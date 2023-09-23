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Невероятно нежные рулетики из лаваша: рецепт идеального завтрака

23 сентября 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный и быстрый завтрак из лаваша — видео рецепт
Рулетики из лаваша. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такое блюда из лаваша отлично подойдет для завтрака. Его оценят и взрослые, и дети. Обязательно попробуйте приготовить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Галя Курпікова

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Вам понадобится: 

  • лаваш 200 г;
  • яйца вареные 4 шт;
  • лук зеленый пучок;
  • сыр 100 г;
  • сметана или майонез 1 ст ложка;
  • яйцо 1 шт. 

Способ приготовления 

Для начала берем 200 граммов лаваша и нарезаем на полоски шириной примерно 10-12 сантиметров. 

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Подготовка лаваша. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Тем временем подготовим начинку, 4 отварных яйца нужно мелко нарезать, добавляем пучок зеленого лука  натертый твердый сыр и столовую ложку майонеза или сметаны. Если вы используете сметану, начинку можно немного посолить. Все тщательно перемешать. 

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Нарезанные яйца. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Начинаем формировать рулетики, берем кусочек лаваша, выкладываем начинку на половину лаваша и сворачиваем рулетом. 

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Яйца и зелень. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Таким образом делаем со всей начинкой и лавашом. 

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Скручивание рулетика. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Далее нужно поставить сковородку на огонь, налить немного растительного масла. Также берем одно куриное яйца, которое нужно взболтать, добавляем немного соли. 

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Кляр из яйца. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Далее берем рулет из лаваша, обмакиваем в яйцо и кладем на сковородку. Жарим с обеих сторон до румяной корочки. 

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Жареные рулетики. Фото: YouTube @GalyaKurpikova

Все, наши рулетики готовы. Подавать можно со сметаной, овощами или с чем пожелаете. 

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Готовые рулетики из лаваша. YouTube @GalyaKurpikova

Ранее мы писали про рецепт домашних роллини с грибами из лаваша от украинской хозяйки. Это именно то блюдо, которое следует приготовить из лаваша. Всё максимально просто, но так вкусно. Роллини получается хрустящее, с нежной, тягучей начинкой! Невозможно удержаться, попытайтесь приготовить.

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