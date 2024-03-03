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Неймовірно смачний і гарний пиріг до 8 березня

3 березня 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачний рецепт з ананасами — відео рецепт
Пиріг з ананасами. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний пиріг, який можна приготувати без міксера. Просто змішати всі інгредієнти виделкою. Пиріг виходить дуже смачним, тісто м'яке і ніжне, просочене ананасовим сиропом.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • вершкове масло — 180 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 160 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • сіль;
  • борошно — 170 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • консервовані ананаси (кільця) — 6-7 шт. + 2-3 ст. сиропу;
  • сушена вишня (за бажанням) — 6-7 шт.;
  • мед — 20 г (за бажанням можна полити ананаси перед викладанням тіста).

Спосіб приготування

Збити вершкове масло з цукром, ванільним цукром і щіпкою солі буквально пару хвилин. По одному додати яйця.

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Вершкове масло та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемішати борошно з розпушувачем. Додати до рідких інгредієнтів, перемішати до однорідності.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В цьому рецепті використовується форма діаметром 21 см. Змастити боки вершковим маслом, дно форми вистелити пергаментом. Викласти кільця ананасів, за потреби їх можна злегка підрізати, щоб помістилися у форму усі 7 шт.

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Ананаси у формі для випікання. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До центру ананаса можна покласти сушену вишню. Також за бажанням зверху можна полити ананаси медом. Викласти зверху тісто, розрівняти.

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Тісто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати в духовці, що заздалегідь прогріта до 180 °С, близько 40 хвилин. Готовність перевіряємо зубочисткою, вона має виходити повністю сухою, без залишків тіста.

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Готовий пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Коли пиріг готовий, робимо проколи зубочисткою по всій поверхні пирога і поливаємо його сиропом. Залишаємо у формі, поки пиріг охолоне до теплого стану.

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Шматок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перевертаємо пиріг на тарілку, можна подавати до чаю.

Раніше ми писали спосіб приготування угорської королівської ватрушки — смачний та швидкий рецепт пирога.

Всі шукають цей рецепт — найпростіший і найсмачніший яблучний пиріг.

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пиріг до чаю
8 березня

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