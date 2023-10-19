Вкусная запеканка из капусты — видео рецепт

Запеканка из капусты. Фото: Freepik

Невероятное блюдо из капусты на обед или ужин. Готовится просто и быстро, вы точно останетесь довольны этим рецептом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

капуста 200 г;

мука 5 ст.л.;

куриные яйца (2 шт.);

сметана 5 ст.л.;

творог 100 г;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать капусту. Это нужно сделать достаточно мелко.

Нарезанная капуста. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь капусту нужно посолить, чтобы она пустила сок.

Куриные яйца и сметана. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее в другой емкости нужно смешать куриные яйца и сметану. Все тщательно перемешать, добавить соль и перец.

Добавление муки. Фото: YouTube @prostirecepti

Также понадобится зеленый лук, который нужно добавить в яичную массу.

Зеленый лук. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее берем форму для выпечки, кладем капусту.

Яичная масса и лук. Фото: YouTube @prostirecepti

Сверху нужно все залить яичной массой.

Капуста и яичная масса. Фото: YouTube @prostirecepti

Сверху посыпаем все тертым сыром.

Запеканка с капустой. Фото: YouTube @prostirecepti

Запекать нужно при температуре 180 градусов в течение 40-50 минут.

Кусок запеканки. Фото: YouTube @prostirecepti

Раньше мы писали о супер рецепте цветной капусты в духовке.