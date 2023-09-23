Вкусный и быстрый завтрак из лаваша — видео рецепт

Рулетики из лаваша. Фото: google

Такое блюда из лаваша отлично подойдет для завтрака. Его оценят и взрослые, и дети. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Галя Курпікова.

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Вам понадобится:

лаваш 200 г;

яйца вареные 4 шт;

лук зеленый пучок;

сыр 100 г;

сметана или майонез 1 ст ложка;

яйцо 1 шт.

Способ приготовления

Для начала берем 200 граммов лаваша и нарезаем на полоски шириной примерно 10-12 сантиметров.

Подготовка лаваша. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Тем временем подготовим начинку, 4 отварных яйца нужно мелко нарезать, добавляем пучок зеленого лука натертый твердый сыр и столовую ложку майонеза или сметаны. Если вы используете сметану, начинку можно немного посолить. Все тщательно перемешать.

Нарезанные яйца. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Начинаем формировать рулетики, берем кусочек лаваша, выкладываем начинку на половину лаваша и сворачиваем рулетом.

Яйца и зелень. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Таким образом делаем со всей начинкой и лавашом.

Скручивание рулетика. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Далее нужно поставить сковородку на огонь, налить немного растительного масла. Также берем одно куриное яйца, которое нужно взболтать, добавляем немного соли.

Кляр из яйца. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Далее берем рулет из лаваша, обмакиваем в яйцо и кладем на сковородку. Жарим с обеих сторон до румяной корочки.

Жареные рулетики. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Все, наши рулетики готовы. Подавать можно со сметаной, овощами или с чем пожелаете.

Готовые рулетики из лаваша. YouTube @GalyaKurpikova

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