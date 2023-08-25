Очень простой рецепт домашней вареной колбасы — видео

Натуральная домашняя колбаса для ребенка в школу
Домашнюю вареную колбасу сделать совсем не сложно. Она из натуральных ингредиентов наилучшего качества, а с виду не отличить от магазинной. Попробуйте, рецепт просто супер.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт .
Вам понадобится:
- куриные бедра 1 кг;
- лук 1 шт;
- морковь 1 шт;
- лавровый лист 2 шт;
- перец 0,5 ч.л;
- соль 1 ч.л;
- сок свеклы 30-50 мл;
- бульон 300 мл;
- желатин 25 г;
- бульон 100мл.
Способ приготовления
Сначала нужно отварить куриные бедра или можно взять целую курицу. Кладем лавровый лист, морковь и перец горошком. Курятину нужно варить в течение 2 часов, чтобы мясо хорошо разварилось.
Бульон нужно процедить через сито.
Затем нужно разобрать мясо, удалить все кости и кожуру.
К мясу добавляем немного соли, рассола и сок свеклы. Все измельчаем блендером. Если вы видите, что масса слишком густая, можно добавить еще немного бульона.
Отдельно к 100 мл рассола комнатной температуры добавляем желатин, перемешиваем и оставляем на несколько минут, чтобы набух желатин.
Теплую жидкость с желатином вливаем в нашу массу. Затем нужно все еще рез перебить блендером.
Затем обрезаем пластиковую бутылку и выкладываем нашу массу туда.
Нужно немного постучать бутылкой, чтобы вышел лишний воздух.
Бутылки с колбасной массой ставим в холодильник на 3-4 часа.
Колбаса полностью остыла, осталось просто убрать пластиковую форму.
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