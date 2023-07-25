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Найсмачніший та найбюджетніший рецепт баклажанів

25 липня 2023 19:25
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачні баклажани: як приготувати — рецепт з відео
Баклажани на прилавку. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт виходить дуже смачним та незвичайним. Готується від досить швидко та просто, нічого не потрібно смажити. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться: 

  • два баклажани; 
  • два перці; 
  • червона цибуля; 
  • куряче філе; 
  • часник; 
  • зелень за смаком (кінза, петрушка або кроп).
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Два баклажани. Фото: Freepik

Беремо форму для запікання та застилаємо її пергаментним папером. На папір викладаємо баклажани, які спочатку потрібно добре помити. 

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Баклажан на пергаменті. Фото: Freepik

До баклажанів кладемо два соковиті червоні солодкі перці. Кожен баклажан потрібно трохи проколоти ножем. Це робиться для того, щоб овочі під час запікання залишилися цілими, те саме робимо з перцем. 

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Синя цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Духовку необхідно розігріти на 200 градусів. Підготовлені овочі ставимо в духовку на 30-45 хвилин. 

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Маринування цибулі. Фото: YouTube @prostirecepti

Беремо червону цибулю та ріжемо тонкими півкільцями. В окремій глибокій ємності цибулю потрібно посолити, потім додати цукор та оцет, найсмачніше виходить з винним оцтом. Залишаємо цибулю маринуватися, поки овочі не приготуються. 

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Шкірка з баклажанів. Фото: YouTube @prostirecepti

Дістаємо овочі та даємо трохи охолонити. Шкірку потрібно зняти. 

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Червоний перець. Фото: YouTube @prostirecepti

Солодкий перець потрібно нарізати тонкими смужками. Те саме потрібно зробити з баклажанами. 

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Куряче філе. Фото: YouTube @prostirecepti

Відварене куряче філе розбираємо на волокна. 

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Нарізаний баклажан. Фото: YouTube @prostirecepti

Ріжемо зубчик часнику, можна зробити це за допомогою пресу. 

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Зелень та часник. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно подрібнити зелень. Найсмачніше виходить з кінзою, проте якщо ви її не любите, можна замінити кропом або петрушкою. 

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Готова страва. Фото: YouTube @prostirecepti

В окремій ємності з'єднуємо всі інгредієнти. Також можна додати хмелі сунелі за смаком, або не додавати спеції зовсім. 

Раніше ми писали про найсмачніший та найбюджетніший рецепт кабачків.

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