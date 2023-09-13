Самый вкусный и бюджетный рецепт вкусного салата из баклажанов — видео

Самый вкусный салат из баклажанов по рецепту бабушки
Простой рецепт салата из баклажанов, который легко готовится, а еще быстрее съедается, потому что очень вкусный. Его можно приготовить зимой, нужно только нажарить баклажанов, закрыть их и зимой приготовить невероятный, вкусный салат.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Анна Пилипюк. Бабушкины советы.
Вам понадобится:
- 500гр. баклажанов;
- соль;
- 3 яйца;
- 2 луковицы.
Маринад для лука:
- 0,5 ст.л.сахара;
- 1 ст.л.уксуса;
- 100 мл.воды;
- 1-2 ст.л. майонеза.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать баклажаны соломкой, посыпать солью, дать постоять 15-20 мин. Затем нужно обжарить их на сковороде.
Далее нужно нарезать лук полукольцами и замариновать его. Для этого необходимо добавить сахар, уксус, соль и залить водой.
Затем нужно обжарить баклажаны, перед этим убрав лишний сок.
Нарезаем вареные куриные яйца соломкой.
Теперь яйца смешиваем с маринованным луком и жареными баклажанами.
Далее добавляем немного майонеза, можно заменить сметаной.
По желанию можно добавить зелень. Обязательно попытайтесь приготовить этот вкусный салат.
Раньше мы писали о любимом салате из кабачков, который полюбился многим семьям. Идеально подходит к гарнирам и закускам.