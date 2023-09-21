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Бесподобный десерт из трех ингредиентов: тыква, морковь и яблоко

21 сентября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный осенний рецепт из тыквы — видео
Тыква и морковь. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Бесподобный десерт из 3-х ингредиентов – тыква, морковь и яблоко. Это на самом деле — вкусное и полезное лакомство. Получается невероятно ароматно с приятным сливочным вкусом. Съедается очень быстро, нравится и детям, и взрослым.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные рецепты от Надежды.

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Вам понадобится:

  • тыква 500 г;
  • морковь 500 г;
  • яблоки 500 г;
  • сливки сгущенные 300 г;
  • лимонный сок 20 мл;
  • апельсиновый сок 100 мл;
  • цедра одного апельсина.

Способ приготовления

Сначала нужно положить в кастрюлю нарезанную тыкву, морковь и нарезанные яблоки.

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Составляющие для рецепта. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

Все это нужно залить 200 мл холодной воды и поставить на плиту.

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Тыква, яблоко и морковь. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

Доводим до закипания и убавляем огонь на средний и варим до мягкости. Варить нужно в течение 30 минут, периодически помешивая.

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Пюре из тыквы, моркови и яблок. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

Когда все ингредиенты стали мягкими, нужно все перебить блендером в пюреобразную массу.

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Сгущенное молоко. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

В пюре добавляем сгущенку или сгущенку. Затем добавляем цедру одного апельсина, лимонный и апельсиновый сок, все тщательно перемешать.

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Пюре со сгущенкой. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

Блендер еще раз перебить все до полной однородности.

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Пюре из тыквы, моркови и яблок. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

Ставим кастрюлю на плиту и варим при закрытой крышке в течение 15-20 минут.

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Десерт из тыквы. Фото: YouTube: @Nadia_recipes

Разливаем все по чистым стерильным банкам. Закрываем крышками и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о суперрецепте мяса с полезным овощем. Осеннее блюдо с настоящим королем осени – тыква, фаршированная мясом и овощами.

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