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Неперевершені квашені фаршировані баклажани на зиму

3 серпня 2023 21:15
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Баклажани квашені фаршировані — відео рецепт
Фаршировані баклажани. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такі баклажани виходять дуже смачними та привертають увагу кожного, тому що виглядають вони також ефектно. Корисні та прості у виконанні, обов'язково спробуйте приготувати таку смакоту на зиму. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.

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Вам знадобиться: 

5-6 кг баклажанів

Для начинки: 

  • 1 великий пучок петрушки;
  • 1 кг моркви;
  • 10 головок часнику;
  • олія;
  • 2 пучки петрушки.

Для маринаду на 1 л води:

  • 1,5 ст. л. з чубком солі;
  • 10 горошин духмяного перцю.

Спосіб приготування

Для початку потрібно підготувати баклажани, обрізати плодоніжки та зробити кармани. 

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Кармани в баклажанах. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

Далі баклажани потрібно покласти у киплячу воду. Сіль у воду додавати не потрібно. Баклажани потрібно варити протягом 5-10 хвилин.

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Баклажани у воді. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

Після відварювання вони повинні бути м'якими, але при цьому не повинні розлазитися. Вилка лекко проколить такі баклажан. 

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Баклажани після варіння. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

Далі баклажани потрібно поставити під деко для того, щоб зтекла зайва вода, а їх форма стала плоскою. Так вони повинні постояти 3 години. 

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Смаження моркви. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

Для начинки нам потрібно подрібнити велику кількість петрушки. 

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Морква та зелень. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

На невеликій кількості олії потрібно посмажити моркву. 

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Петрушка та часник. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

Потрібно петрушку з'єднати з морквою і додати часник та ретельно перемішати. 

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Фарширування баклажану. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

Далі готуємо суміш, якою ми будемо пересипати між шарами баклажанів. Для цього потрібно подрібнити два великих пучки петрушки та перемішати з 6 головками подрібненого часнику. 

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Баклажан, перемотаний ниткою. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

Готуємо маринад. Для одного літра води знадобиться 1,5 столові ложки солі та 10 горошин духмяного перцю. Маринад потрібно довести до кипіння та зняти з вогню. 

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Маринад для баклажанів. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

В кишеньку кожного баклажану накладаємо начинку. Перевязуємо звичайною ниткою, це робити обов'язково, для того щоб баклажани займали ще менше місця, а начинка залишалася в середині баклажана. 

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Шар петрушки та часнику. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

Баклажани зручно буде квасити у великому контейнері. На дно кладемо перший шар баклажанів. Потім посипаємо шаром петрушки з часником та викладаємо наступний шар баклажанів. 

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Шар баклажанів. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

Зверху висипаємо всю петрушку з часником, яка залишилася. 

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Квашений баклажан. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

Лоток ставимо в якусь посудину. Заливаємо доволі гарячим маринадом. Далі ставимо прес вагою приблизно 1,5 кг. Залишаємо баклажани при кімнатній температурі на 5 діб. 

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Готовий квашений баклажан. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

Такі баклажни вже можна їсти. Далі їх потрібно зберігати в холодному місці, в льосі чи холодильнику, а закривати щільною кришкою. Такі баклажани зберігаються протягом усієї зими. 

Раніше ми писали про бабусин рецепт "Французьких" огірків із гірчицею на зиму. Такий рецепт дуже незвичайний та ще не дуже поширений. Це ті самі огірки, про які всі будуть питати та просити рецепт. Спробуйте приготувати за цим перевіреним способом. 

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