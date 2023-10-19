Для этого блюда вам понадобится гречка — видео рецепт

Бесподобные гречаники с мясным фаршем и томатным соусом по карпатскому рецепту
Гречаники – это блюдо украинской кухни, которое готовится из гречки и мясного фарша, иногда и без него. Наверное, когда-то гречку подмешивали для экономии мяса, но со временем блюдо стало самодостаточным и теперь люди даже при наличии мяса стали сознательно добавлять гречку, потому что это получается просто и очень вкусно, особенно если еще потушить в соусе.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.
Вам понадобится:
- гречка 220-240 г сырой (или если есть уже 440-500 г вареной гречки);
- мясной фарш 400-450 г;
- яйцо 1 шт;
- лук 2 шт;
- морковь 1 шт;
- мука 50-100 граммов;
- томатный соус 1 ст.л;
- соль;
- перец;
- лавровый лист.
Способ приготовления
Сначала нужно приготовить фарш или взять готовый. Подойдет любой фарш, но вкуснее всего получается из жирного мяса.
Также нужно сварить полтора стакана гречки. Когда гречка немного остыла, добавляем ее в фарш.
Также добавляем куриное яйцо, соль и чёрный перец. Все тщательно перемешать.
Теперь нужно разогреть сковороду, формируем гречаники в форме котлет.
Обваливаем в муке и жарим с обеих сторон до готовности.
Затем нужно отдельно обжарить лук и морковь. Это лучше делать сразу в кастрюле.
Добавляем томатную пасту, тщательно все перемешать.
Добавляем немного воды и выкладываем гречаники к соусу.
Раньше мы писали о рецепте украинских гречаников с мясным фаршем в томатном соусе.
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