Салат из риса на зиму, как самостоятельное блюдо — видео рецепт

Салат из риса. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Этот салат может быть самостоятельным блюдом, поскольку он очень вкусеный и питательный за счет риса. Также он прекрасно подойдет как заготовка для первого блюда, например для рисового супа, или для харчо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Домашняя кухня вместе с Оксаной Копиняк.

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Вам понадобится (из этого количества продуктов выходит 17 баночек объемом 0.5 литра):

2 кг лука;

2 кг помидоров;

2 кг сладкого перца;

4 стакана пропаренного риса;

2 кг моркови;

1л. масла;

8 ст. ложек уксуса;

5-6 ст.ложек соли.

Стакан для риса объемом 250 мл.

Способ приготовления

Сначала нужно промыть рис несколько раз до прозрачности воды. Затем пересыпаем его в кастрюлю, наливаем воды по уровню 3 пальца над рисом, и ставим на плиту, периодически помешивая варим.

Промытый рис. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Тем временем, нарезаем лук кубиками и перекладываем в кастрюлю и добавляем растительное масло.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Когда рис сварился, откладываем его в сторону.

Тертая морковь. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Затем нужно натереть морковь.

Сладкий перец. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Затем необходимо почистить перец и нарезать соломкой.

Обжарка для риса. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Нарезанную морковь добавляем к жареному луку, нужно протушить в течение 10 минут, затем добавить нарезанный перец.

Нарезанные помидоры. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Затем берем помидоры и нарезаем кубиками.

Обжарка и рис. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Помидоры добавляем в обжарку. Тушим еще 10 минут.

Помидоры с поджаркой. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Затем добавляем весь рис, уксус и соль. Тщательно перемешать и тушить 30 минут.

Салат в банке. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Перекладываем салат в банки и накрываем крышками.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Банки с салатом нужно простерилизовать в течение 30 минут.

Готовый салат. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

После стерилизации закрываем банки до оставляемого до полного охлаждения.

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