Интересный рецепт баклажанов в соусе — видео

Самый вкусный рецепт тушеных баклажанов в сметане
Интересный рецепт, как приготовить вкуснейшие баклажаны в сметанном соусе. Этот рецепт обязательно понравится всем любителям баклажанов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная страница.
Вам понадобится:
- баклажаны 700 г;
- лук 1 шт;
- сметана 100 мл;
- соль, перец по вкусу;
- масло;
- зелень.
Способ приготовления
Сначала нужно промыть баклажаны и нарезать их на пластинки или соломкой.
Баклажаны нужно положить в глубокую тарелку, подсолить и залить холодной водой. Оставить на 20 минут.
Далее нужно нарезать лук на полкольца и обжарить на среднем огне до золотистого цвета.
Затем нужно отжать баклажаны от воды и добавить на сковородку. Все тщательно перемешать, жарить баклажаны до золотистого цвета.
Далее нужно добавить в сковороду сметану и измельченный чеснок. Посолить и добавить специи по вкусу.
Баклажаны нужно тушить, пока они не станут мягкими в течение 10-12 минут.
Баклажаны готовы, перед подачей посыпать зеленью.
Раньше мы писали о другом рецепте отбивных из баклажанов. Такие отбивные получаются вкуснейшими, несмотря на то, что готовятся из баклажанов, они очень напоминают мясные отбивные.