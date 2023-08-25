Очень простой рецепт домашней вареной колбасы — видео

Домашняя колбаса. Фото: Freepik

Домашнюю вареную колбасу сделать совсем не сложно. Она из натуральных ингредиентов наилучшего качества, а с виду не отличить от магазинной. Попробуйте, рецепт просто супер.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт .

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Вам понадобится:

куриные бедра 1 кг;

лук 1 шт;

морковь 1 шт;

лавровый лист 2 шт;

перец 0,5 ч.л;

соль 1 ч.л;

сок свеклы 30-50 мл;

бульон 300 мл;

желатин 25 г;

бульон 100мл.

Способ приготовления

Сначала нужно отварить куриные бедра или можно взять целую курицу. Кладем лавровый лист, морковь и перец горошком. Курятину нужно варить в течение 2 часов, чтобы мясо хорошо разварилось.

Курица и морковь. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Бульон нужно процедить через сито.

Блендер и курица. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем нужно разобрать мясо, удалить все кости и кожуру.

Колбасная масса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

К мясу добавляем немного соли, рассола и сок свеклы. Все измельчаем блендером. Если вы видите, что масса слишком густая, можно добавить еще немного бульона.

Желатин и колбасная масса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Отдельно к 100 мл рассола комнатной температуры добавляем желатин, перемешиваем и оставляем на несколько минут, чтобы набух желатин.

Колбасная масса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Теплую жидкость с желатином вливаем в нашу массу. Затем нужно все еще рез перебить блендером.

Колбасная масса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем обрезаем пластиковую бутылку и выкладываем нашу массу туда.

Колбасная масса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Нужно немного постучать бутылкой, чтобы вышел лишний воздух.

Готовая колбаса в бутылке. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Бутылки с колбасной массой ставим в холодильник на 3-4 часа.

Готовая вареная колбаса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Колбаса полностью остыла, осталось просто убрать пластиковую форму.

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