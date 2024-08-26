Помідори з капустою на зиму – покроковий рецепт

Помідори з капустою. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Неймовірно смачні помідори з капустою на зиму за бабусиним рецептом — це справжній смак дитинства, який нагадує про теплі сімейні традиції. Просте, але дуже запашне поєднання овочів створює ідеальну заготівлю, яка прикрасить ваш зимовий стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

Читайте також:

Вам знадобиться (на 3 л. банку для маринаду):

1 стопка цукру (100 г) з гіркою;

1 ст. солі з гіркою;

0.5 стоси 9% оцту;

3 шт. перцю горошком;

3 шт. гвоздики;

3 шт. запашного перцю;

зелень до смаку.

Для чотирьох – 3 л. банок:

капусти 1 головка (1.2 кг);

морква 2 шт.;

перець солодкий 3 шт.;

часник 1 головка;

помідори 7-8 кг.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту, нарізати солодкий перець, натерти моркву і нарізати часник. Все з'єднати та зробити салат.

Капуста та морква. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На дно банки кладемо петрушку та парасольки кропу, далі кладемо помідори і капустяний салат викладаємо шарами. У банку додаємо 100 г цукру, 1 столову ложку солі та 0,5 стоси 9% оцту. Заливаємо все водою.

Сіль та цукор. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки кладемо для стерилізації, з моменту закипання знадобиться 12-13 хвилин і закриваємо.

Помідори у банках. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про рецепт помідорів половинками із цибулею на зиму — рецепт перевірено не одним поколінням.

Також радимо ознайомитися з рецептом помідорів на зиму по-маріупольському за рецептом мами — без стерилізації, без оцту з базиліком.

Ще ми розповідали про рецепт маринованих помідорів, який передається у спадок.

Або рецепт солодко-пряних помідорів на зиму зі смачним маринадом, який можна пити.