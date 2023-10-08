Солоне сало за перевіреним рецептом — відео

Найсмачніший рецепт перевірений роками сала по-українськи
Таке сало виходить дуже ніжним, ароматним та м'яким. Зазвичай у кожної господині є свій рецепт сала, пропонуємо вам ознайомитись з цим перевіреним способом приготування.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться:
- сало 800 г;
- вода 1 л;
- сіль 1 ст.л;
- цукор 1 ст.л;
- оцет 9 % 2 ст.л;
- перець горошок 5-6 шт;
- перець духмяний 5-6 шт;
- лавровий лист 2 шт;
- гірчиця в зернах 0,5 ч.л;
- чорний перець мел. 1 ч.л;
- паприка мелена 1 ч.л;
- копчені овочі мелені 1 ст.л;
- часник 5-6 зуб.
Способ приготовления
Бажано обирати домашнє сало та шматочки не менше 4 сантиметрів. Саме таке сало вважається найкращим.
Спочатку потрібно розрізати сало не кілька частин, таким чином, щоб воно помістилося в кастрюлю.
Далі заливаємо холодною водою, додаємо одну столову ложку солі, одну столову ложку цукру та дві столові ложки оцту 9%. Також додаємо лавровий лист та спеції за смаком.
Ставимо варити все мінімально на 40 хвилин, але чим твердіший шматок сала, тим довше потрібно його варити.
Потім сало потрібно залишити охолоджуватися в цьому маринаді до кімнатної температури.
Виймаємо його та прибираємо зайву вологу за допомогою паперових серветок.
Далі потрібно суміш спецій. Беремо чорний перець, паприку та приправу до м'яса. Все ретельно перемішати.
Також потрібно буде додати кілька зубчиків вичавленого часника.
Далі викладаємо наше сало на фольгу на натираємо сумішшю спецій. Завертаємо сало в фольгу та відправляємо у холодильник на кілька хвалин. Далі таке сало можна зберігати в морозильній камері.
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