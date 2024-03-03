Очень вкусный рецепт с ананасами — видео рецепт

Невероятно вкусный и красивый пирог к 8 марта
Очень вкусный пирог, который можно приготовить без миксера. Просто смешать все ингредиенты вилкой или венчиком. Пирог получается вкуснейшим, тесто мягкое и нежное, пропитанное ананасовым сиропом.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- сливочное масло — 180 г;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 160 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- соль;
- мука — 170 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- консервированные ананасы (кольца) — 6-7 шт. + 2-3 ст. сиропа;
- сушеная вишня (по желанию) — 6-7 шт.;
- мед — 20 г (по желанию можно полить ананасы перед выкладкой теста).
Способ приготовления
Взбить сливочное масло с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли буквально пару минут. По одному добавить яйца.
Перемешать муку с разрыхлителем. Добавить в жидкие ингредиенты, перемешать до однородности.
В этом рецепте используется форма диаметром 21 см. Смазать бока сливочным маслом, дно формы выстелить пергаментом. Выложить кольца ананасов, при необходимости можно слегка подрезать, чтобы поместились в форму все 7 шт.
В центр ананаса можно положить сушеную вишню. Также по желанию сверху можно полить медом ананасы. Выложить сверху тесто, разровнять.
Выпекать в заранее прогретой до 180 °С духовке около 40 минут. Готовность проверяем зубочисткой, она должна виходить полностью сухой, без остатков теста.
Когда пирог готов, делаем проколы зубочисткой по всей поверхности пирога и поливаем его сиропом. Оставляем в форме, пока пирог остынет до теплого состояния.
Переворачиваем пирог на тарелку, можно подавать к чаю.
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