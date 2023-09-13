Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Найсмачніший салат з баклажанів за бабусиним рецептом arrow

Найсмачніший салат з баклажанів за бабусиним рецептом

13 вересня 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Найсмачніший та бюджетний рецепт смачного салату з баклажанів — відео
Свіжі баклажани. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Простий рецепт салату з баклажанів, який легко готується, а ще швидше з'їдається,бо дуже смачний. Його можна приготувати зимою, потрібно тільки насмажити баклажанів, закрити їх і зимою приготувати неймовірний, найсмачніший салат.  

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ганна Пилипюк.Бабусині поради

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 500гр. баклажанів;
  • сіль;
  • 3 яйця;
  • 2 цибулини.

Маринад для цибулі:

  • 0,5 ст.л.цукру;
  • 1 ст.л.оцту;
  • 100 мл.води;
  • 1-2 ст.л. майонезу.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати баклажани соломкою, посипати сіллю, дати постояти 15-20 хв. Потім потрібно обсмажити їх на пательні. 

null
Баклажан соломкою. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Далі потрібно нарізати цибулю півкільцями та замаринувати її. Для цього потрібно додати цукор, оцет, сіль та залити водою. 

null
Баклажан та сіль. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Потім потрібно обсмажити баклажани, перед цим прибравши зайвий сік. 

null
Маринована цибуля. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Нарізаємо варені курячі яйця соломкою. 

null
Баклажани в тарілці. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Тепер яйця змішуємо з маринованою цибулею та смаженими баклажанами. 

null
Нарізані яйця. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Далі додаємо трохи майонезу, можна замінити на сметану. 

null
Готовий салат. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

За бажанням можна додати зелені. Обов'язково спробуйте приготувати цей смачний салат. 

Раніше ми писали про улюблений салат з кабачків, який полюбився багатьом родинам. Ідеально підходить до гарнірів та закусок.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Жінки на обліку, повістки в "Дії". Чого чекати від нового керівництва Міноборони

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз