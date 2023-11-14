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Невероятно вкусное блюдо на ужин из тыквы

14 ноября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальное блюдо с тыквой и мясом в духовке — видео рецепт
Запеченная тыква. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

После этого рецепта вы точно полюбите тыкву. Очень вкусное блюдо на осень. Идеально подойдет на обед и ужин.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • тыква;
  • говядина;
  • картофель;
  • морковь;
  • лук;
  • сметана;
  • сыр;
  • соль;
  • сливочное масло;
  • перец.

Сначала нужно нарезать говядину на небольшие кусочки. Можно заменить на любое мясо.

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Говядина на сковороде. Фото: YouTube @prostirecepti

На сковороде жарим мясо до золотистости.

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Говядина и лук. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нужно нарезать лук. Добавляем в сковороду.

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Добавление моркови. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь нужно натереть морковь и добавить в мясо и лук.

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Добавление картофеля. Фото: YouTube @prostirecepti

Очищенный картофель нарезаем на средние кусочки и добавляем на сковороду.

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Приготовление тыквы. Фото: YouTube @prostirecepti

Добавляем соль и перец по вкусу. Также добавляем немного куркумы и красного молотого перца.

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Приготовление тыквы. Фото: YouTube @prostirecepti

Добавляем на сковороду немного воды. Все нужно готовить к полуготовности.

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Начинка для тыквы. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь нужно очистить тыкву и сделать из нее кувшин.

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Тыква в фольге. Фото: YouTube @prostirecepti

Тыкву изнутри натераем сливочным маслом и чесноком.

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Запеченная тыква. Фото: YouTube @prostirecepti

Приготовим заправку: берем сметану и немного майонеза. Выкладываем начинку на дно тыквы и добавляем заправку из сметаны.

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Запеченная тыква. Фото: YouTube @prostirecepti

Сверху выкладываем остатки сливочного масла с чесноком и тертый сыр. Тыкву нужно завернуть в фольгу. Запекаем в течение двух часов при 180 градусах.

Раньше мы писали о суперрецепте мяса с полезным овощем. Осеннее блюдо с настоящим королем осени — тыквой, фаршированной мясом и овощами. В этом блюде тыква пропитывается мясным ароматом, при этом оставляя приятную сладость.

Также рекомендуем ознакомиться с рецептом тыквенного рагу, которое съест вся семья.

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