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Самый вкусный и бюджетный рецепт баклажанов

25 июля 2023 19:25
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусные баклажаны: как приготовить — рецепт с видео
Баклажаны на прилавке. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт получается очень вкусным и необычным. Готовится от быстро и просто, ничего не нужно жарить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • два баклажана;
  • два перца;
  • красный лук;
  • куриное филе;
  • чеснок;
  • зелень по вкусу (кинза, петрушка или укроп).
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Два баклажана. Фото: Freepik

Берем форму для запекания и застилаем пергаментной бумагой. На бумагу выкладываем баклажаны, которые поначалу нужно хорошо помыть.

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Баклажан на пергаменте. Фото: Freepik

К баклажанам кладем два сочных красных сладких перца. Каждый баклажан нужно немного проколоть ножом. Это делается для того, чтобы овощи во время запекания остались целыми, то же делаем с перцем.

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Синий лук. Фото: YouTube @prostirecepti

Духовку нужно разогреть на 200 градусов. Подготовленные овощи ставим в духовку на 30-45 минут.

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Маринование лука. Фото: YouTube @prostirecepti

Берем красный лук и режем тонкими полукольцами. В отдельной глубокой емкости лук нужно посолить, затем добавить сахар и уксус, вкуснее всего выходит с винным уксусом. Оставляем лук мариноваться, пока овощи не приготовятся.

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Кожица из баклажанов. Фото: YouTube @prostirecepti

Достаем овощи и даем немного остыть. Кожу нужно снять.

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Красный перец. Фото: YouTube @prostirecepti

Сладкий перец нужно нарезать тонкими полосками. То же самое нужно сделать с баклажанами.

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Куриное филе. Фото: YouTube @prostirecepti

Отварное куриное филе разбираем на волокна.

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Нарезанный баклажан. Фото: YouTube @prostirecepti

Режем зубчик чеснока, можно сделать это с помощью пресса.

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Зелень и чеснок. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее нужно измельчить зелень. Вкуснее всего получается с кинзой, однако если вы ее не любите, можно заменить укропом или петрушкой.

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Готовое блюдо. Фото: YouTube @prostirecepti

В отдельной емкости соединяем все ингредиенты. Также можно добавить хмели сунели по вкусу, или не добавлять специи совсем.

Раньше мы писали о самом вкусном и бюджетном рецепте кабачков.

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