквы, моркови и яблок. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

Когда все ингредиенты стали мягкими, нужно все перебить блендером в пюреобразную массу.

Сгущенное молоко. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

В пюре добавляем сгущенку или сгущенку. Затем добавляем цедру одного апельсина, лимонный и апельсиновый сок, все тщательно перемешать.

Пюре со сгущенкой. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

Блендер еще раз перебить все до полной однородности.

Пюре из тыквы, моркови и яблок. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

Ставим кастрюлю на плиту и варим при закрытой крышке в течение 15-20 минут.

Десерт из тыквы. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

Разливаем все по чистым стерильным банкам. Закрываем крышками и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о суперрецепте мяса с полезным овощем. Осеннее блюдо с настоящим королем осени – тыква, фаршированная мясом и овощами.