Солоне сало за перевіреним рецептом — відео

Солоне сало. Фото: google

Таке сало виходить дуже ніжним, ароматним та м'яким. Зазвичай у кожної господині є свій рецепт сала, пропонуємо вам ознайомитись з цим перевіреним способом приготування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться:

сало 800 г;

вода 1 л;

сіль 1 ст.л;

цукор 1 ст.л;

оцет 9 % 2 ст.л;

перець горошок 5-6 шт;

перець духмяний 5-6 шт;

лавровий лист 2 шт;

гірчиця в зернах 0,5 ч.л;

чорний перець мел. 1 ч.л;

паприка мелена 1 ч.л;

копчені овочі мелені 1 ст.л;

часник 5-6 зуб.

Способ приготовления

Бажано обирати домашнє сало та шматочки не менше 4 сантиметрів. Саме таке сало вважається найкращим.

Шматок сала. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Спочатку потрібно розрізати сало не кілька частин, таким чином, щоб воно помістилося в кастрюлю.

Сало у воді. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі заливаємо холодною водою, додаємо одну столову ложку солі, одну столову ложку цукру та дві столові ложки оцту 9%. Також додаємо лавровий лист та спеції за смаком.

Сало в розсолі. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Ставимо варити все мінімально на 40 хвилин, але чим твердіший шматок сала, тим довше потрібно його варити.

Сало на серветці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім сало потрібно залишити охолоджуватися в цьому маринаді до кімнатної температури.

Суміш спецій. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Виймаємо його та прибираємо зайву вологу за допомогою паперових серветок.

Сало в спеціях. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі потрібно суміш спецій. Беремо чорний перець, паприку та приправу до м'яса. Все ретельно перемішати.

Сало у фользі. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Також потрібно буде додати кілька зубчиків вичавленого часника.

Солоне сало. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі викладаємо наше сало на фольгу на натираємо сумішшю спецій. Завертаємо сало в фольгу та відправляємо у холодильник на кілька хвалин. Далі таке сало можна зберігати в морозильній камері.

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