Курица в духовке, вкуснее гриля — видео рецепт

Запеченная курица. Фото: Freepik

Благодаря этому рецепту у вас получится быстро приготовить невероятно сочную и вкусную курицу на соли, которая не отнимет у вас много времени. Нужно только поставить в духовку и запечь, при этом вы порадуете своих близких.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

курица 1 шт;

соль 1 кг;

специи 1 ч.л;

лук 1 шт;

чеснок 5 зубчиков;

масло 20 г.

Способ приготовления

Сначала нужно промыть курицу.

Сырая курица. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее середину курицы нужно натереть специями. Также в курицу кладем одну целую луковицу и 5 зубчиков чеснока.

Соль в форме для выпечки. Фото: YouTube @UkraineFood

В форму или противень, где будем запекать курицу, высыпаем соль. Для этого рецепта вам понадобится одна пачка.

Курица на соли. Фото: YouTube @UkraineFood

Теперь кладем курицу на соль. Это нужно сделать так, чтобы куриные грудки были сверху.

Курица в сливочном масле. Фото: YouTube @UkraineFood

Ножки курицы завязывать не нужно. Для того чтобы концы крыльев не обгорели, обматываем их фольгой.

Курица в сливочном масле. Фото: YouTube @UkraineFood

Сверху можно смазать растопленным сливочным маслом для аппетитной корочки.

Запеченная курица. Фото: YouTube @UkraineFood

Благодаря такой технологии приготовления курица будет равномерно готовиться, при этом соль будет впитывать лишний жир.

Отправляем запекать в разогретую духовку на 180 градусов и запекаем в течение 50-60 минут.

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