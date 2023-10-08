Соленое сало по проверенному рецепту — видео

Самый вкусный рецепт проверенный годами сала по-украински
Такое сало выходит очень нежным, ароматным и мягким. Обычно у каждой хозяйки есть свой рецепт сала, предлагаем вам ознакомиться с этим проверенным способом приготовления.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвет.
Вам понадобится:
- сало 800 г;
- вода 1л;
- соль 1 ст.л;
- сахар 1 ст.л;
- уксус 9% 2 ст.л;
- перец горошек 5-6 шт;
- перец душистый 5-6 шт;
- лавровый лист 2 шт;
- горчица в зернах 0,5 ч.л;
- черный перец мел. 1 ч.л;
- паприка молотая 1 ч.л;
- копченые овощи молотые 1 ст.л;
- чеснок 5-6 зуб.
Способ приготовления
Желательно выбирать домашнее сало и кусочки не менее 4 сантиметров. Именно такое сало считается самым лучшим.
Сначала нужно разрезать сало не несколько частей, таким образом, чтобы оно поместилось в кастрюлю.
Затем заливаем холодной водой, добавляем одну столовую ложку соли, одну столовую ложку сахара и две столовые ложки уксуса 9%. Также добавляем лавровый лист и специи по вкусу.
Ставим варить все минимально на 40 минут, но чем жестче кусок сала, тем дольше нужно его варить.
Затем сало нужно оставить охлаждаться в маринаде до комнатной температуры.
Вынимаем его и убираем лишнюю влагу с помощью бумажных салфеток.
Далее следует смесь специй. Берем черный перец, паприку и приправу к мясу. Все тщательно перемешать.
Также нужно будет добавить несколько зубчиков выжатого чеснока.
Далее выкладываем наше сало на фольгу и натираем смесью специй. Заворачиваем сало в фольгу и отправляем в холодильник на несколько минут. Дальше такое сало можно хранить в морозильной камере.
Советуем ознакомиться с рецептом соления сала по-венгерски с чесноком и специями. Сало по-венгерски, или просто "венгерка" – это очень вкусный и простой способ соления сала с чесноком и специями. Аромат таков, что невозможно устоять.