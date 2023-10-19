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Незрівнянні гречаники з м’ясним фаршем і томатним соусом за карпатським рецептом

19 жовтня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Для цієї страви вам знадобиться гречка — відео рецепт
Гречаники з м’ясним фаршем. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Гречаники —це страва української кухні, яка готується з гречки та м'ясного фаршу, іноді й без нього. Мабуть, колись, гречку підмішували для економії м’яса, але з часом страва стала самодостатньою і тепер люди навіть при наявності м’яса стали свідомо додавати гречку, бо це виходить просто і незрівнянно смачно, особливо якщо ще  потушкувати в соусі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти

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Вам знадобиться: 

  • гречка 220-240 грамів сирої (або якщо є вже 440-500 грамів вареної гречки);
  • м’ясний фарш 400-450 грамів;
  • яйце 1 шт;
  • цибуля 2 шт;
  • морква 1 шт;
  • борошно 50-100 грамів;
  • томатний соус 1 ст.л;
  • сіль;
  • перець;
  • лавровий лист. 

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготувати фарш, або взяти готовий. Підійде будь-який фарш, але смачніше всього виходить з жирного м'яса. 

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @nashi.besahy

Також потрібно зварити півтори склянки гречки. Коли гречка трохи охолола, додаємо її до фаршу. 

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Гречка, фарш та яйце. Фото: YouTube @nashi.besahy

Також додаємо куряче яйце, сіль та чорний перець. Все ретельно перемішати. 

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @nashi.besahy

Тепер потрібно розігріти пательню, формуємо гречаники у формі котлет. 

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Гречаники на пательні. Фото: YouTube @nashi.besahy

Обвалюємо в борошні та смажимо з обох сторін до готовності. 

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Смаження гречаників. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі окремо потрібно обсмажити цибулю та моркву. Це краще робити одразу в каструлі. 

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Морква та цибуля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додаємо томатну пасту, все ретельно перемішати. 

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Гречаники в томатному соусі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додаємо трохи води та викладаємо гречаники до соусу.

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Гречаники в томатному соусі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раніше ми писали про рецепт українських гречаників з м’ясним фаршем у томатному соусі. 

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