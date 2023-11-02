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Нереально смачний рецепт свинячих ребер

2 листопада 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачний рецепт свинячих ребер — відео
Свинячі ребра. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Свинячі ребра готуються дуже просто і швидко. Вони відмінно підійдуть як закуска або як основна страва. Для приготування знадобляться лише ребра та кілька спецій.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо на раз, два, три.

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Вам знадобиться:

  • свинячі ребра 1,5 кг;
  • приправи;
  • сіль;
  • перець.

Спосіб приготування

Беремо свинячі ребра та нарізаємо їх на порційні шматочки.

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Свинячі ребра. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Свинячі ребра посипаємо спеціями для м'яса. Залишаємо маринуватися на годину.

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Свинячі ребра в спеціях. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Свинячі ребра смажимо на грилі до готовності з обох боків.

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Свинячі ребра на грилі. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Такий рецепт можна повторити і на звичайній сковороді.

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Свинячі ребра. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.

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