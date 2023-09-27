Интересный рецепт баклажанов в соусе — видео

Тушеные баклажаны. Фото: YouTube @smachna_storinka

Интересный рецепт, как приготовить вкуснейшие баклажаны в сметанном соусе. Этот рецепт обязательно понравится всем любителям баклажанов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная страница.

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Вам понадобится:

баклажаны 700 г;

лук 1 шт;

сметана 100 мл;

соль, перец по вкусу;

масло;

зелень.

Способ приготовления

Сначала нужно промыть баклажаны и нарезать их на пластинки или соломкой.

Свежие баклажаны. Фото: YouTube @smachna_storinka

Баклажаны нужно положить в глубокую тарелку, подсолить и залить холодной водой. Оставить на 20 минут.

Лук на сковороде. Фото: YouTube @smachna_storinka

Далее нужно нарезать лук на полкольца и обжарить на среднем огне до золотистого цвета.

Баклажаны в соленой воде. Фото: YouTube @smachna_storinka

Затем нужно отжать баклажаны от воды и добавить на сковородку. Все тщательно перемешать, жарить баклажаны до золотистого цвета.

Баклажаны и лук. Фото: YouTube @smachna_storinka

Далее нужно добавить в сковороду сметану и измельченный чеснок. Посолить и добавить специи по вкусу.

Баклажаны и сметана. Фото: YouTube @smachna_storinka

Баклажаны нужно тушить, пока они не станут мягкими в течение 10-12 минут.

Готовое блюдо из баклажанов. Фото: YouTube @smachna_storinka

Баклажаны готовы, перед подачей посыпать зеленью.

Раньше мы писали о другом рецепте отбивных из баклажанов. Такие отбивные получаются вкуснейшими, несмотря на то, что готовятся из баклажанов, они очень напоминают мясные отбивные.