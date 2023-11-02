Очень вкусный рецепт свиных ребер — видео

Свиные ребра. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Свиные ребра готовятся очень просто и быстро. Они отлично подойдут в качестве закуски или как основное блюдо. Для приготовления понадобятся только ребра и несколько специй.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуємо на раз, два, три.

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Вам понадобится:

свиные ребра 1,5 кг;

приправа;

соль;

перец.

Способ приготовления

Берем свиные ребра и нарезаем их на порционные кусочки.

Свиные ребра. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Свиные ребра посыпаем специями для мяса. Оставляем мариноваться на час.

Свиные ребра в специях. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Свиные ребра жарим на гриле до готовности с двух сторон.

Свиные ребра на гриле. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Такой рецепт можно повторить и на обычной сковороде.

Свиные ребра. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

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