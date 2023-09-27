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Найсмачніший рецепт тушкованих баклажанів у сметані

27 вересня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Цікавий рецепт баклажанів у соусі — відео
Тушковані баклажани. Фото: YouTube @smachna_storinka
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цікавий рецепт, як приготувати дуже смачні баклажани в сметанному соусі. Цей рецепт обов’язково сподобається усім любителям баклажанів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка

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Вам знадобиться: 

  • баклажани 700 г;
  • цибуля 1 шт;
  • сметана 100 мл;
  • сіль, перець за смаком;
  • олія;
  • зелень. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно помити баклажани та нарізати їх на пластинки або соломкою. 

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Свіжі баклажани. Фото: YouTube @smachna_storinka

Баклажани потрібно покласти в глибоку тарілку, підсолити та залити холодною водою. Залишити на 20 хвилин. 

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Цибуля на пательні. Фото: YouTube @smachna_storinka

Далі потрібно нарізати цибулю на півкільця та обсмажити на середнього вогні до золотистого кольору. 

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Баклажани у солоній воді. Фото: YouTube @smachna_storinka

Потім потрібно віджати баклажани від води та додати на сковорідку. Все ретельно перемішати, смажити баклажани до золотистого кольору. 

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Баклажани та цибуля. Фото: YouTube @smachna_storinka

Далі потрібно додати в сковорідку сметану та подрібнений часник. Посолити та додати спеції за смаком. 

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Баклажани та сметана. Фото: YouTube @smachna_storinka

Баклажани потрібно тушкувати, поки вони не стануть м'якими протягом 10-12 хвилин. 

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Готова страва з баклажанів. Фото: YouTube @smachna_storinka

Баклажани готові, перед подачею посипати зеленню. 

Раніше ми писали про інший рецепт відбивних з баклажанів. Такі відбивні виходять дуже смачними, незважаючи на те, що готуються з баклажанів, вони дуже нагадують м'ясні відбивні. 

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