Идеальный картофель с салом — видео рецепт

Картофель с салом. Фото: YouTube @klopotenko

Этот рецепт очень прост. Понадобятся шкварки из сала и картофель. Для восхитительного вкуса и аромата картофеля добавляем немного нетипичных специй.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.

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Вам понадобится:

150 г сала;

1 ч. л. приправа чеснок;

1 ч. л. приправа хмели-сунели;

2 ст. л. подсолнечного масла;

соль;

перец.

Способ приготовления

Подготовьте ингредиенты для приготовления запеченного картофеля с салом. Включите духовой шкаф разогреваться до 220 градусов. Хорошо помойте 4 больших картофелины под проточной водой, кожуру не снимайте. Немного приварите картофель.

Нарезанное сало. Фото: YouTube @klopotenko

Нужно, чтобы картошка была почти готова, в зависимости от размера варите от 15 до 20 минут на среднем огне. Нарежьте кубиком 150 г сала. Если у вас сало с жесткой кожей, срежьте ее, иначе шкварки будут слишком жесткими и их будет сложно есть.

Шкварки из сала. Фото: YouTube @klopotenko

Переложите сало в миску. Можно использовать шкварки сразу же, а если вы сделали много, дайте им остыть, герметично упакуйте в холодильник и используйте для последующих блюд.

Шкварки из сала. Фото: YouTube @klopotenko

Разогрейте сковороду и поджарьте на ней кубики сала до румяной корочки, добавив немного соли, приправы хмели-сунели и чеснока.

Надрез картофеля. Фото: YouTube @klopotenko

Можно поставить шкварки в холодильник на 20 минут, чтобы они превратились вместе с растопленным жиром в более густую массу, напоминающую смалец.

Запеченный картофель. Фото: YouTube @klopotenko

У картофеля сделайте продольные надрезы и немного прижмите. Главное не сделать надрезы слишком глубокими, чтобы картофель не распался на две части.

Добавление шкварок. Фото: YouTube @klopotenko

Выложите картофелины в форму для запекания, чуть-чуть присолите и добавьте специи: чеснок и хмели-сунели, поперчите по вкусу.

Картофель со шкварками. Фото: YouTube @klopotenko

Полейте картофель 2 ст.л. подсолнечного масла и запекайте 10 минут при 220 градусах. Вложите в разрезы горячего готового картофеля охлажденные шкварки, так блюдо станет более сочным и насыщенным.

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