Дуже простий і смачний торт — відео рецепт

Нереально смачний торт Карпатка із заварним кремом
У цей торт можна закохатися з першого погляду та першого скуштованого шматочка. Торт Карпатка виходить дуже ніжний та легкий, а готується швидко та просто. Це як великий еклер із заварним кремом. Сам рецепт заварного крему дуже вдалий, обов'язково спробуйте повторити.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- форма для запікання діаметром 22 см;
- вода 70 г;
- молоко 70 гр;
- олія вершкове 60 гр;
- борошно 100 гр;
- сіль 1,4 ч.л;
- цукор 1,4 ч. л;
- яйце 3 шт. (кімнатної температури).
Для заварного крему:
- яйце 2 шт;
- молоко 500 гр;
- цукор 130 гр;
- ванільний цукор 10 гр;
- крохмаль кукурудзяний 40 гр;
- вершкове масло 82% 150 гр.
Для посипання:
- цукрова пудра 1 ст.
Спосіб приготування
Почнемо із заварної основи для крему, щоб вона встигла охолонути.
Молоко прогріємо до гарячого стану, змішаємо яйця із цукром та кукурудзяним крохмалем.
Введемо гаряче молоко тонким струмком в яйця, знову переливаємо майбутній заварний крем в каструльку і заварюємо, постійно помішуючи протягом 7-10 хвилин, до появи перших бульбашок кипіння.
Накриваємо крем харчовою плівкою і чекаємо на повне охолодження основи для заварного крему.
Для заварного тіста змішати воду з молоком, додати вершкове масло, сіль і цукор. Нагріти до гарячого стану, додати борошно.
Постійно помішуючи, заварити тісто, поки воно не збереться в єдину однорідну грудку.
Прогріти його ще 1-2 хвилини, щоб випарувалася зайва рідина. Перекласти тісто в миску, щоб воно швидше охололо. Коли тісто охололо, вводимо яйця по одному за раз, добре вмішуючи кожне яйце в тісто.
Ділимо тісто на 2 рівні частини, розподіляємо по пергаменту. Випікаємо в заздалегідь прогрітій до 190 градусів духовці протягом 15-25 хвилин. Орієнтуйтесь на духовку. Тісто має добре зарум'янитися. Готовим коржам даємо охолонути.
Повернемося до крему, дуже важливо, щоб вершкове масло та основа для заварного крему були кімнатної температури, щоб крем не розшарувався. Збиваємо масло до освітлення та пишноти протягом 3-4 хвилин. Додаємо по 1 ст. заварної основи, продовжуючи збивати. Наступну порцію заварної основи додаємо лише тоді, коли добре перемішалася попередня.
У форму 22 см викладаємо один корж, зверху змащуємо кремом. Накриваємо другим коржем, руками трохи утрамбовуємо, щоб крем рівномірно розійшовся.
Форму накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник на 2-3 години, а краще на ніч, щоб схопився крем, і торт добре тримав форму.
Готовий торт посипаємо зверху цукровою пудрою, кличемо всіх до столу і насолоджуємось.
Раніше ми писали про простий рецепт медовика за 30 хвилин, без розкочування коржів.
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