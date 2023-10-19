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Неймовірна смакота з капусти на обід або вечерю: просто та швидко

19 жовтня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачна запіканка з капусти — відео рецепт
Запіканка з капусти. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Неймовірна страва з капусти на обід або вечерю. Готується просто та швидко, ви точно залишитесь задоволеними цим рецептом. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук

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Вам знадобиться: 

  • капуста 200 г; 
  • борошно 5 ст.л.; 
  • курячі яйця (2 шт.); 
  • сметана 5 ст.л.;
  • сир 100 г;
  • сіль, перець за смаком. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати капусту. Це потрібно зробити досить дрібно. 

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Нарізана капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер капусту потрібно посолити, щоб вона пустила сік. 

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Курячі яйця та сметана. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі в іншій ємності потрібно змішати курячі яйця та сметану. Все ретельно перемішати, додати сіль та перець. 

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Додавання борошна. Фото: YouTube @prostirecepti

Також знадобиться зелена цибуля, яку потрібно додати до яєчної маси. 

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Зелена цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі беремо форму для випікання, кладемо капусту. 

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Яєчна маса та цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Зверху потрібно все залити яєчною масою. 

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Капуста та яєчна маса. Фото: YouTube @prostirecepti

Зверху посипаємо все тертим сиром. 

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Запіканка з капустою. Фото: YouTube @prostirecepti

Запікати потрібно за температури 180 градусів протягом 40-50 хвилин. 

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Шматок запіканки. Фото: YouTube @prostirecepti

Раніше ми писали про суперрецепт цвітної капусти в духовці

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