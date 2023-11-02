Очень вкусный рецепт свиных ребер — видео

Нереально вкусный рецепт свиных ребер
2 ноября 2023 20:45
Свиные ребра. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri
Свиные ребра готовятся очень просто и быстро. Они отлично подойдут в качестве закуски или как основное блюдо. Для приготовления понадобятся только ребра и несколько специй.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуємо на раз, два, три.
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Вам понадобится:
- свиные ребра 1,5 кг;
- приправа;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
Берем свиные ребра и нарезаем их на порционные кусочки.
Свиные ребра посыпаем специями для мяса. Оставляем мариноваться на час.
Свиные ребра жарим на гриле до готовности с двух сторон.
Такой рецепт можно повторить и на обычной сковороде.
Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.
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