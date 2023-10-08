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Самый вкусный рецепт проверенный годами сала по-украински

8 октября 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Соленое сало по проверенному рецепту — видео
Соленое сало. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такое сало выходит очень нежным, ароматным и мягким. Обычно у каждой хозяйки есть свой рецепт сала, предлагаем вам ознакомиться с этим проверенным способом приготовления.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвет.

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Вам понадобится:

  • сало 800 г;
  • вода 1л;
  • соль 1 ст.л;
  • сахар 1 ст.л;
  • уксус 9% 2 ст.л;
  • перец горошек 5-6 шт;
  • перец душистый 5-6 шт;
  • лавровый лист 2 шт;
  • горчица в зернах 0,5 ч.л;
  • черный перец мел. 1 ч.л;
  • паприка молотая 1 ч.л;
  • копченые овощи молотые 1 ст.л;
  • чеснок 5-6 зуб.

Способ приготовления

Желательно выбирать домашнее сало и кусочки не менее 4 сантиметров. Именно такое сало считается самым лучшим.

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Кусок сала. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Сначала нужно разрезать сало не несколько частей, таким образом, чтобы оно поместилось в кастрюлю.

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Сало в воде. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем заливаем холодной водой, добавляем одну столовую ложку соли, одну столовую ложку сахара и две столовые ложки уксуса 9%. Также добавляем лавровый лист и специи по вкусу.

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Сало в рассоле. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Ставим варить все минимально на 40 минут, но чем жестче кусок сала, тем дольше нужно его варить.

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Сало на салфетке. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем сало нужно оставить охлаждаться в маринаде до комнатной температуры.

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Смесь специй. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Вынимаем его и убираем лишнюю влагу с помощью бумажных салфеток.

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Сало в специях. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее следует смесь специй. Берем черный перец, паприку и приправу к мясу. Все тщательно перемешать.

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Сало в фольге. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Также нужно будет добавить несколько зубчиков выжатого чеснока.

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Соленое сало. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее выкладываем наше сало на фольгу и натираем смесью специй. Заворачиваем сало в фольгу и отправляем в холодильник на несколько минут. Дальше такое сало можно хранить в морозильной камере.

Советуем ознакомиться с рецептом соления сала по-венгерски с чесноком и специями. Сало по-венгерски, или просто "венгерка" – это очень вкусный и простой способ соления сала с чесноком и специями. Аромат таков, что невозможно устоять.

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