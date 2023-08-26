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Неймовірна зелена сира аджика: готується просто з доступних продуктів

26 серпня 2023 08:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Зелена аджика з перцю та зелені — відео рецепт
Зелена сира аджика. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така аджика виходить зеленого кольору, тому що в ній не використовуються помідори. Ароматне поєднання болгарського перцю, часнику та зелені робить цей соус дуже смачним

Рецепт опублікували на YouTube каналі Експериментуємо на кухні

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Вам знадобиться: 

  • 3 зелені болгарські перці;
  • 3 зелені гіркі перці;
  • 2 головки часнику;
  • по пучку зелені: селери, базиліку, петрушки, м'яти, кропу, кінзи;
  • 1 ст. л. повна солі;
  • 1 ст. л. пажитнику;
  • 2 ст. л. яблучного оцту. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно очистити болгарські перці, видалити плодоніжки та насіння. 

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Болгарські перці. Фото: YouTube @creative-kitchen

Так само потрібно очистити гострий перець, якщо ви не полюбляєте дуже гострі страви, беріть небагато. 

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Гострий перець. Фото: YouTube @creative-kitchen

Всі овочі, часник та зелень подрібнити за допомогою м'ясорубки чи блендера. 

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Складники для аджики. Фото: YouTube @creative-kitchen

До перемеленої маси потрібно додати столову ложку солі, столову ложку пажитника, дві столові ложки яблучного оцту. 

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Подрібнена зелень. Фото: YouTube @creative-kitchen

Аджика в нас готова. Залишилося розкласти її по стерилізованих банках та поставити в холодильник для зберігання. 

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Спеції до аджики. Фото: YouTube @creative-kitchen

Ця аджика дуже пасує до хліба з салом. Але такий соус гарно доповнює всі страви. 

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Готова аджика. Фото: YouTube @creative-kitchen

Раніше ми публікували рецепти різних аджик. Наприклад аджика з буряка виходить дуже смачною і яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете її використовувати при приготуванні борщу. 

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або до супу і рагу, а дехто їсть її просто зі свіжим хлібом.

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