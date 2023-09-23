Смачний і швидкий сніданок з лаваша — відео рецепт

Неймовірно ніжні рулетики з лаваша: рецепт ідеального сніданку
Така страва з лаваша відмінно підійде для сніданку. Його оцінять і дорослі, і діти. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Галя Курпікова.
Вам знадобиться:
- лаваш 200 г;
- яйця варені 4 шт.;
- цибуля зелений пучок;
- сир 100 г;
- сметана або майонез 1 ст. ложка;
- яйце 1 шт.
Спосіб приготування
Для початку беремо 200 г лаваша і нарізаємо на смужки шириною приблизно 10-12 сантиметрів.
Тим часом підготуємо начинку, 4 відварені яйця потрібно дрібно нарізати, додаємо пучок зеленої цибулі натертий твердий сир і столову ложку майонезу або сметани. Якщо ви використовуєте сметану, начинку можна трохи посолити. Все ретельно перемішати.
Починаємо формувати рулетики, беремо шматочок лаваша, викладаємо начинку на половину лаваша та згортаємо рулетом.
Таким чином робимо з усією начинкою та лавашем.
Далі потрібно поставити сковорідку на вогонь, налити трохи олії. Також беремо одне куряче яйця, яке потрібно збовтати, додаємо трохи солі.
Далі беремо рулет з лаваша, вмочуємо в яйце і кладемо на сковорідку. Смажимо з обох боків до рум'яної скоринки.
Усі, наші рулетики готові. Подавати можна зі сметаною, овочами чи з чим забажаєте.
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