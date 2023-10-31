Очень простой и вкусный торт - видео рецепт

Нереально вкусный торт Карпатка с заварным кремом
В этот торт можно влюбиться с первого взгляда и первого вкушенного кусочка. Торт Карпатка получается очень нежный и легкий , а готовится быстро и просто. Это как большой эклер с заварным кремом. Сам рецепт заварного крема очень удачный, обязательно попробуйте повторить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee .
Вам понадобится:
- форма для запекания диаметром 22 см;
- вода 70 г;
- молоко 70 гр;
- масло сливочное 60 гр;
- мука 100 гр;
- соль 1,4 ч.л;
- сахар 1,4 ч. л;
- яйцо 3 шт. (комнатной температуры).
Для заварного крема:
- яйцо 2 шт;
- молоко 500 гр;
- сахар 130 гр;
- ванильный сахар 10 гр;
- крахмал кукурузный 40 гр;
- сливочное масло | смазка | 82% 150 гр.
Для посыпки:
- сахарная пудра 1 ст.
Способ приготовления
Начнём с заварной основы для крема, чтобы она успела остыть.
Прогреем молоко до горячего состояния, смешаем яйца с сахаром и кукурузным крахмалом.
Введем горячее молоко тонкой струйкой в яйца, снова переливаем будущий заварной крем в кастрюльку и завариваем, постоянно помешивая в течение 7-10 минут, до появления первых пузырьков кипения.
Накрываем крем пищевой пленкой в контакт и ждем полного охлаждения основания для заварного крема.
Для заварного теста смешать воду с молоком, добавить сливочное масло, соль. и сахар. Нагреть до горячего состояния, добавить просеивающую муку.
Постоянно помешивая, заварить тесто, пока оно не соберется в единственный однородный комок.
Прогреть его еще 1-2 минуты, чтобы испарилась излишняя жидкость. Переложить тесто в миску, чтобы оно скорее остыло. Когда тесто остыло, вводим яйца по одному за раз, хорошо вмешивая каждое яйцо в тесто.
Делим тесто на 2 равные части, распределяем по пергаменту, формируя небольшие подъемы. Выпекаем в предварительно прогретой до 190 градусов духовке в течение 15-25 минут. Ориентируйтесь на духовой шкаф. Тесто должно хорошо зарумяниться. Готовым лепешкам даем остыть.
Вернемся к крему, очень важно, чтобы сливочное масло и основание для заварного крема должны быть комнатной температуры, чтобы крем не расслоился. Взбиваем масло до освещения и пышности в течение 3-4 минут. Добавляем по 1 ст.л. заварной основы, продолжая взбивать. Следующую порцию заварного основания добавляем только тогда, когда хорошо вмешалась предыдущая.
В форму 22 см выкладываем один корж, сверху смазываем кремом. Накрываем вторым лепешком, руками немного утрамбовываем, чтобы крем равномерно разошелся.
Форму накрываем пищевой плёнкой и отправляем в холодильник на 2-3 часа, а лучше на ночь, чтобы схватился крем, и торт хорошо держал форму.
Готовый торт посыпаем сверху сахарной пудрой, зовем всех к столу и наслаждаемся.
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