Баклажани квашені фаршировані — відео рецепт

Фаршировані баклажани. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

Такі баклажани виходять дуже смачними та привертають увагу кожного, тому що виглядають вони також ефектно. Корисні та прості у виконанні, обов'язково спробуйте приготувати таку смакоту на зиму.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.

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Вам знадобиться:

5-6 кг баклажанів

Для начинки:

1 великий пучок петрушки;

1 кг моркви;

10 головок часнику;

олія;

2 пучки петрушки.

Для маринаду на 1 л води:

1,5 ст. л. з чубком солі;

10 горошин духмяного перцю.

Спосіб приготування

Для початку потрібно підготувати баклажани, обрізати плодоніжки та зробити кармани.

Кармани в баклажанах. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

Далі баклажани потрібно покласти у киплячу воду. Сіль у воду додавати не потрібно. Баклажани потрібно варити протягом 5-10 хвилин.

Баклажани у воді. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

Після відварювання вони повинні бути м'якими, але при цьому не повинні розлазитися. Вилка лекко проколить такі баклажан.

Баклажани після варіння. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

Далі баклажани потрібно поставити під деко для того, щоб зтекла зайва вода, а їх форма стала плоскою. Так вони повинні постояти 3 години.

Смаження моркви. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

Для начинки нам потрібно подрібнити велику кількість петрушки.

Морква та зелень. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

На невеликій кількості олії потрібно посмажити моркву.

Петрушка та часник. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

Потрібно петрушку з'єднати з морквою і додати часник та ретельно перемішати.

Фарширування баклажану. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

Далі готуємо суміш, якою ми будемо пересипати між шарами баклажанів. Для цього потрібно подрібнити два великих пучки петрушки та перемішати з 6 головками подрібненого часнику.

Баклажан, перемотаний ниткою. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

Готуємо маринад. Для одного літра води знадобиться 1,5 столові ложки солі та 10 горошин духмяного перцю. Маринад потрібно довести до кипіння та зняти з вогню.

Маринад для баклажанів. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

В кишеньку кожного баклажану накладаємо начинку. Перевязуємо звичайною ниткою, це робити обов'язково, для того щоб баклажани займали ще менше місця, а начинка залишалася в середині баклажана.

Шар петрушки та часнику. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

Баклажани зручно буде квасити у великому контейнері. На дно кладемо перший шар баклажанів. Потім посипаємо шаром петрушки з часником та викладаємо наступний шар баклажанів.

Шар баклажанів. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

Зверху висипаємо всю петрушку з часником, яка залишилася.

Квашений баклажан. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

Лоток ставимо в якусь посудину. Заливаємо доволі гарячим маринадом. Далі ставимо прес вагою приблизно 1,5 кг. Залишаємо баклажани при кімнатній температурі на 5 діб.

Готовий квашений баклажан. Фото: YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

Такі баклажни вже можна їсти. Далі їх потрібно зберігати в холодному місці, в льосі чи холодильнику, а закривати щільною кришкою. Такі баклажани зберігаються протягом усієї зими.

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