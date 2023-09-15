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Невероятно сочная и вкусная курица на соли от карпатской хозяйки

15 сентября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Курица в духовке, вкуснее гриля — видео рецепт
Запеченная курица. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Благодаря этому рецепту у вас получится быстро приготовить невероятно сочную и вкусную курицу на соли, которая не отнимет у вас много времени. Нужно только поставить в духовку и запечь, при этом вы порадуете своих близких.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • курица 1 шт;
  • соль 1 кг;
  • специи 1 ч.л;
  • лук 1 шт;
  • чеснок 5 зубчиков;
  • масло 20 г.

Способ приготовления

Сначала нужно промыть курицу.

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Сырая курица. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее середину курицы нужно натереть специями. Также в курицу кладем одну целую луковицу и 5 зубчиков чеснока.

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Соль в форме для выпечки. Фото: YouTube @UkraineFood

В форму или противень, где будем запекать курицу, высыпаем соль. Для этого рецепта вам понадобится одна пачка.

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Курица на соли. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь кладем курицу на соль. Это нужно сделать так, чтобы куриные грудки были сверху.

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Курица в сливочном масле. Фото: YouTube @UkraineFood

Ножки курицы завязывать не нужно. Для того чтобы концы крыльев не обгорели, обматываем их фольгой.

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Курица в сливочном масле. Фото: YouTube @UkraineFood

Сверху можно смазать растопленным сливочным маслом для аппетитной корочки.

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Запеченная курица. Фото: YouTube @UkraineFood

Благодаря такой технологии приготовления курица будет равномерно готовиться, при этом соль будет впитывать лишний жир.

Отправляем запекать в разогретую духовку на 180 градусов и запекаем в течение 50-60 минут.

Раньше мы писали о рецепте "Золотых" огурцов на зиму для бутербродов и на закуску. Они готовятся очень просто, а такая интересная окраска получается из-за использования специи куркума.

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