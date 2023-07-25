Смачні баклажани: як приготувати — рецепт з відео

Найсмачніший та найбюджетніший рецепт баклажанів
Цей рецепт виходить дуже смачним та незвичайним. Готується від досить швидко та просто, нічого не потрібно смажити.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- два баклажани;
- два перці;
- червона цибуля;
- куряче філе;
- часник;
- зелень за смаком (кінза, петрушка або кроп).
Беремо форму для запікання та застилаємо її пергаментним папером. На папір викладаємо баклажани, які спочатку потрібно добре помити.
До баклажанів кладемо два соковиті червоні солодкі перці. Кожен баклажан потрібно трохи проколоти ножем. Це робиться для того, щоб овочі під час запікання залишилися цілими, те саме робимо з перцем.
Духовку необхідно розігріти на 200 градусів. Підготовлені овочі ставимо в духовку на 30-45 хвилин.
Беремо червону цибулю та ріжемо тонкими півкільцями. В окремій глибокій ємності цибулю потрібно посолити, потім додати цукор та оцет, найсмачніше виходить з винним оцтом. Залишаємо цибулю маринуватися, поки овочі не приготуються.
Дістаємо овочі та даємо трохи охолонити. Шкірку потрібно зняти.
Солодкий перець потрібно нарізати тонкими смужками. Те саме потрібно зробити з баклажанами.
Відварене куряче філе розбираємо на волокна.
Ріжемо зубчик часнику, можна зробити це за допомогою пресу.
Далі потрібно подрібнити зелень. Найсмачніше виходить з кінзою, проте якщо ви її не любите, можна замінити кропом або петрушкою.
В окремій ємності з'єднуємо всі інгредієнти. Також можна додати хмелі сунелі за смаком, або не додавати спеції зовсім.
Раніше ми писали про найсмачніший та найбюджетніший рецепт кабачків.