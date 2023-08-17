Салат з рису на зиму, як самостійна страва — відео рецепт

Найсмачніший салат з рису на зиму за рецептом мами
Цей салат може бути самостійною стравою, оскільки він дуже смачний та поживний за рахунок рису. Також він чудово підійде як заготовка для першої страви, наприклад для супу з рису, або для харчо.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Домашня кухня разом з Оксаною Копиняк.
Вам знадобиться (З цієї кількості продуктів виходить 17 баночок об'ємом 0.5 літри):
- 2 кг цибулі;
- 2 кг помідорів;
- 2 кг солодкого перцю;
- 4 склянки пропареного рису;
- 2 кг моркви;
- 1 л. олії;
- 8 ст. ложок оцту;
- 5-6 ст.ложок солі.
Склянку для рису об'ємом 250 мл.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно промити рис кілька разів до прозорості води. Далі пересипаємо його в каструлю, наливаємо води 3 пальці над рисом, та ставимо на плиту, періодично помішуючи варимо.
Тим часом нарізаємо цибулю кубиками та перекладаємо в кастрюлю та додаємо рослинну олію.
Коли рис зварився, відкладаємо його в сторону.
Потім потрібно натерти моркву.
Далі необхідно почистити перець та нарізати соломкою.
Нарізану моркву додаємо до смаженої цибулі, потрібно протушкувати протягом 10 хвилин, а потім додати нарізаний перець.
Далі беремо помідори та нарізаємо кубиками.
Помідори додаємо до обсмажки. Тушкуємо ще 10 хвилин.
Потім додаємо весь рис, оцет та сіль. Ретельно перемішати та тушкувати 30 хвилин.
Перекладаємо салат до банок та накриваємо кришками.
Банки з салатом потрібно простерилізувати протягом 30 хвилин.
Після стерилізації закриваємо банки до залишаємо до повного охолодження.
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