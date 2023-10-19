Для цієї страви вам знадобиться гречка — відео рецепт

Гречаники з м’ясним фаршем. Фото: YouTube @nashi.besahy

Гречаники —це страва української кухні, яка готується з гречки та м'ясного фаршу, іноді й без нього. Мабуть, колись, гречку підмішували для економії м’яса, але з часом страва стала самодостатньою і тепер люди навіть при наявності м’яса стали свідомо додавати гречку, бо це виходить просто і незрівнянно смачно, особливо якщо ще потушкувати в соусі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

Читайте також:

Вам знадобиться:

гречка 220-240 грамів сирої (або якщо є вже 440-500 грамів вареної гречки);

м’ясний фарш 400-450 грамів;

яйце 1 шт;

цибуля 2 шт;

морква 1 шт;

борошно 50-100 грамів;

томатний соус 1 ст.л;

сіль;

перець;

лавровий лист.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготувати фарш, або взяти готовий. Підійде будь-який фарш, але смачніше всього виходить з жирного м'яса.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @nashi.besahy

Також потрібно зварити півтори склянки гречки. Коли гречка трохи охолола, додаємо її до фаршу.

Гречка, фарш та яйце. Фото: YouTube @nashi.besahy

Також додаємо куряче яйце, сіль та чорний перець. Все ретельно перемішати.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @nashi.besahy

Тепер потрібно розігріти пательню, формуємо гречаники у формі котлет.

Гречаники на пательні. Фото: YouTube @nashi.besahy

Обвалюємо в борошні та смажимо з обох сторін до готовності.

Смаження гречаників. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі окремо потрібно обсмажити цибулю та моркву. Це краще робити одразу в каструлі.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додаємо томатну пасту, все ретельно перемішати.

Гречаники в томатному соусі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додаємо трохи води та викладаємо гречаники до соусу.

Гречаники в томатному соусі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раніше ми писали про рецепт українських гречаників з м’ясним фаршем у томатному соусі.