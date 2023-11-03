Ідеальний рецепт торта — відео

Домашній торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачний і простий у приготуванні домашній торт "Пломбір". Сподобається всім любителям "Наполеона" та "Карпатки". Заварний крем та коржі із заварного тіста ідеально поєднуються один з одним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

молоко 100 г;

вода 100 г;

борошно 120 г;

вершкове масло 80 г;

сіль;

цукор (половина ложки).

яйце 3-4 шт. (дивіться по консистенції тіста, кількість яєць залежить від їх розміру).

Для крему "Пломбір" знадобиться:

молоко 500 г;

яйце 2 шт.;

цукор 150 г;

ванільний цукор 20 г;

крохмаль кукурудзяний 40-60 г (чим більше крохмалю, тим щільніша і густіша заварна основа);

вершкове масло 82% 160 г.

Спосіб приготування

Приготуємо заварну основу для крему, тому що їй треба повністю охолонути.

Борошно та яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Молоко прогріємо до гарячого стану, змішаємо яйця з цукром і крохмалем. Чим більше крохмалю, тим щільніша і густіша заварна основа.

Додавання молока. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додаємо молоко та заварюємо, постійно помішуючи. Після появи перших бульбашок проварюємо крем ще 1 хвилину.

Консистенція крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накриваємо крем харчовою плівкою в контакт і чекаємо на повне охолодження основи для заварного крему або можна поставити в миску з холодною водою, періодично перемішувати, так заварна основа швидше охолоне.

Вершкове масло та молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для заварного тіста змішати воду з молоком, додати вершкове масло, сіль і цукор.

Консистенція тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нагріти до гарячого стану, додати просіяне борошно. Постійно помішуючи, заварити тісто, поки воно не збереться в єдину однорідну грудку.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Прогріти його ще 1-2 хвилини, щоб випарувалася зайва рідина. Перекласти тісто в миску, щоб воно швидше охололо. Коли тісто охолоне, вводимо яйця по одному за раз, добре вмішуючи кожне яйце в тісто. Кількість яєць залежить від їхнього розміру.

Корж із тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У цьому рецепті знадобилося три з половиною великі яйця. Тісто має спадати з лопатки єдиною грудкою, утворюючи характерний "язичок".

Корж із тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ділимо тісто на 2 рівні частини, розподіляємо по пергаменту. Розмір коржів 30 на 40 см (розмір стандартного листа духовки). Випікаємо в заздалегідь прогрітій до 190 градусів духовці протягом 15-20 хвилин.

Крем та коржі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Орієнтуйтесь на свою духовку. Тісто має добре зарум'янитися. Готовим коржам даємо охолонути і розрізаємо кожен корж на 4 частини.

Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Повернемося до крему. Вершкове масло та основа для заварного крему мають бути кімнатної температури, це дуже важливо. Якщо заварна основа тепла, то масло просто розтане і крем не вийде, буде рідким. Збиваємо заварну основу 2-3 хвилини, частинами додаємо м'яке вершкове масло.

Шматочок торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змащуємо коржі та боки кремом. Боки можна прикрасити пластівцями мигдалю. Зверху можна посипати цукровою пудрою. Відправляємо торт у холодильник на 4-5 годин, можна на ніч, щоб він стабілізувався.

Раніше ми писали про простий рецепт медовика за 30 хвилин, без розкочування коржів.