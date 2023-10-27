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Невероятный запеченный картофель с салом от Клопотенко

27 октября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный картофель с салом — видео рецепт
Картофель с салом. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт очень прост. Понадобятся шкварки из сала и картофель. Для восхитительного вкуса и аромата картофеля добавляем немного нетипичных специй.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • 150 г сала;
  • 1 ч. л. приправа чеснок;
  • 1 ч. л. приправа хмели-сунели;
  • 2 ст. л. подсолнечного масла;
  • соль;
  • перец.

Способ приготовления

Подготовьте ингредиенты для приготовления запеченного картофеля с салом. Включите духовой шкаф разогреваться до 220 градусов. Хорошо помойте 4 больших картофелины под проточной водой, кожуру не снимайте. Немного приварите картофель.

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Нарезанное сало. Фото: YouTube @klopotenko

Нужно, чтобы картошка была почти готова, в зависимости от размера варите от 15 до 20 минут на среднем огне. Нарежьте кубиком 150 г сала. Если у вас сало с жесткой кожей, срежьте ее, иначе шкварки будут слишком жесткими и их будет сложно есть.

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Шкварки из сала. Фото: YouTube @klopotenko

Переложите сало в миску. Можно использовать шкварки сразу же, а если вы сделали много, дайте им остыть, герметично упакуйте в холодильник и используйте для последующих блюд.

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Шкварки из сала. Фото: YouTube @klopotenko

Разогрейте сковороду и поджарьте на ней кубики сала до румяной корочки, добавив немного соли, приправы хмели-сунели и чеснока.

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Надрез картофеля. Фото: YouTube @klopotenko

Можно поставить шкварки в холодильник на 20 минут, чтобы они превратились вместе с растопленным жиром в более густую массу, напоминающую смалец.

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Запеченный картофель. Фото: YouTube @klopotenko

У картофеля сделайте продольные надрезы и немного прижмите. Главное не сделать надрезы слишком глубокими, чтобы картофель не распался на две части.

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Добавление шкварок. Фото: YouTube @klopotenko

Выложите картофелины в форму для запекания, чуть-чуть присолите и добавьте специи: чеснок и хмели-сунели, поперчите по вкусу.

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Картофель со шкварками. Фото: YouTube @klopotenko

Полейте картофель 2 ст.л. подсолнечного масла и запекайте 10 минут при 220 градусах. Вложите в разрезы горячего готового картофеля охлажденные шкварки, так блюдо станет более сочным и насыщенным.

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