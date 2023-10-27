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Неймовірна запечена картопля з салом від Клопотенка

27 жовтня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальна картопля з салом — відео рецепт
Картопля із салом. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт дуже простий. Знадобляться шкварки з сала та картопля. Для чудового смаку й аромату картоплі додаємо трохи нетипових спецій. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.

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Вам знадобиться: 

  • 150 г сала;
  • 1 ч. л. приправа часник;
  • 1 ч. л. приправа хмелі-сунелі;
  • 2 ст. л. соняшникової олії;
  • сіль;
  • перець. 

Спосіб приготування 

Підготуйте інгредієнти для приготування запеченої картоплі із салом. Увімкніть духовку розігріватися до 220 градусів. Добре помийте 4 великі картоплини під проточною водою, шкірку не знімайте. Трохи приваріть картоплю. 

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Нарізане сало. Фото: YouTube @klopotenko

Потрібно, щоб вона була майже готовою, залежно від розміру варіть від 15 до 20 хвилин на середньому вогні. Наріжте кубиком 150 г сала. Якщо у вас сало з жорсткою шкірою, зріжте її, інакше шкварки будуть занадто твердими і їх буде складно їсти. 

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Шкварки із сала. Фото: YouTube @klopotenko

Перекладіть сало в мисочку. Можна використовувати шкварки відразу ж, а якщо ви зробили багато, дайте їм охолонути, герметично спакуйте в холодильник і використовуйте для наступних страв. 

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Шкварки із сала. Фото: YouTube @klopotenko

Розігрійте пательню і підсмажте на ній кубики сала до рум'яної скоринки, додавши трохи солі, приправи хмелі-сунелі та часнику. 

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Надріз картоплі. Фото: YouTube @klopotenko

Можна поставити шкварки в холодильник на 20 хвилин, щоб вони перетворилися разом із розтопленим жиром на більш густу масу, що нагадує смалець. 

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Запечена картопля. Фото: YouTube @klopotenko

У картоплі зробіть поздовжні надрізи і трохи притисніть. Головне — не зробити надрізи занадто глибокими, щоб картопля не розпалася на дві частини. 

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Додавання шкварок. Фото: YouTube @klopotenko

Викладіть картоплини у форму для запікання, трохи присоліть і додайте спеції: часник і хмелі-сунелі, поперчіть за смаком. 

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Картопля зі шкварками. Фото: YouTube @klopotenko

Полийте картоплю 2 ст. л. соняшникової олії і запікайте 10 хвилин при 220 градусах. Вкладіть в розрізи гарячої готової картоплі охолоджені шкварки, так страва стане більш соковитою і насиченою смаками. 

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