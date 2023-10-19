Смачна запіканка з капусти — відео рецепт

Запіканка з капусти. Фото: Freepik

Неймовірна страва з капусти на обід або вечерю. Готується просто та швидко, ви точно залишитесь задоволеними цим рецептом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

капуста 200 г;

борошно 5 ст.л.;

курячі яйця (2 шт.);

сметана 5 ст.л.;

сир 100 г;

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати капусту. Це потрібно зробити досить дрібно.

Нарізана капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Тепер капусту потрібно посолити, щоб вона пустила сік.

Курячі яйця та сметана. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі в іншій ємності потрібно змішати курячі яйця та сметану. Все ретельно перемішати, додати сіль та перець.

Додавання борошна. Фото: YouTube @prostirecepti

Також знадобиться зелена цибуля, яку потрібно додати до яєчної маси.

Зелена цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі беремо форму для випікання, кладемо капусту.

Яєчна маса та цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Зверху потрібно все залити яєчною масою.

Капуста та яєчна маса. Фото: YouTube @prostirecepti

Зверху посипаємо все тертим сиром.

Запіканка з капустою. Фото: YouTube @prostirecepti

Запікати потрібно за температури 180 градусів протягом 40-50 хвилин.

Шматок запіканки. Фото: YouTube @prostirecepti

Раніше ми писали про суперрецепт цвітної капусти в духовці.