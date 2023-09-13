Найсмачніший та бюджетний рецепт смачного салату з баклажанів — відео

Найсмачніший салат з баклажанів за бабусиним рецептом
Простий рецепт салату з баклажанів, який легко готується, а ще швидше з'їдається,бо дуже смачний. Його можна приготувати зимою, потрібно тільки насмажити баклажанів, закрити їх і зимою приготувати неймовірний, найсмачніший салат.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ганна Пилипюк.Бабусині поради.
Вам знадобиться:
- 500гр. баклажанів;
- сіль;
- 3 яйця;
- 2 цибулини.
Маринад для цибулі:
- 0,5 ст.л.цукру;
- 1 ст.л.оцту;
- 100 мл.води;
- 1-2 ст.л. майонезу.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати баклажани соломкою, посипати сіллю, дати постояти 15-20 хв. Потім потрібно обсмажити їх на пательні.
Далі потрібно нарізати цибулю півкільцями та замаринувати її. Для цього потрібно додати цукор, оцет, сіль та залити водою.
Потім потрібно обсмажити баклажани, перед цим прибравши зайвий сік.
Нарізаємо варені курячі яйця соломкою.
Тепер яйця змішуємо з маринованою цибулею та смаженими баклажанами.
Далі додаємо трохи майонезу, можна замінити на сметану.
За бажанням можна додати зелені. Обов'язково спробуйте приготувати цей смачний салат.
Раніше ми писали про улюблений салат з кабачків, який полюбився багатьом родинам. Ідеально підходить до гарнірів та закусок.