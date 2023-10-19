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Бесподобные гречаники с мясным фаршем и томатным соусом по карпатскому рецепту

19 октября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Для этого блюда вам понадобится гречка — видео рецепт
Гречневые мясные фарши. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Гречаники – это блюдо украинской кухни, которое готовится из гречки и мясного фарша, иногда и без него. Наверное, когда-то гречку подмешивали для экономии мяса, но со временем блюдо стало самодостаточным и теперь люди даже при наличии мяса стали сознательно добавлять гречку, потому что это получается просто и очень вкусно, особенно если еще потушить в соусе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

  • гречка 220-240 г сырой (или если есть уже 440-500 г вареной гречки);
  • мясной фарш 400-450 г;
  • яйцо 1 шт;
  • лук 2 шт;
  • морковь 1 шт;
  • мука 50-100 граммов;
  • томатный соус 1 ст.л;
  • соль;
  • перец;
  • лавровый лист.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить фарш или взять готовый. Подойдет любой фарш, но вкуснее всего получается из жирного мяса.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @nashi.besahy

Также нужно сварить полтора стакана гречки. Когда гречка немного остыла, добавляем ее в фарш.

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Гречка, фарш и яйцо. Фото: YouTube @nashi.besahy

Также добавляем куриное яйцо, соль и чёрный перец. Все тщательно перемешать.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @nashi.besahy

Теперь нужно разогреть сковороду, формируем гречаники в форме котлет.

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Гречаники на сковороде. Фото: YouTube @nashi.besahy

Обваливаем в муке и жарим с обеих сторон до готовности.

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Жаренные гречаники. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем нужно отдельно обжарить лук и морковь. Это лучше делать сразу в кастрюле.

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Морковь и лук. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавляем томатную пасту, тщательно все перемешать.

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Гречаники в томатном соусе. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавляем немного воды и выкладываем гречаники к соусу.

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Гречаники в томатном соусе. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раньше мы писали о рецепте украинских гречаников с мясным фаршем в томатном соусе.

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