Помидоры с капустой на зиму — пошаговый рецепт

Помидоры с капустой. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Невероятно вкусные помидоры с капустой на зиму по бабушкиному рецепту — это настоящий вкус детства, который напоминает о теплых семейных традициях. Простое, но очень ароматное сочетание овощей создаёт идеальную заготовку, которая украсит ваш зимний стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится (на 3 л. банку для маринада):

1 стопка сахара (100 г) с горкой;

1 ст.л. соли с горкой;

0.5 стопки 9% уксуса;

3 шт. перца горошком;

3 шт. гвоздики;

3 шт. душистого перца;

зелень по вкусу.

Для четырех 3 л. банок:

капусты 1 головка (1.2 кг);

морковь 2 шт;

перец сладкий 3 шт;

чеснок 1 головка;

помидоры 7-8 кг.

Способ приготовления

Нашинковать капусту, нарезать сладкий перец, натереть морковь и нарезать чеснок. Все соединить и сделать салат.

Капуста и морковь. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

На дно банки кладем петрушку и зонтики укропа, далее кладем помидоры и капустный салат выкладываем слоями. В банку добавляем 100 г сахара, 1 столовую ложку соли и 0,5 стопки 9% уксуса. Заливаем все водой.

Соль и сахар. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Банки кладем для стерилизации, с момента закипания понадобится 12-13 минут и закрываем.

Помидоры в банках. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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