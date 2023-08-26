Зелена аджика з перцю та зелені — відео рецепт

Неймовірна зелена сира аджика: готується просто з доступних продуктів
Така аджика виходить зеленого кольору, тому що в ній не використовуються помідори. Ароматне поєднання болгарського перцю, часнику та зелені робить цей соус дуже смачним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Експериментуємо на кухні.
Вам знадобиться:
- 3 зелені болгарські перці;
- 3 зелені гіркі перці;
- 2 головки часнику;
- по пучку зелені: селери, базиліку, петрушки, м'яти, кропу, кінзи;
- 1 ст. л. повна солі;
- 1 ст. л. пажитнику;
- 2 ст. л. яблучного оцту.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно очистити болгарські перці, видалити плодоніжки та насіння.
Так само потрібно очистити гострий перець, якщо ви не полюбляєте дуже гострі страви, беріть небагато.
Всі овочі, часник та зелень подрібнити за допомогою м'ясорубки чи блендера.
До перемеленої маси потрібно додати столову ложку солі, столову ложку пажитника, дві столові ложки яблучного оцту.
Аджика в нас готова. Залишилося розкласти її по стерилізованих банках та поставити в холодильник для зберігання.
Ця аджика дуже пасує до хліба з салом. Але такий соус гарно доповнює всі страви.
Раніше ми публікували рецепти різних аджик. Наприклад аджика з буряка виходить дуже смачною і яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете її використовувати при приготуванні борщу.
Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.
А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або до супу і рагу, а дехто їсть її просто зі свіжим хлібом.