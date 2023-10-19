Вкусная запеканка из капусты — видео рецепт

Невероятная запеканка из капусты на обед или ужин: просто и быстро
Невероятное блюдо из капусты на обед или ужин. Готовится просто и быстро, вы точно останетесь довольны этим рецептом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- капуста 200 г;
- мука 5 ст.л.;
- куриные яйца (2 шт.);
- сметана 5 ст.л.;
- творог 100 г;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать капусту. Это нужно сделать достаточно мелко.
Теперь капусту нужно посолить, чтобы она пустила сок.
Далее в другой емкости нужно смешать куриные яйца и сметану. Все тщательно перемешать, добавить соль и перец.
Также понадобится зеленый лук, который нужно добавить в яичную массу.
Далее берем форму для выпечки, кладем капусту.
Сверху нужно все залить яичной массой.
Сверху посыпаем все тертым сыром.
Запекать нужно при температуре 180 градусов в течение 40-50 минут.
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