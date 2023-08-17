Салат з рису на зиму, як самостійна страва — відео рецепт

Салат з рису. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Цей салат може бути самостійною стравою, оскільки він дуже смачний та поживний за рахунок рису. Також він чудово підійде як заготовка для першої страви, наприклад для супу з рису, або для харчо.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Домашня кухня разом з Оксаною Копиняк.

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Вам знадобиться (З цієї кількості продуктів виходить 17 баночок об'ємом 0.5 літри):

2 кг цибулі;

2 кг помідорів;

2 кг солодкого перцю;

4 склянки пропареного рису;

2 кг моркви;

1 л. олії;

8 ст. ложок оцту;

5-6 ст.ложок солі.

Склянку для рису об'ємом 250 мл.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно промити рис кілька разів до прозорості води. Далі пересипаємо його в каструлю, наливаємо води 3 пальці над рисом, та ставимо на плиту, періодично помішуючи варимо.

Промитий рис. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Тим часом нарізаємо цибулю кубиками та перекладаємо в кастрюлю та додаємо рослинну олію.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Коли рис зварився, відкладаємо його в сторону.

Терта морква. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Потім потрібно натерти моркву.

Солодкий перець. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Далі необхідно почистити перець та нарізати соломкою.

Обсмажка для рису. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Нарізану моркву додаємо до смаженої цибулі, потрібно протушкувати протягом 10 хвилин, а потім додати нарізаний перець.

Нарізані помідори. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Далі беремо помідори та нарізаємо кубиками.

Обсмажка та рис. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Помідори додаємо до обсмажки. Тушкуємо ще 10 хвилин.

Помідори з засмажкою. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Потім додаємо весь рис, оцет та сіль. Ретельно перемішати та тушкувати 30 хвилин.

Салат в банці. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Перекладаємо салат до банок та накриваємо кришками.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Банки з салатом потрібно простерилізувати протягом 30 хвилин.

Готовий салат. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Після стерилізації закриваємо банки до залишаємо до повного охолодження.

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