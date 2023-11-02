Дуже смачний рецепт свинячих ребер — відео

Нереально смачний рецепт свинячих ребер
2 листопада 2023 20:45
Свинячі ребра. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri
Свинячі ребра готуються дуже просто і швидко. Вони відмінно підійдуть як закуска або як основна страва. Для приготування знадобляться лише ребра та кілька спецій.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо на раз, два, три.
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Вам знадобиться:
- свинячі ребра 1,5 кг;
- приправи;
- сіль;
- перець.
Спосіб приготування
Беремо свинячі ребра та нарізаємо їх на порційні шматочки.
Свинячі ребра посипаємо спеціями для м'яса. Залишаємо маринуватися на годину.
Свинячі ребра смажимо на грилі до готовності з обох боків.
Такий рецепт можна повторити і на звичайній сковороді.
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