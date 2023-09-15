Курка в духовці, смачніше за гриль — відео рецепт

Запечена курка. Фото: Freepik

Завдяки цьому рецепту у вас вийде швидко приготувати неймовірно соковиту та смачну курку на солі, яка не забере в вас багато часу. Потрібно тільки поставити та запекти, при цьому ви дуже порадуєте своїх близьких.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

курка 1 шт;

сіль 1 кг;

спеції 1 ч.л;

цибуля 1 шт;

часник 5 зубчиків;

масло 20 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно промити курку.

Сира курка. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі середину курки потрібно натерти спеціями. Також в курку кладемо одну цілу цибулину та 5 зубчиків часнику.

Сіль у формі для випікання. Фото: YouTube @UkraineFood

У форму чи деко, де будемо запікати курку висипаємо сіль. Для цього рецепту вам знадобиться одна пачка.

Курка на солі. Фото: YouTube @UkraineFood

Тепер кладемо курку на сіль. Це потрібно зробити так, щоб курячі грудки були зверху.

Курка в вершковому маслі. Фото: YouTube @UkraineFood

Ніжки курки зав'язувати не потрібно. Для того, щоб кінці крил не обгоріли, обмотуємо їх фольгою.

Курка в вершковому маслі. Фото: YouTube @UkraineFood

Зверху можна змастити розтопленим вершковим масло для апетитної скоринки.

Запечена курка. Фото: YouTube @UkraineFood

Завдяки такій технології приготування курка будет рівномірно готуватися, при цьому сіль буде вбирати в себе зайвий жир.

Відправляємо запікати в розігріту духовку на 180 градусів та запікаємо протягом 50-60 хвилин.

Раніше ми писали про рецепт "Золотих" огірків на зиму для канапок та на закуску. Вони готуються дуже просто, а таке цікаве забарвлення виходить через використання спеції куркума.