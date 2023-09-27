Цікавий рецепт баклажанів у соусі — відео

Тушковані баклажани. Фото: YouTube @smachna_storinka

Цікавий рецепт, як приготувати дуже смачні баклажани в сметанному соусі. Цей рецепт обов’язково сподобається усім любителям баклажанів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка.

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Вам знадобиться:

баклажани 700 г;

цибуля 1 шт;

сметана 100 мл;

сіль, перець за смаком;

олія;

зелень.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити баклажани та нарізати їх на пластинки або соломкою.

Свіжі баклажани. Фото: YouTube @smachna_storinka

Баклажани потрібно покласти в глибоку тарілку, підсолити та залити холодною водою. Залишити на 20 хвилин.

Цибуля на пательні. Фото: YouTube @smachna_storinka

Далі потрібно нарізати цибулю на півкільця та обсмажити на середнього вогні до золотистого кольору.

Баклажани у солоній воді. Фото: YouTube @smachna_storinka

Потім потрібно віджати баклажани від води та додати на сковорідку. Все ретельно перемішати, смажити баклажани до золотистого кольору.

Баклажани та цибуля. Фото: YouTube @smachna_storinka

Далі потрібно додати в сковорідку сметану та подрібнений часник. Посолити та додати спеції за смаком.

Баклажани та сметана. Фото: YouTube @smachna_storinka

Баклажани потрібно тушкувати, поки вони не стануть м'якими протягом 10-12 хвилин.

Готова страва з баклажанів. Фото: YouTube @smachna_storinka

Баклажани готові, перед подачею посипати зеленню.

Раніше ми писали про інший рецепт відбивних з баклажанів. Такі відбивні виходять дуже смачними, незважаючи на те, що готуються з баклажанів, вони дуже нагадують м'ясні відбивні.