Курка в духовці, смачніше за гриль — відео рецепт

Неймовірно соковита та смачна курка на солі від карпатської господині
Завдяки цьому рецепту у вас вийде швидко приготувати неймовірно соковиту та смачну курку на солі, яка не забере в вас багато часу. Потрібно тільки поставити та запекти, при цьому ви дуже порадуєте своїх близьких.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- курка 1 шт;
- сіль 1 кг;
- спеції 1 ч.л;
- цибуля 1 шт;
- часник 5 зубчиків;
- масло 20 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно промити курку.
Далі середину курки потрібно натерти спеціями. Також в курку кладемо одну цілу цибулину та 5 зубчиків часнику.
У форму чи деко, де будемо запікати курку висипаємо сіль. Для цього рецепту вам знадобиться одна пачка.
Тепер кладемо курку на сіль. Це потрібно зробити так, щоб курячі грудки були зверху.
Ніжки курки зав'язувати не потрібно. Для того, щоб кінці крил не обгоріли, обмотуємо їх фольгою.
Зверху можна змастити розтопленим вершковим масло для апетитної скоринки.
Завдяки такій технології приготування курка будет рівномірно готуватися, при цьому сіль буде вбирати в себе зайвий жир.
Відправляємо запікати в розігріту духовку на 180 градусів та запікаємо протягом 50-60 хвилин.
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