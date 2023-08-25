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Натуральна домашня ковбаса для дитини в школу

25 серпня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже простий рецепт домашньої вареної ковбаси — відео
Домашня ковбаса. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Домашню варену ковбасу зробити зовсім не складно. Вона з натуральних інгредієнтів найкращої якості, а на вигляд не відрізнити від магазинної. Спробуйте, рецепт просто супер.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт

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Вам знадобиться: 

  • курячі стегна 1 кг;
  • цибуля 1 шт;
  • морква 1 шт;
  • лавровий лист 2 шт;
  • перець 0,5 ч.л;
  • сіль 1 ч.л;
  • сік буряка 30-50 мл;
  • бульйон 300 мл;
  • желатин 25 г;
  • бульйон 100 мл. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно відварити курячі стегна, або можна взяти цілу курку. Кладемо лавровий лист, моркву та перець горошком. Курятину потрібно варити протягом 2 годин, щоб м'ясо гарно розварилося. 

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Курка та морква. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Бульйон потрібно процідити через сито. 

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Блендер та курка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім потрібно розібратися м'ясо, видалити всі кістки та шкірку. 

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Ковбасна маса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

До м'яса додаємо трохи солі, розсіл та сік буряка. Все подрібнюємо блендером. Якщо ви бачите, що маса занадто густа, можна додати ще трохи бульйону. 

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Желатин та ковбасна маса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Окремо до 100 мл розсолу кімнатної температури додаємо желатин, перемішуємо та залишаємо на кілька хвилин, щоб желатин набух. 

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Ковбасна маса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Теплу масу з желатином вливаємо до нашої маси. Потім потрібно все ще рез перебити блендером. 

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Ковбасна маса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі обрізаємо пластикову пляшку та викладаємо нашу масу туди.

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Ковбасна маса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потрібно трохи постукати пляшкою, щоб вийшло зайве повітря. 

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Готова ковбаса в пляшці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Пляшки з ковбасною масою ставимо в холодильник на 3-4 години. 

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Готова варена ковбаса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Ковбаса повністю охолола, залишилось просто прибрати пластикову форму. 

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