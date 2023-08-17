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Самый вкусный салат из риса на зиму по рецепту мамы

17 августа 2023 22:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Салат из риса на зиму, как самостоятельное блюдо — видео рецепт
Салат из риса. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот салат может быть самостоятельным блюдом, поскольку он очень вкусеный и питательный за счет риса. Также он прекрасно подойдет как заготовка для первого блюда, например для рисового супа, или для харчо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Домашняя кухня вместе с Оксаной Копиняк.

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Вам понадобится (из этого количества продуктов выходит 17 баночек объемом 0.5 литра):

  • 2 кг лука;
  • 2 кг помидоров;
  • 2 кг сладкого перца;
  • 4 стакана пропаренного риса;
  • 2 кг моркови;
  • 1л. масла;
  • 8 ст. ложек уксуса;
  • 5-6 ст.ложек соли.

Стакан для риса объемом 250 мл.

Способ приготовления

Сначала нужно промыть рис несколько раз до прозрачности воды. Затем пересыпаем его в кастрюлю, наливаем воды по уровню 3 пальца над рисом, и ставим на плиту, периодически помешивая варим.

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Промытый рис. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Тем временем, нарезаем лук кубиками и перекладываем в кастрюлю и добавляем растительное масло.

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Нарезанный лук. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Когда рис сварился, откладываем его в сторону.

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Тертая морковь. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Затем нужно натереть морковь.

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Сладкий перец. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Затем необходимо почистить перец и нарезать соломкой.

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Обжарка для риса. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Нарезанную морковь добавляем к жареному луку, нужно протушить в течение 10 минут, затем добавить нарезанный перец.

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Нарезанные помидоры. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Затем берем помидоры и нарезаем кубиками.

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Обжарка и рис. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Помидоры добавляем в обжарку. Тушим еще 10 минут.

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Помидоры с поджаркой. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Затем добавляем весь рис, уксус и соль. Тщательно перемешать и тушить 30 минут.

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Салат в банке. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Перекладываем салат в банки и накрываем крышками.

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

Банки с салатом нужно простерилизовать в течение 30 минут.

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Готовый салат. Фото: YouTube @user-vb6zl5uq3w

После стерилизации закрываем банки до оставляемого до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте закусочных огурцов в кетчупе без стерилизации. Такие огурцы очень просты в приготовлении. Они будут сохраняться всю зиму и отлично подойдут для закуски.

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