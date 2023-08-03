Баклажаны квашеные фаршированные — видео рецепт

Непревзойденные квашеные фаршированные баклажаны на зиму
Такие баклажаны получаются вкусными и привлекают внимание каждого, потому что выглядят они также эффектно. Полезны и просты в исполнении, обязательно попробуйте приготовить такую вкуснятину на зиму.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.
Вам понадобится:
5-6 кг баклажанов
Для начинки:
- 1 большой пучок петрушки;
- 1 кг моркови;
- 10 головок чеснока;
- растительное масло;
- 2 пучка петрушки.
Для маринада на 1 л воды:
- 1,5 ст. л. с горкой соли;
- 10 горошин душистого перца.
Способ приготовления
Для начала нужно подготовить баклажаны, обрезать плодоножки и сделать карманы.
Далее баклажаны нужно положить в кипящую воду. Соль в воду не добавлять. Баклажаны нужно варить в течение 5-10 минут.
После отваривания они должны быть мягкими, но при этом не должны расползаться. Вилка легко проколет такие баклажан.
Далее баклажаны нужно поставить под противень, для того чтобы стекла лишняя вода, а их форма стала плоской. Так они должны постоять 3 часа.
Для начинки нам нужно измельчить большое количество петрушки.
На небольшом количестве масла нужно пожарить морковь.
Затем нужно петрушку соединить с морковью, добавить чеснок и тщательно перемешать.
Готовим смесь, которой мы будем пересыпать между слоями баклажанов. Для этого нужно измельчить два крупных пучка петрушки и перемешать с 6 головками измельченного чеснока.
Готовим маринад. Для одного литра воды понадобится 1,5 столовых ложки соли и 10 горошин душистого перца. Маринад следует довести до кипения и снять с огня.
В карман каждого баклажана накладываем начинку. Далее перевязываем обычной нитью, это делать обязательно, для того чтобы баклажаны занимали еще меньше места, а начинка оставалась внутри баклажана.
Баклажаны удобно будет квасить в большом контейнере. На дно кладем первый слой баклажанов. Затем посыпаем слоем петрушкой с чесноком и выкладываем следующий слой баклажанов.
Сверху высыпаем всю петрушку с оставшимся чесноком.
Лоток ставим в какой-нибудь сосуд. Заливаем горячим маринадом. Далее ставим пресс весом около 1,5 кг. Оставляем баклажаны при комнатной температуре на 5 суток.
Такие баклажны уже можно есть. Далее их нужно хранить в холодном месте, в подвале или в холодильнике, а закрывать плотной крышкой. Такие баклажаны храняятся в течение всей зимы.
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