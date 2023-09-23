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Неймовірно ніжні рулетики з лаваша: рецепт ідеального сніданку

23 вересня 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний і швидкий сніданок з лаваша — відео рецепт
Рулетики із лаваша. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така страва з лаваша відмінно підійде для сніданку. Його оцінять і дорослі, і діти. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Галя Курпікова.

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Вам знадобиться:

  • лаваш 200 г;
  • яйця варені 4 шт.;
  • цибуля зелений пучок;
  • сир 100 г;
  • сметана або майонез 1 ст. ложка;
  • яйце 1 шт.

Спосіб приготування

Для початку беремо 200 г лаваша і нарізаємо на смужки шириною приблизно 10-12 сантиметрів.

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Підготовка лаваша. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Тим часом підготуємо начинку, 4 відварені яйця потрібно дрібно нарізати, додаємо пучок зеленої цибулі натертий твердий сир і столову ложку майонезу або сметани. Якщо ви використовуєте сметану, начинку можна трохи посолити. Все ретельно перемішати.

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Нарізані яйця. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Починаємо формувати рулетики, беремо шматочок лаваша, викладаємо начинку на половину лаваша та згортаємо рулетом.

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Яйця та зелень. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Таким чином робимо з усією начинкою та лавашем.

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Скручування рулетика. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Далі потрібно поставити сковорідку на вогонь, налити трохи олії. Також беремо одне куряче яйця, яке потрібно збовтати, додаємо трохи солі.

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Кляр із яйця. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Далі беремо рулет з лаваша, вмочуємо в яйце і кладемо на сковорідку. Смажимо з обох боків до рум'яної скоринки.

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Смажені рулетики. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Усі, наші рулетики готові. Подавати можна зі сметаною, овочами чи з чим забажаєте.

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Готові рулетики із лаваша. YouTube @GalyaKurpikova

Раніше ми писали про рецепт домашніх ролін з грибами з лаваша від української господині. Це саме та страва, яку слід приготувати з лаваша. Все дуже просто, але так смачно. Ролліні виходить хрумке, з ніжною, тягучою начинкою! Неможливо втриматись, спробуйте приготувати.

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