Цікавий рецепт баклажанів у соусі — відео

Найсмачніший рецепт тушкованих баклажанів у сметані
Цікавий рецепт, як приготувати дуже смачні баклажани в сметанному соусі. Цей рецепт обов’язково сподобається усім любителям баклажанів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка.
Вам знадобиться:
- баклажани 700 г;
- цибуля 1 шт;
- сметана 100 мл;
- сіль, перець за смаком;
- олія;
- зелень.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити баклажани та нарізати їх на пластинки або соломкою.
Баклажани потрібно покласти в глибоку тарілку, підсолити та залити холодною водою. Залишити на 20 хвилин.
Далі потрібно нарізати цибулю на півкільця та обсмажити на середнього вогні до золотистого кольору.
Потім потрібно віджати баклажани від води та додати на сковорідку. Все ретельно перемішати, смажити баклажани до золотистого кольору.
Далі потрібно додати в сковорідку сметану та подрібнений часник. Посолити та додати спеції за смаком.
Баклажани потрібно тушкувати, поки вони не стануть м'якими протягом 10-12 хвилин.
Баклажани готові, перед подачею посипати зеленню.
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