Самый вкусный и бюджетный рецепт вкусного салата из баклажанов — видео

Свежие баклажаны. Фото: Freepik

Простой рецепт салата из баклажанов, который легко готовится, а еще быстрее съедается, потому что очень вкусный. Его можно приготовить зимой, нужно только нажарить баклажанов, закрыть их и зимой приготовить невероятный, вкусный салат.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Пилипюк. Бабушкины советы.

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Вам понадобится:

500гр. баклажанов;

соль;

3 яйца;

2 луковицы.

Маринад для лука:

0,5 ст.л.сахара;

1 ст.л.уксуса;

100 мл.воды;

1-2 ст.л. майонеза.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать баклажаны соломкой, посыпать солью, дать постоять 15-20 мин. Затем нужно обжарить их на сковороде.

Баклажан соломкой. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Далее нужно нарезать лук полукольцами и замариновать его. Для этого необходимо добавить сахар, уксус, соль и залить водой.

Баклажан и соль. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Затем нужно обжарить баклажаны, перед этим убрав лишний сок.

Маринованный лук. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Нарезаем вареные куриные яйца соломкой.

Баклажаны в тарелке. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Теперь яйца смешиваем с маринованным луком и жареными баклажанами.

Нарезанные яйца. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Далее добавляем немного майонеза, можно заменить сметаной.

Готовый салат. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

По желанию можно добавить зелень. Обязательно попытайтесь приготовить этот вкусный салат.

Раньше мы писали о любимом салате из кабачков, который полюбился многим семьям. Идеально подходит к гарнирам и закускам.