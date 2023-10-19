Смачна запіканка з капусти — відео рецепт

Неймовірна смакота з капусти на обід або вечерю: просто та швидко
Неймовірна страва з капусти на обід або вечерю. Готується просто та швидко, ви точно залишитесь задоволеними цим рецептом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- капуста 200 г;
- борошно 5 ст.л.;
- курячі яйця (2 шт.);
- сметана 5 ст.л.;
- сир 100 г;
- сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати капусту. Це потрібно зробити досить дрібно.
Тепер капусту потрібно посолити, щоб вона пустила сік.
Далі в іншій ємності потрібно змішати курячі яйця та сметану. Все ретельно перемішати, додати сіль та перець.
Також знадобиться зелена цибуля, яку потрібно додати до яєчної маси.
Далі беремо форму для випікання, кладемо капусту.
Зверху потрібно все залити яєчною масою.
Зверху посипаємо все тертим сиром.
Запікати потрібно за температури 180 градусів протягом 40-50 хвилин.
Раніше ми писали про суперрецепт цвітної капусти в духовці.
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