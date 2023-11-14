Ідеальна страва з гарбузом та м'ясом в духовці — відео рецепт

Неймовірно смачна страва на вечерю з гарбуза
Після цього рецепту ви точно полюбите гарбуз. Дуже смачна страва на осінь. Ідеально підійде на обід та вечерю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- гарбуз;
- яловичина;
- картопля;
- морква;
- цибуля;
- сметана;
- сир;
- сіль;
- вершкове масло;
- перець.
Спочатку потрібно нарізати яловичину невеликими шматочками. Можна замінти на будь-яке м'ясо.
На пательні смажимо м'ясо до золотистості.
Далі потрібно нарізати цибулю. Додаємо до м'яса на пательні.
Тепер потрібно натерти моркву та додати її до м'яса та цибулі.
Очищену картоплю нарізаємо на середні шматочки та викладаємо до пательні.
Наостанок — сіль та перець за смаком. Також додаємо трохи куркуми та червоного меленого перцю.
Додаємо на пательню трохи води. Все потрібно готувати до напівготовності.
Тепер потрібно очистити гарбуз та зробити з нього глечик.
Гарбуз з середини потрібно натерти вершковим маслом та часником.
Приготуємо заправку, беремо сметану та трохи майонезу. Викладаємо начинку на дно гарбуза та додаємо заправку зі сметани.
Зверху викладаємо залишки вершкового масла з часником та тертий сир. Гарбуз потрібно загорнути у фольгу. Запікаємо протягом двох годин за температури 180 градусів.
Раніше ми писали про суперрецепт м'яса з корисним овочем. Осіння страва зі справжнім королем осені — гарбузом, фаршированим м'ясом та овочами. У цій страві гарбуз просочується м'ясним ароматом, при цьому залишаючи приємну солодкість.
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