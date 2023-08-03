Баклажани квашені фаршировані — відео рецепт

Неперевершені квашені фаршировані баклажани на зиму
Такі баклажани виходять дуже смачними та привертають увагу кожного, тому що виглядають вони також ефектно. Корисні та прості у виконанні, обов'язково спробуйте приготувати таку смакоту на зиму.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.
Вам знадобиться:
5-6 кг баклажанів
Для начинки:
- 1 великий пучок петрушки;
- 1 кг моркви;
- 10 головок часнику;
- олія;
- 2 пучки петрушки.
Для маринаду на 1 л води:
- 1,5 ст. л. з чубком солі;
- 10 горошин духмяного перцю.
Спосіб приготування
Для початку потрібно підготувати баклажани, обрізати плодоніжки та зробити кармани.
Далі баклажани потрібно покласти у киплячу воду. Сіль у воду додавати не потрібно. Баклажани потрібно варити протягом 5-10 хвилин.
Після відварювання вони повинні бути м'якими, але при цьому не повинні розлазитися. Вилка лекко проколить такі баклажан.
Далі баклажани потрібно поставити під деко для того, щоб зтекла зайва вода, а їх форма стала плоскою. Так вони повинні постояти 3 години.
Для начинки нам потрібно подрібнити велику кількість петрушки.
На невеликій кількості олії потрібно посмажити моркву.
Потрібно петрушку з'єднати з морквою і додати часник та ретельно перемішати.
Далі готуємо суміш, якою ми будемо пересипати між шарами баклажанів. Для цього потрібно подрібнити два великих пучки петрушки та перемішати з 6 головками подрібненого часнику.
Готуємо маринад. Для одного літра води знадобиться 1,5 столові ложки солі та 10 горошин духмяного перцю. Маринад потрібно довести до кипіння та зняти з вогню.
В кишеньку кожного баклажану накладаємо начинку. Перевязуємо звичайною ниткою, це робити обов'язково, для того щоб баклажани займали ще менше місця, а начинка залишалася в середині баклажана.
Баклажани зручно буде квасити у великому контейнері. На дно кладемо перший шар баклажанів. Потім посипаємо шаром петрушки з часником та викладаємо наступний шар баклажанів.
Зверху висипаємо всю петрушку з часником, яка залишилася.
Лоток ставимо в якусь посудину. Заливаємо доволі гарячим маринадом. Далі ставимо прес вагою приблизно 1,5 кг. Залишаємо баклажани при кімнатній температурі на 5 діб.
Такі баклажни вже можна їсти. Далі їх потрібно зберігати в холодному місці, в льосі чи холодильнику, а закривати щільною кришкою. Такі баклажани зберігаються протягом усієї зими.
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