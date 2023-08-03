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Непревзойденные квашеные фаршированные баклажаны на зиму

3 августа 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Баклажаны квашеные фаршированные — видео рецепт
Фаршированные баклажаны. Фото: YouTube Смаколик.юа Мария Михальченко.
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такие баклажаны получаются вкусными и привлекают внимание каждого, потому что выглядят они также эффектно. Полезны и просты в исполнении, обязательно попробуйте приготовить такую вкуснятину на зиму.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.

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Вам понадобится:

5-6 кг баклажанов

Для начинки:

  • 1 большой пучок петрушки;
  • 1 кг моркови;
  • 10 головок чеснока;
  • растительное масло;
  • 2 пучка петрушки.

Для маринада на 1 л воды:

  • 1,5 ст. л. с горкой соли;
  • 10 горошин душистого перца.

Способ приготовления

Для начала нужно подготовить баклажаны, обрезать плодоножки и сделать карманы.

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Карманы в баклажанах. Фото: YouTube Смаколик.юа Мария Михальченко.

Далее баклажаны нужно положить в кипящую воду. Соль в воду не добавлять. Баклажаны нужно варить в течение 5-10 минут.

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Баклажаны в воде. Фото: YouTube Смаколик.юа Мария Михальченко.

После отваривания они должны быть мягкими, но при этом не должны расползаться. Вилка легко проколет такие баклажан.

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Баклажаны после варки. Фото: YouTube Смаколик.юа Мария Михальченко.

Далее баклажаны нужно поставить под противень, для того чтобы стекла лишняя вода, а их форма стала плоской. Так они должны постоять 3 часа.

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Жарение моркови. Фото: YouTube Смаколик.юа Мария Михальченко.

Для начинки нам нужно измельчить большое количество петрушки.

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Морковь и зелень. Фото: YouTube Смаколик.юа Мария Михальченко.

На небольшом количестве масла нужно пожарить морковь.

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Петрушка и чеснок. Фото: YouTube Смаколик.юа Мария Михальченко.

Затем нужно петрушку соединить с морковью, добавить чеснок и тщательно перемешать.

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Фарширование баклажана. Фото: YouTube Смаколик.юа Мария Михальченко.

Готовим смесь, которой мы будем пересыпать между слоями баклажанов. Для этого нужно измельчить два крупных пучка петрушки и перемешать с 6 головками измельченного чеснока.

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Баклажан перемотан нитью. Фото: YouTube Смаколик.юа Мария Михальченко.

Готовим маринад. Для одного литра воды понадобится 1,5 столовых ложки соли и 10 горошин душистого перца. Маринад следует довести до кипения и снять с огня.

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Маринад для баклажанов. Фото: YouTube Смаколик.юа Мария Михальченко.

В карман каждого баклажана накладываем начинку. Далее перевязываем обычной нитью, это делать обязательно, для того чтобы баклажаны занимали еще меньше места, а начинка оставалась внутри баклажана.

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Слой петрушки и чеснока. Фото: YouTube Смаколик.юа Мария Михальченко.

Баклажаны удобно будет квасить в большом контейнере. На дно кладем первый слой баклажанов. Затем посыпаем слоем петрушкой с чесноком и выкладываем следующий слой баклажанов.

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Слой баклажанов. Фото: YouTube Смаколик.юа Мария Михальченко.

Сверху высыпаем всю петрушку с оставшимся чесноком.

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Квашеный баклажан. Фото: YouTube Смаколик.юа Мария Михальченко.

Лоток ставим в какой-нибудь сосуд. Заливаем горячим маринадом. Далее ставим пресс весом около 1,5 кг. Оставляем баклажаны при комнатной температуре на 5 суток.

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Готовый квашеный баклажан. Фото: YouTube Смаколик.юа Мария Михальченко.

Такие баклажны уже можно есть. Далее их нужно хранить в холодном месте, в подвале или в холодильнике, а закрывать плотной крышкой. Такие баклажаны храняятся в течение всей зимы.

Раньше мы писали о бабушкином рецепте "Французских" огурцов с горчицей на зиму. Такой рецепт очень необычен и еще не очень распространен. Это те огурцы, о которых все будут спрашивать и просить рецепт. Попытайтесь приготовить по этому проверенному способу.

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