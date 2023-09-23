Вкусный и быстрый завтрак из лаваша — видео рецепт

Невероятно нежные рулетики из лаваша: рецепт идеального завтрака
Такое блюда из лаваша отлично подойдет для завтрака. Его оценят и взрослые, и дети. Обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Галя Курпікова.
Вам понадобится:
- лаваш 200 г;
- яйца вареные 4 шт;
- лук зеленый пучок;
- сыр 100 г;
- сметана или майонез 1 ст ложка;
- яйцо 1 шт.
Способ приготовления
Для начала берем 200 граммов лаваша и нарезаем на полоски шириной примерно 10-12 сантиметров.
Тем временем подготовим начинку, 4 отварных яйца нужно мелко нарезать, добавляем пучок зеленого лука натертый твердый сыр и столовую ложку майонеза или сметаны. Если вы используете сметану, начинку можно немного посолить. Все тщательно перемешать.
Начинаем формировать рулетики, берем кусочек лаваша, выкладываем начинку на половину лаваша и сворачиваем рулетом.
Таким образом делаем со всей начинкой и лавашом.
Далее нужно поставить сковородку на огонь, налить немного растительного масла. Также берем одно куриное яйца, которое нужно взболтать, добавляем немного соли.
Далее берем рулет из лаваша, обмакиваем в яйцо и кладем на сковородку. Жарим с обеих сторон до румяной корочки.
Все, наши рулетики готовы. Подавать можно со сметаной, овощами или с чем пожелаете.
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