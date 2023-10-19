Для цієї страви вам знадобиться гречка — відео рецепт

Незрівнянні гречаники з м’ясним фаршем і томатним соусом за карпатським рецептом
Гречаники —це страва української кухні, яка готується з гречки та м'ясного фаршу, іноді й без нього. Мабуть, колись, гречку підмішували для економії м’яса, але з часом страва стала самодостатньою і тепер люди навіть при наявності м’яса стали свідомо додавати гречку, бо це виходить просто і незрівнянно смачно, особливо якщо ще потушкувати в соусі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- гречка 220-240 грамів сирої (або якщо є вже 440-500 грамів вареної гречки);
- м’ясний фарш 400-450 грамів;
- яйце 1 шт;
- цибуля 2 шт;
- морква 1 шт;
- борошно 50-100 грамів;
- томатний соус 1 ст.л;
- сіль;
- перець;
- лавровий лист.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно приготувати фарш, або взяти готовий. Підійде будь-який фарш, але смачніше всього виходить з жирного м'яса.
Також потрібно зварити півтори склянки гречки. Коли гречка трохи охолола, додаємо її до фаршу.
Також додаємо куряче яйце, сіль та чорний перець. Все ретельно перемішати.
Тепер потрібно розігріти пательню, формуємо гречаники у формі котлет.
Обвалюємо в борошні та смажимо з обох сторін до готовності.
Далі окремо потрібно обсмажити цибулю та моркву. Це краще робити одразу в каструлі.
Додаємо томатну пасту, все ретельно перемішати.
Додаємо трохи води та викладаємо гречаники до соусу.
Раніше ми писали про рецепт українських гречаників з м’ясним фаршем у томатному соусі.
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