Вкусные баклажаны: как приготовить — рецепт с видео

Самый вкусный и бюджетный рецепт баклажанов
Этот рецепт получается очень вкусным и необычным. Готовится от быстро и просто, ничего не нужно жарить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- два баклажана;
- два перца;
- красный лук;
- куриное филе;
- чеснок;
- зелень по вкусу (кинза, петрушка или укроп).
Берем форму для запекания и застилаем пергаментной бумагой. На бумагу выкладываем баклажаны, которые поначалу нужно хорошо помыть.
К баклажанам кладем два сочных красных сладких перца. Каждый баклажан нужно немного проколоть ножом. Это делается для того, чтобы овощи во время запекания остались целыми, то же делаем с перцем.
Духовку нужно разогреть на 200 градусов. Подготовленные овощи ставим в духовку на 30-45 минут.
Берем красный лук и режем тонкими полукольцами. В отдельной глубокой емкости лук нужно посолить, затем добавить сахар и уксус, вкуснее всего выходит с винным уксусом. Оставляем лук мариноваться, пока овощи не приготовятся.
Достаем овощи и даем немного остыть. Кожу нужно снять.
Сладкий перец нужно нарезать тонкими полосками. То же самое нужно сделать с баклажанами.
Отварное куриное филе разбираем на волокна.
Режем зубчик чеснока, можно сделать это с помощью пресса.
Далее нужно измельчить зелень. Вкуснее всего получается с кинзой, однако если вы ее не любите, можно заменить укропом или петрушкой.
В отдельной емкости соединяем все ингредиенты. Также можно добавить хмели сунели по вкусу, или не добавлять специи совсем.
Раньше мы писали о самом вкусном и бюджетном рецепте кабачков.