Дуже простий і смачний торт — відео рецепт

Торт "Карпатка". Фото: YouTube @AlinaFooDee

У цей торт можна закохатися з першого погляду та першого скуштованого шматочка. Торт Карпатка виходить дуже ніжний та легкий, а готується швидко та просто. Це як великий еклер із заварним кремом. Сам рецепт заварного крему дуже вдалий, обов'язково спробуйте повторити.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

форма для запікання діаметром 22 см;

вода 70 г;

молоко 70 гр;

олія вершкове 60 гр;

борошно 100 гр;

сіль 1,4 ч.л;

цукор 1,4 ч. л;

яйце 3 шт. (кімнатної температури).

Для заварного крему:

яйце 2 шт;

молоко 500 гр;

цукор 130 гр;

ванільний цукор 10 гр;

крохмаль кукурудзяний 40 гр;

вершкове масло 82% 150 гр.

Для посипання:

цукрова пудра 1 ст.

Спосіб приготування

Почнемо із заварної основи для крему, щоб вона встигла охолонути.

Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Молоко прогріємо до гарячого стану, змішаємо яйця із цукром та кукурудзяним крохмалем.

Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Введемо гаряче молоко тонким струмком в яйця, знову переливаємо майбутній заварний крем в каструльку і заварюємо, постійно помішуючи протягом 7-10 хвилин, до появи перших бульбашок кипіння.

Приготування крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накриваємо крем харчовою плівкою і чекаємо на повне охолодження основи для заварного крему.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для заварного тіста змішати воду з молоком, додати вершкове масло, сіль і цукор. Нагріти до гарячого стану, додати борошно.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Постійно помішуючи, заварити тісто, поки воно не збереться в єдину однорідну грудку.

Коржі для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Прогріти його ще 1-2 хвилини, щоб випарувалася зайва рідина. Перекласти тісто в миску, щоб воно швидше охололо. Коли тісто охололо, вводимо яйця по одному за раз, добре вмішуючи кожне яйце в тісто.

Крем для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ділимо тісто на 2 рівні частини, розподіляємо по пергаменту. Випікаємо в заздалегідь прогрітій до 190 градусів духовці протягом 15-25 хвилин. Орієнтуйтесь на духовку. Тісто має добре зарум'янитися. Готовим коржам даємо охолонути.

Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Повернемося до крему, дуже важливо, щоб вершкове масло та основа для заварного крему були кімнатної температури, щоб крем не розшарувався. Збиваємо масло до освітлення та пишноти протягом 3-4 хвилин. Додаємо по 1 ст. заварної основи, продовжуючи збивати. Наступну порцію заварної основи додаємо лише тоді, коли добре перемішалася попередня.

Корж для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У форму 22 см викладаємо один корж, зверху змащуємо кремом. Накриваємо другим коржем, руками трохи утрамбовуємо, щоб крем рівномірно розійшовся.

Готовий торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник на 2-3 години, а краще на ніч, щоб схопився крем, і торт добре тримав форму.

Шматочок торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовий торт посипаємо зверху цукровою пудрою, кличемо всіх до столу і насолоджуємось.

Раніше ми писали про простий рецепт медовика за 30 хвилин, без розкочування коржів.