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Невероятная зеленая сырая аджика: готовится просто из доступных продуктов

26 августа 2023 08:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Зеленая аджика из перца и зелени — видео рецепт
Зеленая сырая аджика. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такая аджика получается зелёного цвета, потому что в ней не используются помидоры. Ароматное сочетание болгарского перца, чеснока и зелени делает этот соус очень вкусным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Экспериментируем на кухне.

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Вам понадобится:

  • 3 зеленых болгарских перца;
  • 3 зеленых горьких перца;
  • 2 головки чеснока;
  • по пучку зелени: сельдерея, базилика, петрушки, мяты, укропа, кинзы;
  • 1 ст. л. полная соли;
  • 1 ст. л. пажитника;
  • 2 ст. л. яблочного уксуса.

Способ приготовления

Сначала нужно очистить болгарские перцы, удалить плодоножки и семена.

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Болгарские перцы. Фото: YouTube @creative-kitchen

Так же нужно очистить острый перец, если вы не любите очень острые блюда, берите немного.

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Острый перец. Фото: YouTube @creative-kitchen

Все овощи, чеснок и зелень измельчить с помощью мясорубки или блендера.

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Составляющие для аджики. Фото: YouTube @creative-kitchen

К перемолотой массе нужно добавить столовую ложку соли, столовую ложку пажитника, две столовых ложки яблочного уксуса.

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Измельченная зелень. Фото: YouTube @creative-kitchen

Аджика у нас готова. Осталось разложить ее по стерилизованным банкам и поставить в холодильник для хранения.

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Специи к аджике. Фото: YouTube @creative-kitchen

Такая аджика очень подходит к хлебу с салом. Но такой соус также хорошо дополняет все блюда.

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Готовая аджика. Фото: YouTube @creative-kitchen

Раньше мы публиковали рецепты разных аджик. К примеру аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. также вы сможете ее использовать при приготовлении борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или к супу и рагу, а кое-кто ест ее прямо со свежим хлебом.

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