Дуже простий рецепт домашньої вареної ковбаси — відео

Натуральна домашня ковбаса для дитини в школу
Домашню варену ковбасу зробити зовсім не складно. Вона з натуральних інгредієнтів найкращої якості, а на вигляд не відрізнити від магазинної. Спробуйте, рецепт просто супер.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться:
- курячі стегна 1 кг;
- цибуля 1 шт;
- морква 1 шт;
- лавровий лист 2 шт;
- перець 0,5 ч.л;
- сіль 1 ч.л;
- сік буряка 30-50 мл;
- бульйон 300 мл;
- желатин 25 г;
- бульйон 100 мл.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно відварити курячі стегна, або можна взяти цілу курку. Кладемо лавровий лист, моркву та перець горошком. Курятину потрібно варити протягом 2 годин, щоб м'ясо гарно розварилося.
Бульйон потрібно процідити через сито.
Потім потрібно розібратися м'ясо, видалити всі кістки та шкірку.
До м'яса додаємо трохи солі, розсіл та сік буряка. Все подрібнюємо блендером. Якщо ви бачите, що маса занадто густа, можна додати ще трохи бульйону.
Окремо до 100 мл розсолу кімнатної температури додаємо желатин, перемішуємо та залишаємо на кілька хвилин, щоб желатин набух.
Теплу масу з желатином вливаємо до нашої маси. Потім потрібно все ще рез перебити блендером.
Далі обрізаємо пластикову пляшку та викладаємо нашу масу туди.
Потрібно трохи постукати пляшкою, щоб вийшло зайве повітря.
Пляшки з ковбасною масою ставимо в холодильник на 3-4 години.
Ковбаса повністю охолола, залишилось просто прибрати пластикову форму.
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