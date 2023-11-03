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Найсмачніший домашній торт "Пломбір" для всіх любителів "Наполеона"

3 листопада 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний рецепт торта — відео
Домашній торт. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний і простий у приготуванні домашній торт "Пломбір". Сподобається всім любителям "Наполеона" та "Карпатки". Заварний крем та коржі із заварного тіста ідеально поєднуються один з одним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • молоко 100 г;
  • вода 100 г;
  • борошно 120 г;
  • вершкове масло 80 г;
  • сіль;
  • цукор (половина ложки).
  • яйце 3-4 шт. (дивіться по консистенції тіста, кількість яєць залежить від їх розміру).

Для крему "Пломбір" знадобиться:

  • молоко 500 г;
  • яйце 2 шт.;
  • цукор 150 г;
  • ванільний цукор 20 г;
  • крохмаль кукурудзяний 40-60 г (чим більше крохмалю, тим щільніша і густіша заварна основа);
  • вершкове масло 82% 160 г.

Спосіб приготування

Приготуємо заварну основу для крему, тому що їй треба повністю охолонути.

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Борошно та яйця. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Молоко прогріємо до гарячого стану, змішаємо яйця з цукром і крохмалем. Чим більше крохмалю, тим щільніша і густіша заварна основа.

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Додавання молока. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додаємо молоко та заварюємо, постійно помішуючи. Після появи перших бульбашок проварюємо крем ще 1 хвилину.

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Консистенція крему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накриваємо крем харчовою плівкою в контакт і чекаємо на повне охолодження основи для заварного крему або можна поставити в миску з холодною водою, періодично перемішувати, так заварна основа швидше охолоне.

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Вершкове масло та молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Для заварного тіста змішати воду з молоком, додати вершкове масло, сіль і цукор.

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Консистенція тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нагріти до гарячого стану, додати просіяне борошно. Постійно помішуючи, заварити тісто, поки воно не збереться в єдину однорідну грудку.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Прогріти його ще 1-2 хвилини, щоб випарувалася зайва рідина. Перекласти тісто в миску, щоб воно швидше охололо. Коли тісто охолоне, вводимо яйця по одному за раз, добре вмішуючи кожне яйце в тісто. Кількість яєць залежить від їхнього розміру.

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Корж із тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У цьому рецепті знадобилося три з половиною великі яйця. Тісто має спадати з лопатки єдиною грудкою, утворюючи характерний "язичок".

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Корж із тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ділимо тісто на 2 рівні частини, розподіляємо по пергаменту. Розмір коржів 30 на 40 см (розмір стандартного листа духовки). Випікаємо в заздалегідь прогрітій до 190 градусів духовці протягом 15-20 хвилин.

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Крем та коржі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Орієнтуйтесь на свою духовку. Тісто має добре зарум'янитися. Готовим коржам даємо охолонути і розрізаємо кожен корж на 4 частини.

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Приготування торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Повернемося до крему. Вершкове масло та основа для заварного крему мають бути кімнатної температури, це дуже важливо. Якщо заварна основа тепла, то масло просто розтане і крем не вийде, буде рідким. Збиваємо заварну основу 2-3 хвилини, частинами додаємо м'яке вершкове масло.

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Шматочок торта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змащуємо коржі та боки кремом. Боки можна прикрасити пластівцями мигдалю. Зверху можна посипати цукровою пудрою. Відправляємо торт у холодильник на 4-5 годин, можна на ніч, щоб він стабілізувався.

Раніше ми писали про простий рецепт медовика за 30 хвилин, без розкочування коржів.

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