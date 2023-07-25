Смачні баклажани: як приготувати — рецепт з відео

Баклажани на прилавку. Фото: Freepik

Цей рецепт виходить дуже смачним та незвичайним. Готується від досить швидко та просто, нічого не потрібно смажити.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

Читайте також:

Вам знадобиться:

два баклажани;

два перці;

червона цибуля;

куряче філе;

часник;

зелень за смаком (кінза, петрушка або кроп).

Два баклажани. Фото: Freepik

Беремо форму для запікання та застилаємо її пергаментним папером. На папір викладаємо баклажани, які спочатку потрібно добре помити.

Баклажан на пергаменті. Фото: Freepik

До баклажанів кладемо два соковиті червоні солодкі перці. Кожен баклажан потрібно трохи проколоти ножем. Це робиться для того, щоб овочі під час запікання залишилися цілими, те саме робимо з перцем.

Синя цибуля. Фото: YouTube @prostirecepti

Духовку необхідно розігріти на 200 градусів. Підготовлені овочі ставимо в духовку на 30-45 хвилин.

Маринування цибулі. Фото: YouTube @prostirecepti

Беремо червону цибулю та ріжемо тонкими півкільцями. В окремій глибокій ємності цибулю потрібно посолити, потім додати цукор та оцет, найсмачніше виходить з винним оцтом. Залишаємо цибулю маринуватися, поки овочі не приготуються.

Шкірка з баклажанів. Фото: YouTube @prostirecepti

Дістаємо овочі та даємо трохи охолонити. Шкірку потрібно зняти.

Червоний перець. Фото: YouTube @prostirecepti

Солодкий перець потрібно нарізати тонкими смужками. Те саме потрібно зробити з баклажанами.

Куряче філе. Фото: YouTube @prostirecepti

Відварене куряче філе розбираємо на волокна.

Нарізаний баклажан. Фото: YouTube @prostirecepti

Ріжемо зубчик часнику, можна зробити це за допомогою пресу.

Зелень та часник. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі потрібно подрібнити зелень. Найсмачніше виходить з кінзою, проте якщо ви її не любите, можна замінити кропом або петрушкою.

Готова страва. Фото: YouTube @prostirecepti

В окремій ємності з'єднуємо всі інгредієнти. Також можна додати хмелі сунелі за смаком, або не додавати спеції зовсім.

Раніше ми писали про найсмачніший та найбюджетніший рецепт кабачків.