Дуже смачний рецепт свинячих ребер — відео

Свинячі ребра. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Свинячі ребра готуються дуже просто і швидко. Вони відмінно підійдуть як закуска або як основна страва. Для приготування знадобляться лише ребра та кілька спецій.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо на раз, два, три.

Читайте також:

Вам знадобиться:

свинячі ребра 1,5 кг;

приправи;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Беремо свинячі ребра та нарізаємо їх на порційні шматочки.

Свинячі ребра. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Свинячі ребра посипаємо спеціями для м'яса. Залишаємо маринуватися на годину.

Свинячі ребра в спеціях. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Свинячі ребра смажимо на грилі до готовності з обох боків.

Свинячі ребра на грилі. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Такий рецепт можна повторити і на звичайній сковороді.

Свинячі ребра. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.