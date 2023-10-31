Очень простой и вкусный торт - видео рецепт

Торт "Карпатка". Фото: YouTube @AlinaFooDee

В этот торт можно влюбиться с первого взгляда и первого вкушенного кусочка. Торт Карпатка получается очень нежный и легкий , а готовится быстро и просто. Это как большой эклер с заварным кремом. Сам рецепт заварного крема очень удачный, обязательно попробуйте повторить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee .

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Вам понадобится:

форма для запекания диаметром 22 см;

вода 70 г;

молоко 70 гр;

масло сливочное 60 гр;

мука 100 гр;

соль 1,4 ч.л;

сахар 1,4 ч. л;

яйцо 3 шт. (комнатной температуры).

Для заварного крема:

яйцо 2 шт;

молоко 500 гр;

сахар 130 гр;

ванильный сахар 10 гр;

крахмал кукурузный 40 гр;

сливочное масло | смазка | 82% 150 гр.

Для посыпки:

сахарная пудра 1 ст.

Способ приготовления

Начнём с заварной основы для крема, чтобы она успела остыть.

Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Прогреем молоко до горячего состояния, смешаем яйца с сахаром и кукурузным крахмалом.

Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Введем горячее молоко тонкой струйкой в яйца, снова переливаем будущий заварной крем в кастрюльку и завариваем, постоянно помешивая в течение 7-10 минут, до появления первых пузырьков кипения.

Приготовление крема. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрываем крем пищевой пленкой в контакт и ждем полного охлаждения основания для заварного крема.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для заварного теста смешать воду с молоком, добавить сливочное масло, соль. и сахар. Нагреть до горячего состояния, добавить просеивающую муку.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Постоянно помешивая, заварить тесто, пока оно не соберется в единственный однородный комок.

Коржи для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Прогреть его еще 1-2 минуты, чтобы испарилась излишняя жидкость. Переложить тесто в миску, чтобы оно скорее остыло. Когда тесто остыло, вводим яйца по одному за раз, хорошо вмешивая каждое яйцо в тесто.

Крем для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Делим тесто на 2 равные части, распределяем по пергаменту, формируя небольшие подъемы. Выпекаем в предварительно прогретой до 190 градусов духовке в течение 15-25 минут. Ориентируйтесь на духовой шкаф. Тесто должно хорошо зарумяниться. Готовым лепешкам даем остыть.

Приготовление торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вернемся к крему, очень важно, чтобы сливочное масло и основание для заварного крема должны быть комнатной температуры, чтобы крем не расслоился. Взбиваем масло до освещения и пышности в течение 3-4 минут. Добавляем по 1 ст.л. заварной основы, продолжая взбивать. Следующую порцию заварного основания добавляем только тогда, когда хорошо вмешалась предыдущая.

Корж для торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В форму 22 см выкладываем один корж, сверху смазываем кремом. Накрываем вторым лепешком, руками немного утрамбовываем, чтобы крем равномерно разошелся.

Готовый пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Форму накрываем пищевой плёнкой и отправляем в холодильник на 2-3 часа, а лучше на ночь, чтобы схватился крем, и торт хорошо держал форму.

Кусочек торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовый торт посыпаем сверху сахарной пудрой, зовем всех к столу и наслаждаемся.

Раньше мы писали о простом рецепте медовика за 30 минут , без раскатки лепешек.