Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Нереально вкусный рецепт свиных ребер arrow

Нереально вкусный рецепт свиных ребер

2 ноября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный рецепт свиных ребер — видео
Свиные ребра. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Свиные ребра готовятся очень просто и быстро. Они отлично подойдут в качестве закуски или как основное блюдо. Для приготовления понадобятся только ребра и несколько специй. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готуємо на раз, два, три

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • свиные ребра 1,5 кг;
  • приправа;
  • соль;
  • перец. 

Способ приготовления 

Берем свиные ребра и нарезаем их на порционные кусочки. 

null
Свиные ребра. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Свиные ребра посыпаем специями для мяса. Оставляем мариноваться на час. 

null
Свиные ребра в специях. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Свиные ребра жарим на гриле до готовности с двух сторон. 

null
Свиные ребра на гриле. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Такой рецепт можно повторить и на обычной сковороде. 

null
Свиные ребра. Фото: YouTube @gotuemonarazdvatri

Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Новость с видео

07:15 Шикарный пирог по рецепту бабушки, который вкуснее, чем торт

Актуальное по теме