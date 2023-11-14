Идеальное блюдо с тыквой и мясом в духовке — видео рецепт

Невероятно вкусное блюдо на ужин из тыквы
После этого рецепта вы точно полюбите тыкву. Очень вкусное блюдо на осень. Идеально подойдет на обед и ужин.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- тыква;
- говядина;
- картофель;
- морковь;
- лук;
- сметана;
- сыр;
- соль;
- сливочное масло;
- перец.
Сначала нужно нарезать говядину на небольшие кусочки. Можно заменить на любое мясо.
На сковороде жарим мясо до золотистости.
Далее нужно нарезать лук. Добавляем в сковороду.
Теперь нужно натереть морковь и добавить в мясо и лук.
Очищенный картофель нарезаем на средние кусочки и добавляем на сковороду.
Добавляем соль и перец по вкусу. Также добавляем немного куркумы и красного молотого перца.
Добавляем на сковороду немного воды. Все нужно готовить к полуготовности.
Теперь нужно очистить тыкву и сделать из нее кувшин.
Тыкву изнутри натераем сливочным маслом и чесноком.
Приготовим заправку: берем сметану и немного майонеза. Выкладываем начинку на дно тыквы и добавляем заправку из сметаны.
Сверху выкладываем остатки сливочного масла с чесноком и тертый сыр. Тыкву нужно завернуть в фольгу. Запекаем в течение двух часов при 180 градусах.
Раньше мы писали о суперрецепте мяса с полезным овощем. Осеннее блюдо с настоящим королем осени — тыквой, фаршированной мясом и овощами. В этом блюде тыква пропитывается мясным ароматом, при этом оставляя приятную сладость.
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