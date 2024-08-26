Помидоры с капустой на зиму — пошаговый рецепт

Невероятно вкусные помидоры с капустой на зиму по проверенному рецепту бабушки
Невероятно вкусные помидоры с капустой на зиму по бабушкиному рецепту — это настоящий вкус детства, который напоминает о теплых семейных традициях. Простое, но очень ароматное сочетание овощей создаёт идеальную заготовку, которая украсит ваш зимний стол.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится (на 3 л. банку для маринада):
- 1 стопка сахара (100 г) с горкой;
- 1 ст.л. соли с горкой;
- 0.5 стопки 9% уксуса;
- 3 шт. перца горошком;
- 3 шт. гвоздики;
- 3 шт. душистого перца;
- зелень по вкусу.
Для четырех 3 л. банок:
- капусты 1 головка (1.2 кг);
- морковь 2 шт;
- перец сладкий 3 шт;
- чеснок 1 головка;
- помидоры 7-8 кг.
Способ приготовления
Нашинковать капусту, нарезать сладкий перец, натереть морковь и нарезать чеснок. Все соединить и сделать салат.
На дно банки кладем петрушку и зонтики укропа, далее кладем помидоры и капустный салат выкладываем слоями. В банку добавляем 100 г сахара, 1 столовую ложку соли и 0,5 стопки 9% уксуса. Заливаем все водой.
Банки кладем для стерилизации, с момента закипания понадобится 12-13 минут и закрываем.
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