Дуже простий рецепт домашньої вареної ковбаси — відео

Домашня ковбаса. Фото: Freepik

Домашню варену ковбасу зробити зовсім не складно. Вона з натуральних інгредієнтів найкращої якості, а на вигляд не відрізнити від магазинної. Спробуйте, рецепт просто супер.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться:

курячі стегна 1 кг;

цибуля 1 шт;

морква 1 шт;

лавровий лист 2 шт;

перець 0,5 ч.л;

сіль 1 ч.л;

сік буряка 30-50 мл;

бульйон 300 мл;

желатин 25 г;

бульйон 100 мл.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно відварити курячі стегна, або можна взяти цілу курку. Кладемо лавровий лист, моркву та перець горошком. Курятину потрібно варити протягом 2 годин, щоб м'ясо гарно розварилося.

Курка та морква. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Бульйон потрібно процідити через сито.

Блендер та курка. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім потрібно розібратися м'ясо, видалити всі кістки та шкірку.

Ковбасна маса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

До м'яса додаємо трохи солі, розсіл та сік буряка. Все подрібнюємо блендером. Якщо ви бачите, що маса занадто густа, можна додати ще трохи бульйону.

Желатин та ковбасна маса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Окремо до 100 мл розсолу кімнатної температури додаємо желатин, перемішуємо та залишаємо на кілька хвилин, щоб желатин набух.

Ковбасна маса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Теплу масу з желатином вливаємо до нашої маси. Потім потрібно все ще рез перебити блендером.

Ковбасна маса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі обрізаємо пластикову пляшку та викладаємо нашу масу туди.

Ковбасна маса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потрібно трохи постукати пляшкою, щоб вийшло зайве повітря.

Готова ковбаса в пляшці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Пляшки з ковбасною масою ставимо в холодильник на 3-4 години.

Готова варена ковбаса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Ковбаса повністю охолола, залишилось просто прибрати пластикову форму.

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