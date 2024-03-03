Дуже смачний рецепт з ананасами — відео рецепт

Неймовірно смачний і гарний пиріг до 8 березня
Дуже смачний пиріг, який можна приготувати без міксера. Просто змішати всі інгредієнти виделкою. Пиріг виходить дуже смачним, тісто м'яке і ніжне, просочене ананасовим сиропом.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- вершкове масло — 180 г;
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 160 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- сіль;
- борошно — 170 г;
- розпушувач — 10 г;
- консервовані ананаси (кільця) — 6-7 шт. + 2-3 ст. сиропу;
- сушена вишня (за бажанням) — 6-7 шт.;
- мед — 20 г (за бажанням можна полити ананаси перед викладанням тіста).
Спосіб приготування
Збити вершкове масло з цукром, ванільним цукром і щіпкою солі буквально пару хвилин. По одному додати яйця.
Перемішати борошно з розпушувачем. Додати до рідких інгредієнтів, перемішати до однорідності.
В цьому рецепті використовується форма діаметром 21 см. Змастити боки вершковим маслом, дно форми вистелити пергаментом. Викласти кільця ананасів, за потреби їх можна злегка підрізати, щоб помістилися у форму усі 7 шт.
До центру ананаса можна покласти сушену вишню. Також за бажанням зверху можна полити ананаси медом. Викласти зверху тісто, розрівняти.
Випікати в духовці, що заздалегідь прогріта до 180 °С, близько 40 хвилин. Готовність перевіряємо зубочисткою, вона має виходити повністю сухою, без залишків тіста.
Коли пиріг готовий, робимо проколи зубочисткою по всій поверхні пирога і поливаємо його сиропом. Залишаємо у формі, поки пиріг охолоне до теплого стану.
Перевертаємо пиріг на тарілку, можна подавати до чаю.
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