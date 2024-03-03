Дуже смачний рецепт з ананасами — відео рецепт

Пиріг з ананасами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачний пиріг, який можна приготувати без міксера. Просто змішати всі інгредієнти виделкою. Пиріг виходить дуже смачним, тісто м'яке і ніжне, просочене ананасовим сиропом.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

вершкове масло — 180 г;

яйця — 3 шт.;

цукор — 160 г;

ванільний цукор — 10 г;

сіль;

борошно — 170 г;

розпушувач — 10 г;

консервовані ананаси (кільця) — 6-7 шт. + 2-3 ст. сиропу;

сушена вишня (за бажанням) — 6-7 шт.;

мед — 20 г (за бажанням можна полити ананаси перед викладанням тіста).

Спосіб приготування

Збити вершкове масло з цукром, ванільним цукром і щіпкою солі буквально пару хвилин. По одному додати яйця.

Вершкове масло та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемішати борошно з розпушувачем. Додати до рідких інгредієнтів, перемішати до однорідності.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В цьому рецепті використовується форма діаметром 21 см. Змастити боки вершковим маслом, дно форми вистелити пергаментом. Викласти кільця ананасів, за потреби їх можна злегка підрізати, щоб помістилися у форму усі 7 шт.

Ананаси у формі для випікання. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До центру ананаса можна покласти сушену вишню. Також за бажанням зверху можна полити ананаси медом. Викласти зверху тісто, розрівняти.

Тісто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати в духовці, що заздалегідь прогріта до 180 °С, близько 40 хвилин. Готовність перевіряємо зубочисткою, вона має виходити повністю сухою, без залишків тіста.

Готовий пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Коли пиріг готовий, робимо проколи зубочисткою по всій поверхні пирога і поливаємо його сиропом. Залишаємо у формі, поки пиріг охолоне до теплого стану.

Шматок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перевертаємо пиріг на тарілку, можна подавати до чаю.

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