Очень вкусный осенний рецепт из тыквы — видео

Бесподобный десерт из трех ингредиентов: тыква, морковь и яблоко
Бесподобный десерт из 3-х ингредиентов – тыква, морковь и яблоко. Это на самом деле — вкусное и полезное лакомство. Получается невероятно ароматно с приятным сливочным вкусом. Съедается очень быстро, нравится и детям, и взрослым.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные рецепты от Надежды.
Вам понадобится:
- тыква 500 г;
- морковь 500 г;
- яблоки 500 г;
- сливки сгущенные 300 г;
- лимонный сок 20 мл;
- апельсиновый сок 100 мл;
- цедра одного апельсина.
Способ приготовления
Сначала нужно положить в кастрюлю нарезанную тыкву, морковь и нарезанные яблоки.
Все это нужно залить 200 мл холодной воды и поставить на плиту.
Доводим до закипания и убавляем огонь на средний и варим до мягкости. Варить нужно в течение 30 минут, периодически помешивая.
Когда все ингредиенты стали мягкими, нужно все перебить блендером в пюреобразную массу.
В пюре добавляем сгущенку или сгущенку. Затем добавляем цедру одного апельсина, лимонный и апельсиновый сок, все тщательно перемешать.
Блендер еще раз перебить все до полной однородности.
Ставим кастрюлю на плиту и варим при закрытой крышке в течение 15-20 минут.
Разливаем все по чистым стерильным банкам. Закрываем крышками и оставляем до полного охлаждения.
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