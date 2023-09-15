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Неймовірно соковита та смачна курка на солі від карпатської господині

15 вересня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Курка в духовці, смачніше за гриль — відео рецепт
Запечена курка. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Завдяки цьому рецепту у вас вийде швидко приготувати неймовірно соковиту та смачну курку на солі, яка не забере в вас багато часу. Потрібно тільки поставити та запекти, при цьому ви дуже порадуєте своїх близьких.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • курка 1 шт;
  • сіль 1 кг;
  • спеції 1 ч.л;
  • цибуля 1 шт;
  • часник 5 зубчиків;
  • масло 20 г. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно промити курку. 

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Сира курка. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі середину курки потрібно натерти спеціями. Також в курку кладемо одну цілу цибулину та 5 зубчиків часнику. 

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Сіль у формі для випікання. Фото: YouTube @UkraineFood

У форму чи деко, де будемо запікати курку висипаємо сіль. Для цього рецепту вам знадобиться одна пачка. 

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Курка на солі. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер кладемо курку на сіль. Це потрібно зробити так, щоб курячі грудки були зверху. 

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Курка в вершковому маслі. Фото: YouTube @UkraineFood

Ніжки курки зав'язувати не потрібно. Для того, щоб кінці крил не обгоріли, обмотуємо їх фольгою. 

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Курка в вершковому маслі. Фото: YouTube @UkraineFood

Зверху можна змастити розтопленим вершковим масло для апетитної скоринки. 

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Запечена курка. Фото: YouTube @UkraineFood

Завдяки такій технології приготування курка будет рівномірно готуватися, при цьому сіль буде вбирати в себе зайвий жир.

Відправляємо запікати в розігріту духовку на 180 градусів та запікаємо протягом 50-60 хвилин. 

Раніше ми писали про рецепт "Золотих" огірків на зиму для канапок та на закуску. Вони готуються дуже просто, а таке цікаве забарвлення виходить через використання спеції куркума.

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