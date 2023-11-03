Ідеальний рецепт торта — відео

Найсмачніший домашній торт "Пломбір" для всіх любителів "Наполеона"
Дуже смачний і простий у приготуванні домашній торт "Пломбір". Сподобається всім любителям "Наполеона" та "Карпатки". Заварний крем та коржі із заварного тіста ідеально поєднуються один з одним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- молоко 100 г;
- вода 100 г;
- борошно 120 г;
- вершкове масло 80 г;
- сіль;
- цукор (половина ложки).
- яйце 3-4 шт. (дивіться по консистенції тіста, кількість яєць залежить від їх розміру).
Для крему "Пломбір" знадобиться:
- молоко 500 г;
- яйце 2 шт.;
- цукор 150 г;
- ванільний цукор 20 г;
- крохмаль кукурудзяний 40-60 г (чим більше крохмалю, тим щільніша і густіша заварна основа);
- вершкове масло 82% 160 г.
Спосіб приготування
Приготуємо заварну основу для крему, тому що їй треба повністю охолонути.
Молоко прогріємо до гарячого стану, змішаємо яйця з цукром і крохмалем. Чим більше крохмалю, тим щільніша і густіша заварна основа.
Додаємо молоко та заварюємо, постійно помішуючи. Після появи перших бульбашок проварюємо крем ще 1 хвилину.
Накриваємо крем харчовою плівкою в контакт і чекаємо на повне охолодження основи для заварного крему або можна поставити в миску з холодною водою, періодично перемішувати, так заварна основа швидше охолоне.
Для заварного тіста змішати воду з молоком, додати вершкове масло, сіль і цукор.
Нагріти до гарячого стану, додати просіяне борошно. Постійно помішуючи, заварити тісто, поки воно не збереться в єдину однорідну грудку.
Прогріти його ще 1-2 хвилини, щоб випарувалася зайва рідина. Перекласти тісто в миску, щоб воно швидше охололо. Коли тісто охолоне, вводимо яйця по одному за раз, добре вмішуючи кожне яйце в тісто. Кількість яєць залежить від їхнього розміру.
У цьому рецепті знадобилося три з половиною великі яйця. Тісто має спадати з лопатки єдиною грудкою, утворюючи характерний "язичок".
Ділимо тісто на 2 рівні частини, розподіляємо по пергаменту. Розмір коржів 30 на 40 см (розмір стандартного листа духовки). Випікаємо в заздалегідь прогрітій до 190 градусів духовці протягом 15-20 хвилин.
Орієнтуйтесь на свою духовку. Тісто має добре зарум'янитися. Готовим коржам даємо охолонути і розрізаємо кожен корж на 4 частини.
Повернемося до крему. Вершкове масло та основа для заварного крему мають бути кімнатної температури, це дуже важливо. Якщо заварна основа тепла, то масло просто розтане і крем не вийде, буде рідким. Збиваємо заварну основу 2-3 хвилини, частинами додаємо м'яке вершкове масло.
Змащуємо коржі та боки кремом. Боки можна прикрасити пластівцями мигдалю. Зверху можна посипати цукровою пудрою. Відправляємо торт у холодильник на 4-5 годин, можна на ніч, щоб він стабілізувався.
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