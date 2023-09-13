Найсмачніший та бюджетний рецепт смачного салату з баклажанів — відео

Свіжі баклажани. Фото: Freepik

Простий рецепт салату з баклажанів, який легко готується, а ще швидше з'їдається,бо дуже смачний. Його можна приготувати зимою, потрібно тільки насмажити баклажанів, закрити їх і зимою приготувати неймовірний, найсмачніший салат.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ганна Пилипюк.Бабусині поради.

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Вам знадобиться:

500гр. баклажанів;

сіль;

3 яйця;

2 цибулини.

Маринад для цибулі:

0,5 ст.л.цукру;

1 ст.л.оцту;

100 мл.води;

1-2 ст.л. майонезу.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати баклажани соломкою, посипати сіллю, дати постояти 15-20 хв. Потім потрібно обсмажити їх на пательні.

Баклажан соломкою. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Далі потрібно нарізати цибулю півкільцями та замаринувати її. Для цього потрібно додати цукор, оцет, сіль та залити водою.

Баклажан та сіль. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Потім потрібно обсмажити баклажани, перед цим прибравши зайвий сік.

Маринована цибуля. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Нарізаємо варені курячі яйця соломкою.

Баклажани в тарілці. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Тепер яйця змішуємо з маринованою цибулею та смаженими баклажанами.

Нарізані яйця. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Далі додаємо трохи майонезу, можна замінити на сметану.

Готовий салат. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

За бажанням можна додати зелені. Обов'язково спробуйте приготувати цей смачний салат.

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