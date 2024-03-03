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Невероятно вкусный и красивый пирог к 8 марта

3 марта 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный рецепт с ананасами — видео рецепт
Пирог с ананасами. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный пирог, который можно приготовить без миксера. Просто смешать все ингредиенты вилкой или венчиком. Пирог получается вкуснейшим, тесто мягкое и нежное, пропитанное ананасовым сиропом.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • сливочное масло — 180 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 160 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • соль;
  • мука — 170 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • консервированные ананасы (кольца) — 6-7 шт. + 2-3 ст. сиропа;
  • сушеная вишня (по желанию) — 6-7 шт.;
  • мед — 20 г (по желанию можно полить ананасы перед выкладкой теста).

Способ приготовления

Взбить сливочное масло с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли буквально пару минут. По одному добавить яйца.

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Сливочное масло и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемешать муку с разрыхлителем. Добавить в жидкие ингредиенты, перемешать до однородности.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В этом рецепте используется форма диаметром 21 см. Смазать бока сливочным маслом, дно формы выстелить пергаментом. Выложить кольца ананасов, при необходимости можно слегка подрезать, чтобы поместились в форму все 7 шт.

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Ананасы в форме для выпечки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В центр ананаса можно положить сушеную вишню. Также по желанию сверху можно полить медом ананасы. Выложить сверху тесто, разровнять.

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Тесто для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать в заранее прогретой до 180 °С духовке около 40 минут. Готовность проверяем зубочисткой, она должна виходить полностью сухой, без остатков теста.

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Готовый пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Когда пирог готов, делаем проколы зубочисткой по всей поверхности пирога и поливаем его сиропом. Оставляем в форме, пока пирог остынет до теплого состояния.

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Кусок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Переворачиваем пирог на тарелку, можно подавать к чаю.

Раньше мы писали способ приготовления венгерской королевской ватрушки — вкусный и быстрый рецепт пирога.

Все ищут этот рецепт — самый простой и вкусный яблочный пирог.

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8 марта

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