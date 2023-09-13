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Самый вкусный салат из баклажанов по рецепту бабушки

13 сентября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Самый вкусный и бюджетный рецепт вкусного салата из баклажанов — видео
Свежие баклажаны. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Простой рецепт салата из баклажанов, который легко готовится, а еще быстрее съедается, потому что очень вкусный. Его можно приготовить зимой, нужно только нажарить баклажанов, закрыть их и зимой приготовить невероятный, вкусный салат.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Пилипюк. Бабушкины советы.

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Вам понадобится:

  • 500гр. баклажанов;
  • соль;
  • 3 яйца;
  • 2 луковицы.

Маринад для лука:

  • 0,5 ст.л.сахара;
  • 1 ст.л.уксуса;
  • 100 мл.воды;
  • 1-2 ст.л. майонеза.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать баклажаны соломкой, посыпать солью, дать постоять 15-20 мин. Затем нужно обжарить их на сковороде.

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Баклажан соломкой. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Далее нужно нарезать лук полукольцами и замариновать его. Для этого необходимо добавить сахар, уксус, соль и залить водой.

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Баклажан и соль. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Затем нужно обжарить баклажаны, перед этим убрав лишний сок.

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Маринованный лук. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Нарезаем вареные куриные яйца соломкой.

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Баклажаны в тарелке. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Теперь яйца смешиваем с маринованным луком и жареными баклажанами.

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Нарезанные яйца. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

Далее добавляем немного майонеза, можно заменить сметаной.

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Готовый салат. Фото: YouTube @user-mo2dn6eg1d

По желанию можно добавить зелень. Обязательно попытайтесь приготовить этот вкусный салат.

Раньше мы писали о любимом салате из кабачков, который полюбился многим семьям. Идеально подходит к гарнирам и закускам.

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