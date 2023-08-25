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Натуральная домашняя колбаса для ребенка в школу

25 августа 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень простой рецепт домашней вареной колбасы — видео
Домашняя колбаса. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Домашнюю вареную колбасу сделать совсем не сложно. Она из натуральных ингредиентов наилучшего качества, а с виду не отличить от магазинной. Попробуйте, рецепт просто супер.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт .

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Вам понадобится:

  • куриные бедра 1 кг;
  • лук 1 шт;
  • морковь 1 шт;
  • лавровый лист 2 шт;
  • перец 0,5 ч.л;
  • соль 1 ч.л;
  • сок свеклы 30-50 мл;
  • бульон 300 мл;
  • желатин 25 г;
  • бульон 100мл.

Способ приготовления

Сначала нужно отварить куриные бедра или можно взять целую курицу. Кладем лавровый лист, морковь и перец горошком. Курятину нужно варить в течение 2 часов, чтобы мясо хорошо разварилось.

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Курица и морковь. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Бульон нужно процедить через сито.

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Блендер и курица. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем нужно разобрать мясо, удалить все кости и кожуру.

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Колбасная масса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

К мясу добавляем немного соли, рассола и сок свеклы. Все измельчаем блендером. Если вы видите, что масса слишком густая, можно добавить еще немного бульона.

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Желатин и колбасная масса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Отдельно к 100 мл рассола комнатной температуры добавляем желатин, перемешиваем и оставляем на несколько минут, чтобы набух желатин.

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Колбасная масса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Теплую жидкость с желатином вливаем в нашу массу. Затем нужно все еще рез перебить блендером.

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Колбасная масса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем обрезаем пластиковую бутылку и выкладываем нашу массу туда.

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Колбасная масса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Нужно немного постучать бутылкой, чтобы вышел лишний воздух.

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Готовая колбаса в бутылке. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Бутылки с колбасной массой ставим в холодильник на 3-4 часа.

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Готовая вареная колбаса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Колбаса полностью остыла, осталось просто убрать пластиковую форму.

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