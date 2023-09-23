Смачний і швидкий сніданок з лаваша — відео рецепт

Рулетики із лаваша. Фото: google

Така страва з лаваша відмінно підійде для сніданку. Його оцінять і дорослі, і діти. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Галя Курпікова.

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Вам знадобиться:

лаваш 200 г;

яйця варені 4 шт.;

цибуля зелений пучок;

сир 100 г;

сметана або майонез 1 ст. ложка;

яйце 1 шт.

Спосіб приготування

Для початку беремо 200 г лаваша і нарізаємо на смужки шириною приблизно 10-12 сантиметрів.

Підготовка лаваша. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Тим часом підготуємо начинку, 4 відварені яйця потрібно дрібно нарізати, додаємо пучок зеленої цибулі натертий твердий сир і столову ложку майонезу або сметани. Якщо ви використовуєте сметану, начинку можна трохи посолити. Все ретельно перемішати.

Нарізані яйця. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Починаємо формувати рулетики, беремо шматочок лаваша, викладаємо начинку на половину лаваша та згортаємо рулетом.

Яйця та зелень. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Таким чином робимо з усією начинкою та лавашем.

Скручування рулетика. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Далі потрібно поставити сковорідку на вогонь, налити трохи олії. Також беремо одне куряче яйця, яке потрібно збовтати, додаємо трохи солі.

Кляр із яйця. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Далі беремо рулет з лаваша, вмочуємо в яйце і кладемо на сковорідку. Смажимо з обох боків до рум'яної скоринки.

Смажені рулетики. Фото: YouTube @ GalyaKurpikova

Усі, наші рулетики готові. Подавати можна зі сметаною, овочами чи з чим забажаєте.

Готові рулетики із лаваша. YouTube @GalyaKurpikova

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