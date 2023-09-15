Курица в духовке, вкуснее гриля — видео рецепт

Невероятно сочная и вкусная курица на соли от карпатской хозяйки
Благодаря этому рецепту у вас получится быстро приготовить невероятно сочную и вкусную курицу на соли, которая не отнимет у вас много времени. Нужно только поставить в духовку и запечь, при этом вы порадуете своих близких.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- курица 1 шт;
- соль 1 кг;
- специи 1 ч.л;
- лук 1 шт;
- чеснок 5 зубчиков;
- масло 20 г.
Способ приготовления
Сначала нужно промыть курицу.
Далее середину курицы нужно натереть специями. Также в курицу кладем одну целую луковицу и 5 зубчиков чеснока.
В форму или противень, где будем запекать курицу, высыпаем соль. Для этого рецепта вам понадобится одна пачка.
Теперь кладем курицу на соль. Это нужно сделать так, чтобы куриные грудки были сверху.
Ножки курицы завязывать не нужно. Для того чтобы концы крыльев не обгорели, обматываем их фольгой.
Сверху можно смазать растопленным сливочным маслом для аппетитной корочки.
Благодаря такой технологии приготовления курица будет равномерно готовиться, при этом соль будет впитывать лишний жир.
Отправляем запекать в разогретую духовку на 180 градусов и запекаем в течение 50-60 минут.
Раньше мы писали о рецепте "Золотых" огурцов на зиму для бутербродов и на закуску. Они готовятся очень просто, а такая интересная окраска получается из-за использования специи куркума.