Салат из риса на зиму, как самостоятельное блюдо — видео рецепт

Самый вкусный салат из риса на зиму по рецепту мамы
Этот салат может быть самостоятельным блюдом, поскольку он очень вкусеный и питательный за счет риса. Также он прекрасно подойдет как заготовка для первого блюда, например для рисового супа, или для харчо.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Домашняя кухня вместе с Оксаной Копиняк.
Вам понадобится (из этого количества продуктов выходит 17 баночек объемом 0.5 литра):
- 2 кг лука;
- 2 кг помидоров;
- 2 кг сладкого перца;
- 4 стакана пропаренного риса;
- 2 кг моркови;
- 1л. масла;
- 8 ст. ложек уксуса;
- 5-6 ст.ложек соли.
Стакан для риса объемом 250 мл.
Способ приготовления
Сначала нужно промыть рис несколько раз до прозрачности воды. Затем пересыпаем его в кастрюлю, наливаем воды по уровню 3 пальца над рисом, и ставим на плиту, периодически помешивая варим.
Тем временем, нарезаем лук кубиками и перекладываем в кастрюлю и добавляем растительное масло.
Когда рис сварился, откладываем его в сторону.
Затем нужно натереть морковь.
Затем необходимо почистить перец и нарезать соломкой.
Нарезанную морковь добавляем к жареному луку, нужно протушить в течение 10 минут, затем добавить нарезанный перец.
Затем берем помидоры и нарезаем кубиками.
Помидоры добавляем в обжарку. Тушим еще 10 минут.
Затем добавляем весь рис, уксус и соль. Тщательно перемешать и тушить 30 минут.
Перекладываем салат в банки и накрываем крышками.
Банки с салатом нужно простерилизовать в течение 30 минут.
После стерилизации закрываем банки до оставляемого до полного охлаждения.
Раньше мы писали о рецепте закусочных огурцов в кетчупе без стерилизации. Такие огурцы очень просты в приготовлении. Они будут сохраняться всю зиму и отлично подойдут для закуски.