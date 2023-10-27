Ідеальна картопля з салом — відео рецепт

Неймовірна запечена картопля з салом від Клопотенка
Цей рецепт дуже простий. Знадобляться шкварки з сала та картопля. Для чудового смаку й аромату картоплі додаємо трохи нетипових спецій.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- 150 г сала;
- 1 ч. л. приправа часник;
- 1 ч. л. приправа хмелі-сунелі;
- 2 ст. л. соняшникової олії;
- сіль;
- перець.
Спосіб приготування
Підготуйте інгредієнти для приготування запеченої картоплі із салом. Увімкніть духовку розігріватися до 220 градусів. Добре помийте 4 великі картоплини під проточною водою, шкірку не знімайте. Трохи приваріть картоплю.
Потрібно, щоб вона була майже готовою, залежно від розміру варіть від 15 до 20 хвилин на середньому вогні. Наріжте кубиком 150 г сала. Якщо у вас сало з жорсткою шкірою, зріжте її, інакше шкварки будуть занадто твердими і їх буде складно їсти.
Перекладіть сало в мисочку. Можна використовувати шкварки відразу ж, а якщо ви зробили багато, дайте їм охолонути, герметично спакуйте в холодильник і використовуйте для наступних страв.
Розігрійте пательню і підсмажте на ній кубики сала до рум'яної скоринки, додавши трохи солі, приправи хмелі-сунелі та часнику.
Можна поставити шкварки в холодильник на 20 хвилин, щоб вони перетворилися разом із розтопленим жиром на більш густу масу, що нагадує смалець.
У картоплі зробіть поздовжні надрізи і трохи притисніть. Головне — не зробити надрізи занадто глибокими, щоб картопля не розпалася на дві частини.
Викладіть картоплини у форму для запікання, трохи присоліть і додайте спеції: часник і хмелі-сунелі, поперчіть за смаком.
Полийте картоплю 2 ст. л. соняшникової олії і запікайте 10 хвилин при 220 градусах. Вкладіть в розрізи гарячої готової картоплі охолоджені шкварки, так страва стане більш соковитою і насиченою смаками.
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