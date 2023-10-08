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Найсмачніший рецепт перевірений роками сала по-українськи

8 жовтня 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Солоне сало за перевіреним рецептом — відео
Солоне сало. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Таке сало виходить дуже ніжним, ароматним та м'яким. Зазвичай у кожної господині є свій рецепт сала, пропонуємо вам ознайомитись з цим перевіреним способом приготування. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт

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Вам знадобиться:

  • сало 800 г;
  • вода 1 л;
  • сіль 1 ст.л;
  • цукор 1 ст.л;
  • оцет 9 % 2 ст.л;
  • перець горошок 5-6 шт;
  • перець духмяний 5-6 шт;
  • лавровий лист 2 шт;
  • гірчиця в зернах 0,5 ч.л;
  • чорний перець  мел. 1 ч.л;
  • паприка мелена 1 ч.л;
  • копчені овочі мелені 1 ст.л;
  • часник 5-6 зуб.

Способ приготовления 

Бажано обирати домашнє сало та шматочки не менше 4 сантиметрів. Саме таке сало вважається найкращим. 

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Шматок сала. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Спочатку потрібно розрізати сало не кілька частин, таким чином, щоб воно помістилося в кастрюлю. 

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Сало у воді. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі заливаємо холодною водою, додаємо одну столову ложку солі, одну столову ложку цукру та дві столові ложки оцту 9%. Також додаємо лавровий лист та спеції за смаком. 

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Сало в розсолі. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Ставимо варити все мінімально на 40 хвилин, але чим твердіший шматок сала, тим довше потрібно його варити. 

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Сало на серветці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім сало потрібно залишити охолоджуватися в цьому маринаді до кімнатної температури. 

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Суміш спецій. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Виймаємо його та прибираємо зайву вологу за допомогою паперових серветок. 

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Сало в спеціях. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі потрібно суміш спецій. Беремо чорний перець, паприку та приправу до м'яса. Все ретельно перемішати. 

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Сало у фользі. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Також потрібно буде додати кілька зубчиків вичавленого часника. 

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Солоне сало. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі викладаємо наше сало на фольгу на натираємо сумішшю спецій. Завертаємо сало в фольгу та відправляємо у холодильник на кілька хвалин. Далі таке сало можна зберігати в морозильній камері. 

Радимо ознайомитися з рецептом соління сала по-угорськи із часником та спеціями. Сало по-угорськи, або просто "угорка" — це дуже смачний і простий спосіб соління сала із часником і спеціями. Аромат такий, що неможливо встояти.

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