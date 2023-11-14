Ідеальна страва з гарбузом та м'ясом в духовці — відео рецепт

Запечений гарбуз. Фото: YouTube @prostirecepti

Після цього рецепту ви точно полюбите гарбуз. Дуже смачна страва на осінь. Ідеально підійде на обід та вечерю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

гарбуз;

яловичина;

картопля;

морква;

цибуля;

сметана;

сир;

сіль;

вершкове масло;

перець.

Спочатку потрібно нарізати яловичину невеликими шматочками. Можна замінти на будь-яке м'ясо.

Яловичина на пательні. Фото: YouTube @prostirecepti

На пательні смажимо м'ясо до золотистості.

Яловичина та цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно нарізати цибулю. Додаємо до м'яса на пательні.

Додавання моркви. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер потрібно натерти моркву та додати її до м'яса та цибулі.

Додавання картоплі. Фото: YouTube @prostirecepti

Очищену картоплю нарізаємо на середні шматочки та викладаємо до пательні.

Приготування гарбуза. Фото: YouTube @prostirecepti

Наостанок — сіль та перець за смаком. Також додаємо трохи куркуми та червоного меленого перцю.

Приготування гарбуза. Фото: YouTube @prostirecepti

Додаємо на пательню трохи води. Все потрібно готувати до напівготовності.

Начинка для гарбуза. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер потрібно очистити гарбуз та зробити з нього глечик.

Гарбуз у фользі. Фото: YouTube @prostirecepti

Гарбуз з середини потрібно натерти вершковим маслом та часником.

Запечений гарбуз. Фото: YouTube @prostirecepti

Приготуємо заправку, беремо сметану та трохи майонезу. Викладаємо начинку на дно гарбуза та додаємо заправку зі сметани.

Запечений гарбуз. Фото: YouTube @prostirecepti

Зверху викладаємо залишки вершкового масла з часником та тертий сир. Гарбуз потрібно загорнути у фольгу. Запікаємо протягом двох годин за температури 180 градусів.

Раніше ми писали про суперрецепт м'яса з корисним овочем. Осіння страва зі справжнім королем осені — гарбузом, фаршированим м'ясом та овочами. У цій страві гарбуз просочується м'ясним ароматом, при цьому залишаючи приємну солодкість.

Також радимо ознайомитися з рецептом гарбузового рагу, яке з'їсть уся родина.