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Нереально вкусный торт Карпатка с заварным кремом

31 октября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень простой и вкусный торт - видео рецепт
Торт "Карпатка". Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

В этот торт можно влюбиться с первого взгляда и первого вкушенного кусочка. Торт Карпатка получается очень нежный и легкий , а готовится быстро и просто. Это как большой эклер с заварным кремом. Сам рецепт заварного крема очень удачный, обязательно попробуйте повторить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee .

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Вам понадобится:

  • форма для запекания диаметром 22 см;
  • вода 70 г;
  • молоко 70 гр;
  • масло сливочное 60 гр;
  • мука 100 гр;
  • соль 1,4 ч.л;
  • сахар 1,4 ч. л;
  • яйцо 3 шт. (комнатной температуры).

Для заварного крема:

  • яйцо 2 шт;
  • молоко 500 гр;
  • сахар 130 гр;
  • ванильный сахар 10 гр;
  • крахмал кукурузный 40 гр;
  • сливочное масло | смазка | 82% 150 гр.

Для посыпки:

  • сахарная пудра 1 ст.

Способ приготовления

Начнём с заварной основы для крема, чтобы она успела остыть.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Прогреем молоко до горячего состояния, смешаем яйца с сахаром и кукурузным крахмалом.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Введем горячее молоко тонкой струйкой в яйца, снова переливаем будущий заварной крем в кастрюльку и завариваем, постоянно помешивая в течение 7-10 минут, до появления первых пузырьков кипения.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрываем крем пищевой пленкой в контакт и ждем полного охлаждения основания для заварного крема.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для заварного теста смешать воду с молоком, добавить сливочное масло, соль. и сахар. Нагреть до горячего состояния, добавить просеивающую муку.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Постоянно помешивая, заварить тесто, пока оно не соберется в единственный однородный комок.

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Коржи для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Прогреть его еще 1-2 минуты, чтобы испарилась излишняя жидкость. Переложить тесто в миску, чтобы оно скорее остыло. Когда тесто остыло, вводим яйца по одному за раз, хорошо вмешивая каждое яйцо в тесто.

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Крем для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Делим тесто на 2 равные части, распределяем по пергаменту, формируя небольшие подъемы. Выпекаем в предварительно прогретой до 190 градусов духовке в течение 15-25 минут. Ориентируйтесь на духовой шкаф. Тесто должно хорошо зарумяниться. Готовым лепешкам даем остыть.

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Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вернемся к крему, очень важно, чтобы сливочное масло и основание для заварного крема должны быть комнатной температуры, чтобы крем не расслоился. Взбиваем масло до освещения и пышности в течение 3-4 минут. Добавляем по 1 ст.л. заварной основы, продолжая взбивать. Следующую порцию заварного основания добавляем только тогда, когда хорошо вмешалась предыдущая.

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Корж для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В форму 22 см выкладываем один корж, сверху смазываем кремом. Накрываем вторым лепешком, руками немного утрамбовываем, чтобы крем равномерно разошелся.

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Готовый пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму накрываем пищевой плёнкой и отправляем в холодильник на 2-3 часа, а лучше на ночь, чтобы схватился крем, и торт хорошо держал форму.

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Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовый торт посыпаем сверху сахарной пудрой, зовем всех к столу и наслаждаемся.

Раньше мы писали о простом рецепте медовика за 30 минут , без раскатки лепешек.

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