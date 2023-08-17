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Найсмачніший салат з рису на зиму за рецептом мами

17 серпня 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Салат з рису на зиму, як самостійна страва — відео рецепт
Салат з рису. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей салат може бути самостійною стравою, оскільки він дуже смачний та поживний за рахунок рису. Також він чудово підійде як заготовка для першої страви, наприклад для супу з рису, або для харчо. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Домашня кухня разом з Оксаною Копиняк.

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Вам знадобиться (З цієї кількості продуктів виходить 17 баночок об'ємом 0.5 літри): 

  • 2 кг цибулі;
  • 2 кг помідорів;
  • 2 кг солодкого перцю;
  • 4 склянки пропареного рису;
  • 2 кг моркви;
  • 1 л. олії;
  • 8 ст. ложок оцту;
  • 5-6 ст.ложок солі.

Склянку для рису об'ємом 250 мл.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно промити рис кілька разів до прозорості води. Далі пересипаємо його в каструлю, наливаємо води 3 пальці над рисом, та ставимо на плиту, періодично помішуючи варимо. 

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Промитий рис. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Тим часом нарізаємо цибулю кубиками та перекладаємо в кастрюлю та додаємо рослинну олію. 

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Нарізана цибуля. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Коли рис зварився, відкладаємо його в сторону. 

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Терта морква. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Потім потрібно натерти моркву. 

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Солодкий перець. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Далі необхідно почистити перець та нарізати соломкою. 

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Обсмажка для рису. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Нарізану моркву додаємо до смаженої цибулі, потрібно протушкувати протягом 10 хвилин, а потім додати нарізаний перець. 

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Нарізані помідори. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Далі беремо помідори та нарізаємо кубиками. 

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Обсмажка та рис. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Помідори додаємо до обсмажки. Тушкуємо ще 10 хвилин. 

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Помідори з засмажкою. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Потім додаємо весь рис, оцет та сіль. Ретельно перемішати та тушкувати 30 хвилин. 

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Салат в банці. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Перекладаємо салат до банок та накриваємо кришками. 

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Стерилізація банок. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Банки з салатом потрібно простерилізувати протягом 30 хвилин. 

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Готовий салат. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Після стерилізації закриваємо банки до залишаємо до повного охолодження. 

Раніше ми писали про рецепт закусочних огірків у кетчупі без стерилізації. Такі огірки дуже прості у приготуванні. Вони зберігатимуться всю зиму і відмінно підійдуть для закуски. 

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